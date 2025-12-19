Ταϊβάν: Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από άνδρα που κρατούσε μαχαίρι – Ο δράστης σκοτώθηκε σε αστυνομική καταδίωξη
Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης είχε ποινικό μητρώο, ενώ εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψής του και το σπίτι του ερευνάται, ανέφερε ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν, όταν ένας άνδρας τους επιτέθηκε σήμερα, Παρασκευή, με μαχαίρι στην κεντρική Ταϊπέι της Ταϊβάν, προτού σκοτωθεί στη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης πέφτοντας από ένα κτίριο, δήλωσε ο πρωθυπουργός.
Ο άνδρας είχε ρίξει καπνογόνα στον κύριο σιδηροδρομικό σταθμό της Ταϊβάν και στη συνέχεια πήγε σε έναν κοντινό σταθμό του Μετρό, σε μια πολυσύχναστη εμπορική περιοχή, επιτιθέμενος καθ΄οδόν στον κόσμο αδιακρίτως, διευκρίνισε ο πρωθυπουργός της χώρας, Τσο Γιουνγκ-τάι.
Ο δράστης, ένας άνδρας γύρω στα είκοσι, αρχικά θεωρήθηκε ότι πήδηξε από ένα κοντινό κτίριο μετά την επίθεση και σκοτώθηκε. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε αργότερα από την αστυνομία, η οποία είπε ότι είχε πιστοποιηθεί ο θάνατός του στο νοσοκομείο όπου εστάλη η σωρός του, σύμφωνα με το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Ταϊβάν.
Φορούσε πανοπλία και μάσκα, ενώ έριξε και καπνογόνα
Να σημειωθεί ότι ο δράστης της επίθεσης είχε ποινικό μητρώο, ενώ εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψής του και το σπίτι του ερευνάται, ανέφερε ο Τσο μιλώντας σε δημοσιογράφους. Τα βίαια εγκλήματα είναι πολύ σπάνια στην Ταϊβάν.
«Θα διερευνήσουμε το παρελθόν του και σχετικές διασυνδέσεις για να καταλάβουμε τα κίνητρά του και να δούμε αν υπάρχουν και άλλοι σχετιζόμενοι παράγοντες», πρόσθεσε, αναφέροντας μόνο το επώνυμο του άνδρα, Τσανγκ.
Εκτός από καπνογόνα, ο δράστης είχε πιθανόν στην κατοχή του αντικείμενα όπως βόμβες μολότοφ που φαίνεται να εξερράγησαν στο σημείο, ενώ φορούσε πανοπλία και μάσκα, είπε ο Τσο, προσθέτοντας πως «φαίνεται ότι έριξε σκόπιμα καπνογόνα και χρησιμοποίησε μαχαίρι για να εξαπολύσει επιθέσεις αδιακρίτως στο κοινό».
