Σάλο προκαλεί στην Τουρκία η κακοποίηση ενός ηλικιωμένου στο ιδιωτικό γηροκομείο Özel Büyük Marmara Huzurevi στην Κωνσταντινούπολη.

Το περιστατικό συνέβη τον Ιούλιο του 2023, αλλά έγινε γνωστό τώρα. Ο σύζυγος της ιδιοκτήτριας φαίνεται να χτυπά τον ηλικιωμένο, όπως καταγράφεται στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media και προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Το βίντεο με την κακοποίηση του ηλικιωμένου στο γηροκομείο

BU BİR SKANDAL DEĞİL, BU BİR SUÇTUR! Huzurevinde çekilen görüntülerde, işletme sahibinin eşi olduğu belirtilen bir kişinin savunmasız yaşlı bir adamı tokatladığı, darp ettiği ve aşağılamaya maruz bıraktığı açıkça görülüyor.

Buna rağmen şahsın hala serbestçe dolaşması,… pic.twitter.com/eOI0EX79Rr — Emre Küçükgökçe (@EmreKucukgokce) December 17, 2025

Ο άνδρας, που διακρίνεται στα πλάνα να φοράει το μπλε γάντι, ονομάζεται Erol Konuk, ενώ ο ηλικιωμένος λεγόταν Abdulkadir Taşar και δυστυχώς πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2024. Ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε νεκροψία στη σορό του, γεγονός που έχει δημιουργήσει πολλά ερωτήματα γύρω από την υπόθεση.

Ταυτόχρονα, βλέπουν το φως της δημοσιότητας νέες πληροφορίες για τη βίαιη συμπεριφορά του Konuk, ο οποίος φέρεται να απείλησε προσωπικό που αποχώρησε από το γηροκομείο μετά το περιστατικό, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα τους απαγορεύσει να μείνουν στην Κωνσταντινούπολη.

Όπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, την περίοδο εκείνη φέρεται να συνέβησαν πολλά παρόμοια περιστατικά στο συγκεκριμένο γηροκομείο, ωστόσο το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας διαγράφηκε, γεγονός που αυξάνει τις υποψίες για την κάλυψη παρόμοιων περιστατικών.

Το βίντεο με την κακοποίηση του ηλικιωμένου κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ενώ το τουρκικό Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών ανακοίνωσε την επιβολή διοικητικού προστίμου στο γηροκομείο και την παραπομπή της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη.

Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει το ενδεχόμενο να αναστείλει τη λειτουργία του γηροκομείου.