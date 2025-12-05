Γαλλία: Πατέρας βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά
Σοκ προκαλεί στη Γαλλία η νέα υπόθεση βιασμού και κακοποίησης από πατέρα, σε βάρος των παιδιών του - Ανάγκαζε τον 11χρονο γιο και εγγονό του να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τη μητέρα του
- Μάρτυρας κατέθεσε στη δίκη Βαλυράκη ότι είδε να χτυπούν με κοντάρι τον πρώην υπουργό
- Τρεις 13χρονες συνελήφθησαν για μπούλινγκ σε συμμαθήτριά τους
- Ύστερα από αναμονή ημερών ανακτήθηκε αυγό Φαμπερζέ που είχε... καταπιεί κλέφτης
- Ορειβάτης άφησε την σύντροφό του «να παγώσει μέχρι θανάτου» σε κορυφή βουνού στην Αυστρία
Η Γαλλία συγκλονίζεται από μία αρρωστημένη υπόθεση αιμομιξίας. Μια υπόθεση που θυμίζει την ιστορία κακοποίησης και βιασμού του τέρατος της Αυστρίας Γιόζεφ Φριτζλ που βίαζε την κόρη του επί 24 χρόνια και απέκτησε μαζί της παιδιά.
Ένας 58χρονος άνδρας αποκαλύφθηκε ότι απέκτησε τρία παιδιά με την κόρη του, κατόπιν βιασμών, ενώ ανάγκασε τον 11χρονο γιο που απέκτησε με την κόρη του να κάνει σεξ με την μητέρα του.
Ο εισαγγελέας της Βρέστης, στη δυτική Γαλλία, απήγγειλε κατηγορίες στον 58χρονο στα τέλη Νοεμβρίου. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο 11χρονος γιος του πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε τον εφιάλτη.
Το νεαρό αγόρι που παρουσιάστηκε στον εισαγγελέα περιέγραψε χρόνια πατρικής κακοποίησης που ξεκίνησαν με την κόρη του άνδρα, αλλά και μητέρα του, σήμερα 33 ετών, την οποία φέρεται να νάρκωνε με αντιψυχωσικά φάρμακα και να βιάζει.
Το αγόρι αναγκάστηκε επίσης να παρακολουθεί πορνογραφικές ταινίες με τον πατέρα – παππού του και να κάνει σεξ με τη μητέρα του.
Ο 58χρονος κατηγορήθηκε για αιμομικτικό βιασμό ανηλίκου, βιασμό με χορήγηση ουσίας στο θύμα εν αγνοία της, αιμομικτικό βιασμό ανηλίκου άνω των δεκαπέντε ετών, διαφθορά ανηλίκου, αιμομικτική σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο και συστηματική άσκηση βίας κατά ανηλίκου.
Και η κόρη, η οποία χαρακτηρίστηκε από τους εισαγγελείς ως «θύμα» κακοποίησης από τον πατέρα της, κατηγορήθηκε επίσης για συστηματική βία κατά ανηλίκου κάτω των 15 ετών και για διαφθορά ανηλίκου κάτω των 15 ετών, αν και δεν έχει συλληφθεί. Ο 58χρονος πατέρας της συνελήφθη.
Ο 11χρονος και οι αδελφές του, δίδυμα κορίτσια που είναι οκτώ ετών σήμερα, τέθηκαν σε αναδοχή.
- Ακίνητα: Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ – Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερο και ποιοι λιγότερο το 2026
- Ηλιάνα Μαυρομάτη: Τι αποκαλύπτει για τον ρόλο της Μιρέλλας στη σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο»
- Βίντεο με την εξέλιξη της κακοκαιρίας Byron – Μέχρι πότε θα κρατήσουν οι καταιγίδες στην Αττική
- Νέα απάτη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΥΥ – Τρεις συλλήψεις για εικονικές συνταγογραφήσεις
- Μέλος διοίκησης Φενέρ: «Το Παναθηναϊκός – Βαλένθια είναι απόψε, οι καιρικές συνθήκες δεν διαφέρουν, τι θα αλλάξει;»
- Ευρωπαϊκό πρόστιμο 140 εκατ. ευρώ στο Χ για αδιαφάνεια και παραπλάνηση χρηστών – Ενόχληση στην Ουάσιγκτον
- Γαλλία: Πατέρας βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά
- Γλασκώβη: Ένας νεκρός και τρεις στο νοσοκομείο μετά από ταραχές στους δρόμους της πόλης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις