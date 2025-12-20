Πολιτική κρίση στο Μπαγκλαντές: Η δολοφονία του νεαρού ηγέτη Σαρίφ Χάντι προκαλεί κύμα βίας και αναταραχές

Το Μπαγκλαντές ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας το Σάββατο, αναπτύσσοντας αστυνομικές και παραστρατιωτικές δυνάμεις στην πρωτεύουσα Ντάκα, ενόψει της κηδείας ενός δολοφονημένου νεαρού ηγέτη και υποψηφίου στις εκλογές, ο θάνατος του οποίου προκάλεσε κύμα βίας.

Οι αναταραχές στη χώρα της Νότιας Ασίας μετά τον θάνατο του Σαρίφ Οσμάν Χάντι από πυροβολισμό περιλαμβάνουν συντονισμένες επιθέσεις όχλου σε μεγάλες εφημερίδες και πολιτιστικά ιδρύματα.

Ο Χάντι, 32 ετών, βασική φιγούρα στην εξέγερση των φοιτητών πέρυσι που ανέτρεψε την μακροχρόνια πρωθυπουργό Σέιχ Χασίνα, πυροβολήθηκε στο κεφάλι από μασκοφόρους δράστες στη Ντάκα την περασμένη εβδομάδα, ενώ ξεκινούσε την προεκλογική του εκστρατεία.

Shaheed Sharif Osman Bin Hadi had clarity in his ideas and thoughts. He rejected the notion of #India as a dominant power and #Bangladesh as a subordinate state. He stood firmly against Indian hegemony, refusing to accept it as our nation’s future. You will be remembered,… pic.twitter.com/CNoTQ78nYD — Red Marker – پیرِ ٹویٹر (@RedMarkar) December 19, 2025

Πέθανε την Πέμπτη το βράδυ στη Σιγκαπούρη, έξι ημέρες μετά την εισαγωγή του σε μηχανική υποστήριξη.

Το Μπαγκλαντές θα εκλέξει νέο κοινοβούλιο στις 12 Φεβρουαρίου – μια μετάβαση που πολλοί ελπίζουν ότι θα βοηθήσει τη μουσουλμανική χώρα των 175 εκατομμυρίων κατοίκων να ανακάμψει από σχεδόν δύο χρόνια αστάθειας και να ανακτήσει τη θέση της ως περιφερειακή επιτυχία.

History witnessed an ocean of mourners today. Millions gathered to bid a final farewell to Shaheed Sharif Osman Hadi. Such a glorious departure is reserved only for the chosen revolutionaries. May Allah (SWT) grant him the highest place in Jannah. pic.twitter.com/cicGZYRiVK — farah. (@guzaaaarish) December 20, 2025

Κινήματα δικαιωμάτων καταδικάζουν τη δολοφονία και τις επιθέσεις εναντίον των μέσων ενημέρωσης

Ωστόσο, οι συχνές βίαιες διαμαρτυρίες και οι πολιτικές διαμάχες μεταξύ διαφορετικών ομάδων έχουν διαταράξει το εθνικό αίσθημα ευφορίας που δημιουργήθηκε μετά την ανατροπή της Χασίνα τον Αύγουστο του 2024.

Επίσης, σύμφωνα με αναλυτές, έχουν αποκαλύψει τους περιορισμούς της προσωρινής κυβέρνησης του νομπελίστα Μοχάμεντ Γιουνους, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ικανότητά του να κυβερνήσει τη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα παραγωγής ενδυμάτων στον κόσμο μετά την Κίνα.

Η κυβέρνηση Γιούνους, η οποία κήρυξε το Σάββατο ημέρα εθνικού πένθους για τον Χάντι, κάλεσε τους πολίτες να αντισταθούν στη «βία των περιθωριακών στοιχείων», προειδοποιώντας ότι η αναταραχή απειλεί την εύθραυστη δημοκρατική μετάβαση του Μπαγκλαντές.

Η Human Rights Watch χαρακτήρισε τη δολοφονία του Χάντι «τρομερή πράξη» και κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει άμεση δράση για να σταματήσει τη βία που έχει καταλάβει τη χώρα μετά την ανατροπή της Χασίνα.

Η οργάνωση καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις εναντίον των μέσων ενημέρωσης ως επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης.

In pictures: Tens of thousands attend the funeral prayer in the capital of Bangladesh, Dhaka, for student leader Sharif Osman Hadi, who died after being shot in the head pic.twitter.com/J6sXiwyQhT — TRT World Now (@TRTWorldNow) December 20, 2025

Η ελευθερία Τύπου στο Μπαγκλαντές

Το Μπαγκλαντές κατατάσσεται 149ο μεταξύ 180 χωρών στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου. Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα προειδοποιούν ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων και ακτιβιστών ενδέχεται να περιορίσουν περαιτέρω τον χώρο της κοινωνίας των πολιτών πριν από τις εκλογές.

Η Διεθνής Αμνηστία κάλεσε για άμεση και ανεξάρτητη διερεύνηση της δολοφονίας του Χάντι και της βίας που ακολούθησε, συμπεριλαμβανομένης της πυρπόλησης γραφείων εφημερίδων και της παρενόχλησης δημοσιογράφων.

Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν την Παρασκευή στην περιοχή Σαχμπάγκ της πρωτεύουσας, όπου το πλήθος απαίτησε δικαιοσύνη για τον Χάντι και λογοδοσία για τις επιθέσεις. Ένας όχλος εισέβαλε στο γραφείο της Udichi Shilpigosthi, της κορυφαίας προοδευτικής πολιτιστικής οργάνωσης του Μπαγκλαντές, στη Ντάκα.

Η βία έχει εξαπλωθεί πέρα από την πρωτεύουσα.

Στο Τσίταγκονγκ, διαδηλωτές επιτέθηκαν στην Ινδική Υπάτη Αρμοστεία, αντανακλώντας το αυξανόμενο αντιινδικό κλίμα από τότε που η Χασλθβα κατέφυγε στο Νέο Δελχί μετά την ανατροπή της.

Το κόμμα της, η Awami League, το οποίο έχει αποκλειστεί από τις εκλογές, έχει απειλήσει με αναταραχές που, όπως φοβούνται ορισμένοι, θα μπορούσαν να ανατρέψουν την ψηφοφορία.