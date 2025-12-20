Ζιζέλ: Γάμος στα «κρυφά» με τον αγαπημένο της Χοακίμ Βαλέντε

Η Ζιζέλ Μπούντχεν παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Χοακίμ Βαλέντε σε μια ιδιωτική γαμήλια τελετή, στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six, ο Βαλέντε και το 45χρονο μοντέλο αντάλλαξαν όρκους σε μία διακριτική τελετή, παρουσία στενών φίλων και συγγενών.

Ζιζέλ: Πότε έγινε ο μυστικός γάμος

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ζευγάρι παντρεύτηκε τον περασμένο μήνα. «Είναι ενθουσιασμένος που επιτέλους παντρεύτηκαν, αφού απέκτησαν μαζί ένα παιδί», ανέφερε πρόσωπο από το περιβάλλον του Βαλέντε στο Page Six.

Gisele Bündchen secretly marries beau Joaquim Valente: source https://t.co/zvgtPbJXJ9 pic.twitter.com/ht90tyY0aU — Page Six (@PageSix) December 20, 2025

Η γνωριμία τους έγινε αρκετά χρόνια πριν

Συγκεκριμένα στην ακαδημία ζίου ζίτσου Valente Brothers στο Μαϊάμι, όταν η Ζιζέλ ξεκίνησε μαθήματα μαζί με τα παιδιά της.

Ο Χοακίμ Βαλέντε, ο νεότερος από τα τρία αδέλφια που διευθύνουν τη σχολή, έγινε αρχικά δάσκαλος και φίλος της οικογένειας. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η σχέση τους παρέμεινε καθαρά φιλική, με τη Ζιζέλ να διανύει ακόμη τη μεταβατική περίοδο μετά το διαζύγιό της από τον Τομ Μπρέιντι.

Οι πρώτες φήμες για κάτι περισσότερο άρχισαν να κυκλοφορούν το 2023, όταν το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί σε ταξίδια, εξόδους και οικογενειακές στιγμές.

Η Ζιζέλ και ο Χοακίμ κράτησαν χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας δημόσιες δηλώσεις και επιλέγοντας να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους.

Ο ερχομός του γιου τους

Τον Φεβρουάριο του 2025, η σχέση τους επισφραγίστηκε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο: η Ζιζέλ και ο Χοακίμ απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα αγοράκι. Για τη Ζιζέλ ήταν το τρίτο παιδί της συνολικά, ενώ για τον Βαλέντε το πρώτο.