Ζιζέλ Μπούντχεν-Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αναπάντεχη συμμαχία για τον πλανήτη – Τα εκατομμύρια, το στοίχημα

Ζιζέλ Μπούντχεν και Πρίγκιπας Γουίλιαμ ενώνουν τις δυνάμεις και την επιδραστικότητα τους σε μία αναπάντεχη συμμαχία με περιβαλλοντική ατζέντα.

Το διεθνούς φήμης super model και ακτιβίστρια από τη Βραζιλία Ζιζέλ Μπούντχεν, εντάσσεται στο συμβούλιο του βραβείου Earthshot, λίγο πριν τη μεγάλη τελετή που θα διεξαχθεί στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

«Η προστασία της φύσης ήταν πάντα κοντά στην καρδιά μου και έχω δει τη δύναμη των παγκόσμιων κοινοτήτων να ενώνονται και να υποστηρίζουν την καινοτομία για να δημιουργήσουν πραγματική αλλαγή», δήλωσε η Μπούντχεν.

«Κάθε δράση μετράει, μεγάλη ή μικρή, και μαζί μπορούμε να καλλιεργήσουμε την αλλαγή για να προστατεύσουμε τον πλανήτη που αποκαλούμε σπίτι μας. Το Earthshot Prize ρίχνει φως σε λύσεις που εμπνέουν ελπίδα και μετασχηματισμό και είμαι περήφανη που εκπροσωπώ τη Βραζιλία» πρόσθεσε.

Η επιλογή της Μπούντχεν δεν είναι τυχαία, καθώς διαθέτει ένα μακρόχρονο ιστορικό περιβαλλοντικής δράσης. Μαζί με την οικογένειά της δημιούργησαν το Clean Water Project στη νότια Βραζιλία, τον τόπο καταγωγής της, ενώ έχει συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες για την προστασία της άγριας ζωής, την αναδάσωση και την αναγεννητική γεωργία.

Επιπλέον, έχει εργαστεί για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ.

«Η Μπούντχεν εντάσσεται στην ‘πράσινη στρατιά’ του Πρίγκιπα Ουίλιαμ, δίπλα σε παγκόσμια ονόματα όπως ο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο και η Κέιτ Μπλάνσετ»

Η Μπούντχεν είναι, επίσης, ιδρύτρια του Luz Foundation, ενός ιδρύματος που εστιάζει στην υποστήριξη γυναικών και παιδιών, αλλά και σε πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση, την υγεία και το περιβάλλον.

Τα τελευταία χρόνια, το Ίδρυμα έχει επικεντρωθεί στην προστασία των διαφορετικών οικοσυστημάτων της Βραζιλίας—συμπεριλαμβανομένων του Αμαζονίου, του Σεράδο, της Καατίνγκα, του Άτλαντικ Φόρεστ, της Πάμπα και του Παντανάλ—καθώς και των παράκτιων θαλάσσιων βιοτόπων της χώρας.

Καλωσορίζοντας τη Ζιζέλ Μπούντχεν στο συμβούλιο, ο Τζέισον Νάουφ, Διευθύνων Σύμβουλος του Earthshot Prize, εξήρε την «μοναδική πορεία της στην ηγεσία και την περιβαλλοντική πρόοδο». Όπως σημείωσε, «το πάθος και η δέσμευσή της για το περιβαλλοντικό κίνημα στη Βραζιλία και πέραν αυτής, καθώς και η αφοσίωσή της στη μεγέθυνση των λύσεων, θα είναι ανεκτίμητης αξίας για την αποστολή μας. Η φωνή, η ηγεσία και η αφοσίωσή της, θα εμπνεύσουν τους πάντες να συνεχίσουν να χτίζουν το μέλλον που όλοι επιθυμούμε για τους ανθρώπους και τον πλανήτη».

Η παρουσία της, ως η πρώτη Βραζιλιάνα μέλος, θεωρείται κομβική για την ενίσχυση του κύρους και της απήχησης του θεσμού στη Νότια Αμερική, όπου φέτος θα αναδειχθούν οι νικητές των βραβείων για τις πιο καινοτόμες λύσεις αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης.

«Κάθε νικητής του Earthshot Prize θα λάβει χρηματοδότηση περίπου 1,16 εκατομμυρίων ευρώ για να κλιμακώσει την καινοτόμο περιβαλλοντική του λύση»

Η απροσδόκητη σύμπραξη των δύο και η ένταξη της Ζιζέλ Μπούντχεν ως το νεότερο μέλος του Συμβουλίου του Earthshot Prize, του παγκόσμιου προγράμματος βραβείων που επιβραβεύει τις πιο τολμηρές και εμπνευσμένες ιδέες για την επίλυση των μεγαλύτερων περιβαλλοντικών προκλήσεων του πλανήτη, χαιρετήθηκε ως μια κίνηση με ισχυρό συμβολισμό καθώς η φετινή, πέμπτη τελετή απονομής, θα λάβει χώρα στην πατρίδα της, στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας στις 5 Νοεμβρίου.

Ως η πρώτη Βραζιλιάνα που καταλαμβάνει θέση στο συμβούλιο, η ίδια θα συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής των επόμενων βραβείων μαζί με ένα dream team παγκόσμιων προσωπικοτήτων.

Το Συμβούλιο περιλαμβάνει ήδη τον εκφωνητή και οικολόγο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο, την ηθοποιό Κέιτ Μπλάνσετ, τον σεφ Χοσέ Αντρές και τη γενική διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, Δρ. Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα και το προεδρεύει η Ντέιμ Κριστιάνα Φιγκέρες, πρόεδρος του Earthshot Prize και αρχιτέκτονας της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα.

«Η Μπούντχεν φέρνει στο Συμβούλιο την πολυετή της δράση για την προστασία των εμβληματικών οικοσυστημάτων της Βραζιλίας, από τον Αμαζόνιο έως το Παντανάλ»

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ, 43 ετών, αναμένεται να παραστεί σε πλήθος εκδηλώσεων στο Ρίο, προτού αναχωρήσει στις 6 Νοεμβρίου για τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα, η οποία θα διεξαχθεί στην πόλη Μπελέμ της Βραζιλίας.

Το Earthshot Prize έχει ως στόχο να προβάλει και να κλιμακώσει εμπνευσμένες, καινοτόμες λύσεις σε πέντε κρίσιμους περιβαλλοντικούς τομείς.

Η φετινή λίστα των φιναλίστ ανακοινώθηκε στις 4 Οκτωβρίου και οι πέντε νικητές θα λάβουν έκαστος μία χρηματοδότηση της τάξης του 1 εκατομμυρίου λιρών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 1,16 εκατομμύρια ευρώ ανά βραβείο, ώστε να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της δράσης τους.