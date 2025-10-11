magazin
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
11.10.2025 | 19:47
Πυροβολισμοί σε αγορά στη Γερμανία - Αναφορές για πολλούς τραυματίες
Σημαντική είδηση:
11.10.2025 | 17:22
Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια - Μια ανάσα από σπίτια οι φλόγες (vid)
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ζιζέλ Μπούντχεν-Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αναπάντεχη συμμαχία για τον πλανήτη – Τα εκατομμύρια, το στοίχημα
Fizz 11 Οκτωβρίου 2025 | 18:00

Ζιζέλ Μπούντχεν-Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αναπάντεχη συμμαχία για τον πλανήτη – Τα εκατομμύρια, το στοίχημα

Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ συμμαχεί με το super model Ζιζέλ Μπούντχεν για να επιταχύνουν την περιβαλλοντική οχύρωση και να συσπειρώσουν δυνάμεις και επιρροή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Spotlight

Ζιζέλ Μπούντχεν και Πρίγκιπας Γουίλιαμ ενώνουν τις δυνάμεις και την επιδραστικότητα τους σε μία αναπάντεχη συμμαχία με περιβαλλοντική ατζέντα.

Το διεθνούς φήμης super model και ακτιβίστρια από τη Βραζιλία Ζιζέλ Μπούντχεν, εντάσσεται στο συμβούλιο του βραβείου Earthshot, λίγο πριν τη μεγάλη τελετή που θα διεξαχθεί στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

«Η προστασία της φύσης ήταν πάντα κοντά στην καρδιά μου και έχω δει τη δύναμη των παγκόσμιων κοινοτήτων να ενώνονται και να υποστηρίζουν την καινοτομία για να δημιουργήσουν πραγματική αλλαγή», δήλωσε η Μπούντχεν.

«Κάθε δράση μετράει, μεγάλη ή μικρή, και μαζί μπορούμε να καλλιεργήσουμε την αλλαγή για να προστατεύσουμε τον πλανήτη που αποκαλούμε σπίτι μας. Το Earthshot Prize ρίχνει φως σε λύσεις που εμπνέουν ελπίδα και μετασχηματισμό και είμαι περήφανη που εκπροσωπώ τη Βραζιλία» πρόσθεσε.

Η επιλογή της Μπούντχεν δεν είναι τυχαία, καθώς διαθέτει ένα μακρόχρονο ιστορικό περιβαλλοντικής δράσης. Μαζί με την οικογένειά της δημιούργησαν το Clean Water Project στη νότια Βραζιλία, τον τόπο καταγωγής της, ενώ έχει συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες για την προστασία της άγριας ζωής, την αναδάσωση και την αναγεννητική γεωργία.

Επιπλέον, έχει εργαστεί για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ.

«Η Μπούντχεν εντάσσεται στην ‘πράσινη στρατιά’ του Πρίγκιπα Ουίλιαμ, δίπλα σε παγκόσμια ονόματα όπως ο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο και η Κέιτ Μπλάνσετ»

View this post on Instagram

A post shared by The Earthshot Prize (@earthshotprize)

Η Μπούντχεν είναι, επίσης, ιδρύτρια του Luz Foundation, ενός ιδρύματος που εστιάζει στην υποστήριξη γυναικών και παιδιών, αλλά και σε πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση, την υγεία και το περιβάλλον.

Τα τελευταία χρόνια, το Ίδρυμα έχει επικεντρωθεί στην προστασία των διαφορετικών οικοσυστημάτων της Βραζιλίας—συμπεριλαμβανομένων του Αμαζονίου, του Σεράδο, της Καατίνγκα, του Άτλαντικ Φόρεστ, της Πάμπα και του Παντανάλ—καθώς και των παράκτιων θαλάσσιων βιοτόπων της χώρας.

Καλωσορίζοντας τη Ζιζέλ Μπούντχεν στο συμβούλιο, ο Τζέισον Νάουφ, Διευθύνων Σύμβουλος του Earthshot Prize, εξήρε την «μοναδική πορεία της στην ηγεσία και την περιβαλλοντική πρόοδο». Όπως σημείωσε, «το πάθος και η δέσμευσή της για το περιβαλλοντικό κίνημα στη Βραζιλία και πέραν αυτής, καθώς και η αφοσίωσή της στη μεγέθυνση των λύσεων, θα είναι ανεκτίμητης αξίας για την αποστολή μας. Η φωνή, η ηγεσία και η αφοσίωσή της, θα εμπνεύσουν τους πάντες να συνεχίσουν να χτίζουν το μέλλον που όλοι επιθυμούμε για τους ανθρώπους και τον πλανήτη».

Η παρουσία της, ως η πρώτη Βραζιλιάνα μέλος, θεωρείται κομβική για την ενίσχυση του κύρους και της απήχησης του θεσμού στη Νότια Αμερική, όπου φέτος θα αναδειχθούν οι νικητές των βραβείων για τις πιο καινοτόμες λύσεις αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης.

«Κάθε νικητής του Earthshot Prize θα λάβει χρηματοδότηση περίπου 1,16 εκατομμυρίων ευρώ για να κλιμακώσει την καινοτόμο περιβαλλοντική του λύση»

Η απροσδόκητη σύμπραξη των δύο και η ένταξη της Ζιζέλ Μπούντχεν ως το νεότερο μέλος του Συμβουλίου του Earthshot Prize, του παγκόσμιου προγράμματος βραβείων που επιβραβεύει τις πιο τολμηρές και εμπνευσμένες ιδέες για την επίλυση των μεγαλύτερων περιβαλλοντικών προκλήσεων του πλανήτη, χαιρετήθηκε ως μια κίνηση με ισχυρό συμβολισμό καθώς η φετινή, πέμπτη τελετή απονομής, θα λάβει χώρα στην πατρίδα της, στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας στις 5 Νοεμβρίου.

Ως η πρώτη Βραζιλιάνα που καταλαμβάνει θέση στο συμβούλιο, η ίδια θα συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής των επόμενων βραβείων μαζί με ένα dream team παγκόσμιων προσωπικοτήτων.

Το Συμβούλιο περιλαμβάνει ήδη τον εκφωνητή και οικολόγο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο, την ηθοποιό Κέιτ Μπλάνσετ, τον σεφ Χοσέ Αντρές και τη γενική διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, Δρ. Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα και το προεδρεύει η Ντέιμ Κριστιάνα Φιγκέρες, πρόεδρος του Earthshot Prize και αρχιτέκτονας της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα.

«Η Μπούντχεν φέρνει στο Συμβούλιο την πολυετή της δράση για την προστασία των εμβληματικών οικοσυστημάτων της Βραζιλίας, από τον Αμαζόνιο έως το Παντανάλ»

Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ, 43 ετών, αναμένεται να παραστεί σε πλήθος εκδηλώσεων στο Ρίο, προτού αναχωρήσει στις 6 Νοεμβρίου για τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα, η οποία θα διεξαχθεί στην πόλη Μπελέμ της Βραζιλίας.

Το Earthshot Prize έχει ως στόχο να προβάλει και να κλιμακώσει εμπνευσμένες, καινοτόμες λύσεις σε πέντε κρίσιμους περιβαλλοντικούς τομείς.

Η φετινή λίστα των φιναλίστ ανακοινώθηκε στις 4 Οκτωβρίου και οι πέντε νικητές θα λάβουν έκαστος μία χρηματοδότηση της τάξης του 1 εκατομμυρίου λιρών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 1,16 εκατομμύρια ευρώ ανά βραβείο, ώστε να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της δράσης τους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ημέρα της κρίσης: Τα «καταφύγια» των tech-leaders

Ημέρα της κρίσης: Τα «καταφύγια» των tech-leaders

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

inWellness
inTown
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει
Καμία ντροπή 11.10.25

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει

Ως αντίλογος στα καλλιστεία ομορφιάς, στο ετήσιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτας η γοητεία δίνει τη θέση της στο γκροτέσκο και η νίκη φέρνει γέλιο και ανάταση ψυχής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Της είπα ποιος είμαι και έβαλε τα κλάματα: Ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι που πλήγωσε γιατί δεν είναι ο Μπρούνο Μαρς
New York Comic Con 11.10.25

Της είπα ποιος είμαι και έβαλε τα κλάματα: Ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι που πλήγωσε γιατί δεν είναι ο Μπρούνο Μαρς

«Έμεινε για λίγο σιωπηλή και μετά άρχισε να κλαίει. Τελικά της υπέγραψα γράφοντας ‘Μπρούνο’ για να την παρηγορήσω», είπε ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι

Σύνταξη
Πανικός στη συναυλία της Μπίλι Άιλις στο Μαϊάμι – Άτομο από το κοινό την άρπαξε και παραλίγο να τη ρίξει κάτω
Βίντεο 11.10.25

Πανικός στη συναυλία της Μπίλι Άιλις στο Μαϊάμι – Άτομο από το κοινό την άρπαξε και παραλίγο να τη ρίξει κάτω

Η Μπίλι Άιλις βίωσε μια επικίνδυνη στιγμή στο Kaseya Center του Μαϊάμι, όταν άτομο από το κοινό την τράβηξε απότομα πάνω στο κιγκλίδωμα, προκαλώντας πανικό και την άμεση επέμβαση της ασφάλειας

Σύνταξη
Δεν ήταν καλή ηθοποιός, αλλά έπειθε – ήταν γεννημένη σταρ: Ο Φώτης Μεταξόπουλος για τον μύθο της Αλίκης Βουγιουκλάκη
«Έλαμπε» 11.10.25

Δεν ήταν καλή ηθοποιός, αλλά έπειθε – ήταν γεννημένη σταρ: Ο Φώτης Μεταξόπουλος για τον μύθο της Αλίκης Βουγιουκλάκη

«Δεν προσποιούνταν, έλαμπε φυσικά. Ο φακός ήταν ερωτευμένος μαζί της», είπε μεταξύ άλλων ο Φώτης Μεταξόπουλος για την Αλίκη Βουγιουκλάκη σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μιλούν για τους φόβους τους ως γονείς στην ψηφιακή εποχή
«Ανθρωπιστές της χρονιάς» 11.10.25

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μιλούν για τους φόβους τους ως γονείς στην ψηφιακή εποχή

«Τα παιδιά μας είναι ακόμα μικρά, ευτυχώς πολύ μικρά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ξέρουμε πως αυτή η μέρα πλησιάζει», είπε μεταξύ άλλων για το ζήτημα η Μέγκαν Μαρκλ

Σύνταξη
Turning Point USA: Με Super Bowl για MAGA απαντάει η οργάνωση του Τσάρλι Κερκ στον Bad Bunny του NFL
Απάντηση 10.10.25

Turning Point USA: Με Super Bowl για MAGA απαντάει η οργάνωση του Τσάρλι Κερκ στον Bad Bunny του NFL

Η συντηρητική οργάνωση Turning Point USA του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει το δικό της σόου στο ημίχρονο του Super Bowl, ως απάντηση στην επιλογή του Λατίνου σταρ Bad Bunny ως κεντρικού καλλιτέχνη της NFL

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Για να προλάβουμε την αυτοκτονία πρέπει να μιλάμε γι’ αυτήν: Συγκινεί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για την Ημέρα Ψυχικής Υγείας
Βίντεο 10.10.25

Για να προλάβουμε την αυτοκτονία πρέπει να μιλάμε γι’ αυτήν: Συγκινεί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για την Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Στο πλαίσιο μιας συνέντευξης για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας ο πρίγκιπας Ουίλιαμ «λύγισε» καθώς συνομιλούσε με μια μητέρα για την τραγική απώλεια του γιου και του συζύγου της

Σύνταξη
Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του: Ξύπναγα και πονούσα, άρχισα να πίνω
Βίντεο 10.10.25

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του: Ξύπναγα και πονούσα, άρχισα να πίνω

«[Στον καρκίνο] βλέπεις (σ.σ. τον δικό σου άνθρωπο) να λιώνει, να γίνεται σκιά του εαυτού του. Ο πόνος ήταν μέρος της ύπαρξής μου», είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του

Σύνταξη
«Γάμος για τα μάτια του κόσμου;» – Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας κι ο αγαπημένος της σαμάνος απαντούν
«Λευκές νύχτες» 10.10.25

«Γάμος για τα μάτια του κόσμου;» - Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας κι ο αγαπημένος της σαμάνος απαντούν

Ο γάμος της Μάρθα Λουίζα της Νορβηγίας και του bisexual σαμάνου Ντουρέκ Βερέτ, έχει προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον και ποικίλες αντιδράσεις - Οι νεόνυμφοι απάντησαν στις φήμες του «λευκού γάμου» με ένα νέο βίντεο στο Instagram.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καθησυχάζει τους θαυμαστές της η Ντόλι Πάρτον: «Δεν έχω πεθάνει ακόμα!»
«Σας φαίνομαι άρρωστη;» 09.10.25

Καθησυχάζει τους θαυμαστές της η Ντόλι Πάρτον: «Δεν έχω πεθάνει ακόμα!»

«Όσοι ανησυχείτε για μένα, σας ευχαριστώ πολύ — και ευχαριστώ για τις προσευχές σας, γιατί είμαι άνθρωπος της πίστης», δήλωσε μεταξύ άλλων η Ντόλι Πάρτον σε πρόσφατη ανάρτησή της

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πώς ο Τραμπ μετατρέπει τη δολοφονία Κερκ σε πολιτικό όπλο
«Αυταρχικό εγχειρίδιο» 11.10.25

Πώς ο Τραμπ μετατρέπει τη δολοφονία Κερκ σε πολιτικό όπλο

O Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε πριν από έναν μήνα. Μέσα στο διάστημα αυτό, ο θάνατος του έχει μετατραπεί σε ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ και της αμερικανικής ακροδεξιάς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Ολυμπιακός 7-26: «Ερυθρόλευκος περίπατος» και 2Χ2
Πόλο Γυναικών 11.10.25

Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Ολυμπιακός 7-26: «Ερυθρόλευκος περίπατος» και 2Χ2

Με κορυφαίες τις Σάντα και Μυριοκεφαλιτάκη που σημείωσαν από 4 γκολ, η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού νίκησε ε 26-7 επί του Αλίμου ΝΑΣ Betsson κι έκανε το 2Χ2 μετά τη 2η αγωνιστική της Α1 πόλο Γυναικών.

Σύνταξη
Σαντορίνη: Πώς έγινε η τραγωδία με το 5χρονο παιδί που βρέθηκε νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου
Ελλάδα 11.10.25

Σαντορίνη: Πώς έγινε η τραγωδία με το 5χρονο παιδί που βρέθηκε νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου

Ο δήμαρχος Σαντορίνης επιβεβαίωσε ότι στο ξενοδοχείο έγιναν προσπάθειες ανάνηψης όταν έβγαλαν τον 5χρονο από την πισίνα. Συνελήφθησαν ο διευθυντής, ο ναυαγοσώστης και ο πατέρας του παιδιού.

Σύνταξη
Κόσοβο: Ο Άλμπιν Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Δημοτικές εκλογές την Κυριακή
Κόσμος 11.10.25

Κόσοβο: Ο Άλμπιν Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Δημοτικές εκλογές την Κυριακή

Το κόμμα του Κούρτι καταλαμβάνει τις 48 από τις 120 έδρες που συνθέτουν το κοινοβούλιο του Κοσόβου και θα χρειαστεί την υποστήριξη τουλάχιστον άλλων 13 βουλευτών.

Σύνταξη
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει
Καμία ντροπή 11.10.25

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει

Ως αντίλογος στα καλλιστεία ομορφιάς, στο ετήσιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτας η γοητεία δίνει τη θέση της στο γκροτέσκο και η νίκη φέρνει γέλιο και ανάταση ψυχής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γυναικοκτονία στην Πάτρα: Συγκινεί η αδερφή της Γαρυφαλλιάς – «Θα είναι πάντα στο φως»
Ελλάδα 11.10.25

Γυναικοκτονία στην Πάτρα: Συγκινεί η αδερφή της Γαρυφαλλιάς – «Θα είναι πάντα στο φως»

«Σήμερα δεν είναι το τέλος – είναι η αρχή μιας μνήμης που θα μείνει ζωντανή, μιας φωνής που θα συνεχίσει να μιλάει για σεβασμό, αγάπη και ζωή» έγραψε η αδερφή της Γαρυφαλλιάς.

Σύνταξη
Οι όροι της Ευρωλίγκας για το project «NBA Europe»
Μπάσκετ 11.10.25

Οι όροι της Ευρωλίγκας για το project «NBA Europe»

Τέσσερις αδιαπραγμάτευτες αρχές: κοινό όφελος, πολιτισμική ακεραιότητα, αγωνιστική αριστεία και ευρωπαϊκή διακυβέρνηση - Οι όροι για το project «NBA Europe»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γάζα: Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν – Το εξαντλητικό ταξίδι της επιστροφής
Κόσμος 11.10.25

Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα ερείπια της βόρειας Γάζας - Το εξαντλητικό ταξίδι της επιστροφής

Μισό εκατομμύριο αναγκαστικά εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στις κατεστραμμένες πόλεις της βόρειας Γάζας, καθώς ο ισραηλινός στρατός παύει τα πυρά και αποσύρεται εν μέρει από την περιοχή στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Χαμάς.

Σύνταξη
Εργασιακό νομοσχέδιο: Τάξη ή αταξία στην αγορά εργασίας – Ώρα απαντήσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου
Ελλάδα 11.10.25

Τάξη ή αταξία στην αγορά εργασίας - Ώρα απαντήσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής με τα κόμματα να βρίσκονται σε αναβρασμό και τα συνδικάτα στις επάλξεις. Απεργία στις 14/10. Συμμετέχουν Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γιοβάνοβιτς: «Υπάρχει απογοήτευση μετά τη Σκωτία – Πρέπει να πιεστούμε και να διεκδικήσουμε τη νίκη στη Δανία»
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Υπάρχει απογοήτευση μετά τη Σκωτία – Πρέπει να πιεστούμε και να διεκδικήσουμε τη νίκη στη Δανία»

Όσα είπαν Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Χρήστος Τζόληγς ενόψει του αγώνα της Εθνικής με τη Δανία την Κυριακή (12/10, 21:45) που αποτελεί... τελικό στην προσπάθεια πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντιάλ.

Σύνταξη
Μπρους Σπρίνγκστιν: Αντιμέτωπος με το Τέρας – Η κατάθλιψη, το στίγμα και η μεγάλη μάχη του
Όχι στο στίγμα 11.10.25

Μπρους Σπρίνγκστιν: Αντιμέτωπος με το Τέρας – Η κατάθλιψη, το στίγμα και η μεγάλη μάχη του

Η πιο «επώδυνη και ευάλωτη» περίοδος της ζωής του Μπρους Σπρίνγκστιν μεταφέρεται τώρα στη μεγάλη οθόνη με την επερχόμενη βιογραφική ταινία, Springsteen: Deliver Me from Nowhere, η οποία κυκλοφορεί στις 24 Οκτωβρίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: ΠΑΟΚ – Ηρακλής
Μπάσκετ 11.10.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ηρακλής

LIVE: ΠΑΟΚ – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ηρακλής για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Διπλασιάστηκαν οι επιθέσεις DLL hijacking από το 2023
Τεχνολογία 11.10.25

Διπλασιάστηκαν οι επιθέσεις DLL hijacking από το 2023

Η τεχνική DLL hijacking (παραβίαση βιβλιοθήκης δυναμικών συνδέσμων) είναι μια συνηθισμένη μέθοδος κατά την οποία αντικαθίσταται μια βιβλιοθήκη που φορτώνει νόμιμα με μια κακόβουλη

Σύνταξη
Ασήμι: Το short squeeze στο Λονδίνο και οι μνήμες του ’80
Έλλειψη ρευστότητας 11.10.25

Ασήμι: Το short squeeze στο Λονδίνο και οι μνήμες του ’80

Η αναταραχή στην αγορά του Λονδίνου και η εκτόξευση της τιμής του πολύτιμου μετάλλου πάνω από τα 50 δολάρια - Η πρόσφατη άνοδος για το ασήμι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα κύμα επενδύσεων

Τζούλη Καλημέρη
Πορεία διαμαρτυρίας στρατιωτικών στο κέντρο της Αθήνας – Τα αιτήματά τους
Μεταρρύθμιση 11.10.25

Πορεία διαμαρτυρίας στρατιωτικών στο κέντρο της Αθήνας – Τα αιτήματά τους

Μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στο κέντρο της Αθήνας στρατιωτικοί όλων των σωμάτων, καθώς αντιδρούν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Ατζέντα 2030».

Σύνταξη
Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου της Εθνικής για το παιχνίδι με τη Δανία
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου της Εθνικής για το παιχνίδι με τη Δανία

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 19:15 από το «Parken» της Κοπεγχάγης τη Συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Ομάδας, ενόψει του αγώνα με την Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σύνταξη
Πολιτικό χάος στη Γαλλία – Ίσως ήρθε το τέλος του «μακρονισμού»
Από κρίση σε κρίση 11.10.25

Πολιτικό χάος στη Γαλλία – Ίσως ήρθε το τέλος του «μακρονισμού»

Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι πρόεδρος στη Γαλλία από το 2017. Η προεδρική του θητεία χαρακτηρίστηκε από μια σειρά από πολιτικά στοιχήματα. Άλλα βγήκαν και άλλα όχι. Το τελευταίο ίσως γυρίσει μπούμερανγκ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ληστείες στην Ευρώπη της δεκαετίας του ’60: Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Μάργκοτ Ρόμπι μπαίνουν στον κόσμο του Ocean’s Eleven
Culture Live 11.10.25

Ληστείες στην Ευρώπη της δεκαετίας του ’60: Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Μάργκοτ Ρόμπι μπαίνουν στον κόσμο του Ocean’s Eleven

Με δύο από τα πιο δυνατά χαρτιά του Χόλιγουντ να έχουν πέσει στο τραπέζι, αυτά των Μπράντλεϊ Κούπερ και Μάργκοτ Ρόμπι, σχεδιάζεται το prequel του Ocean’s Eleven.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρίμερ, προπονητής Δανίας: «Πρέπει να κάνουμε κορυφαία εμφάνιση για να κερδίσουμε την Ελλάδα»
Προκριματικά Μουντιάλ 11.10.25

Ρίμερ, προπονητής Δανίας: «Πρέπει να κάνουμε κορυφαία εμφάνιση για να κερδίσουμε την Ελλάδα»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Δανίας, Μπράιαν Ρίμερ τόνισε πως σέβεται την Ελλάδα και πώς η ομάδα του θα πρέπει να παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο που μπορεί να να νικήσει.

Σύνταξη
Η απίθανη ιστορία των Βασερό και Ριντερκνές: Τα δύο ξαδέρφια «τρελαίνουν» το παγκόσμιο τένις (pics+vids)
Άλλα Αθλήματα 11.10.25

Η απίθανη ιστορία των Βασερό και Ριντερκνές: Τα δύο ξαδέρφια «τρελαίνουν» το παγκόσμιο τένις (pics+vids)

Οι Βασερό και Ριντερκνές ήταν συγκάτοικοι στο πανεπιστήμιο, συμπαίκτες στα διπλά και τώρα θα είναι αντίπαλοι στον τελικό του 1000άρι τουρνουά της Σανγκάης.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο