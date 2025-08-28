Δίνοντας ξανά νόημα στον όρο «supermodel»: Η δεύτερη ζωή της Ζιζέλ Μπούντχεν

Πολλές είναι αυτές που έχουν χρησιμοποιήσει μπροστά από το όνομά τους τον όρο supermodel – κάποιες το άξιζαν, άλλες υπερέβαλαν. Ωστόσο, αν υπάρχει μια γυναίκα που της ανήκει δικαιωματικά αυτός ο τίτλος, αυτή δεν είναι άλλη από την Ζιζέλ Μπούντχεν.

Η 45χρονη καλλονή από τη Βραζιλία, εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες, θεωρείται το απόλυτο μοντέλο. Η πιο ακριβοπληρωμένη στο modeling για χρόνια, στα zeros ήταν μια από τις πιο πλούσιες γυναίκες στον χώρο του θεάματος, έβαλε τέλος στην εποχή του «heroin chic» και πρωταγωνίστησε σε περισσότερα από 1.200 εξώφυλλα περιοδικών.

Όπως, άλλωστε, είπε και η Κλόντια Σίφερ το 2007 «η Ζιζέλ είναι το τελευταίο πραγματικό supermodel».

Κι όμως, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στην κορυφή, δεν δίστασε από το 2009 και μετά να κάνει μερικά βήματα πίσω στην καριέρα της, προκειμένου να αφοσιωθεί στα παιδιά της και να στηρίξει την ξέφρενη πορεία του Τομ Μπρέιντι στο NFL.

Αυτό όμως τελείωσε το 2022 – τότε που βγήκε και επίσημα το διαζύγιό τους. Και από τότε η Ζιζέλ φαίνεται να ζει μια δεύτερη ζωή, το ίδιο επιτυχημένη που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα προηγούμενα χρόνια.

Η γνωριμία της με τον εκπαιδευτή του ζίου-ζίτσου Χοακίμ Βαλέντε θα οδηγήσει σε έναν νέο έρωτα, τον Φεβρουάριο θα έρθει στον κόσμο το παιδί τους και πλέον η Ζιζέλ επέστρεψε και μπροστά από τον φακό.

Το supermodel ήταν το πρόσωπο της νέας καμπάνιας του brand Elisabetta Franchi και μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που έδωσε μια γεύση της φωτογράφισης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τα likes έπεσαν σαν βροχή.