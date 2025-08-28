magazin
Σημαντική είδηση:
28.08.2025 | 19:09
Πυρκαγιά στην Κομοτηνή - Ήχησε το 112
Δίνοντας ξανά νόημα στον όρο «supermodel»: Η δεύτερη ζωή της Ζιζέλ Μπούντχεν
Live in Style 28 Αυγούστου 2025 | 19:25

Δίνοντας ξανά νόημα στον όρο «supermodel»: Η δεύτερη ζωή της Ζιζέλ Μπούντχεν

Στα 45 της χρόνια, η Ζιζέλ Μπούντχεν φαίνεται να ζει την καλύτερή της περίοδο - έγινε μητέρα για τρίτη φορά, επέστρεψε μπροστά από τον φακό και έδωσε ξανά νόημα στον όρο supermodel.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σε ποια χώρα πλένονται περισσότερο;

Σε ποια χώρα πλένονται περισσότερο;

Spotlight

Πολλές είναι αυτές που έχουν χρησιμοποιήσει μπροστά από το όνομά τους τον όρο supermodel – κάποιες το άξιζαν, άλλες υπερέβαλαν. Ωστόσο, αν υπάρχει μια γυναίκα που της ανήκει δικαιωματικά αυτός ο τίτλος, αυτή δεν είναι άλλη από την Ζιζέλ Μπούντχεν.

Η 45χρονη καλλονή από τη Βραζιλία, εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες, θεωρείται το απόλυτο μοντέλο. Η πιο ακριβοπληρωμένη στο modeling για χρόνια, στα zeros ήταν μια από τις πιο πλούσιες γυναίκες στον χώρο του θεάματος, έβαλε τέλος στην εποχή του «heroin chic» και πρωταγωνίστησε σε περισσότερα από 1.200 εξώφυλλα περιοδικών.

Όπως, άλλωστε, είπε και η Κλόντια Σίφερ το 2007 «η Ζιζέλ είναι το τελευταίο πραγματικό supermodel».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gisele Bündchen (@gisele)

Κι όμως, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στην κορυφή, δεν δίστασε από το 2009 και μετά να κάνει μερικά βήματα πίσω στην καριέρα της, προκειμένου να αφοσιωθεί στα παιδιά της και να στηρίξει την ξέφρενη πορεία του Τομ Μπρέιντι στο NFL.

Αυτό όμως τελείωσε το 2022 – τότε που βγήκε και επίσημα το διαζύγιό τους. Και από τότε η Ζιζέλ φαίνεται να ζει μια δεύτερη ζωή, το ίδιο επιτυχημένη που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα προηγούμενα χρόνια.

Η γνωριμία της με τον εκπαιδευτή του ζίου-ζίτσου Χοακίμ Βαλέντε θα οδηγήσει σε έναν νέο έρωτα, τον Φεβρουάριο θα έρθει στον κόσμο το παιδί τους και πλέον η Ζιζέλ επέστρεψε και μπροστά από τον φακό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gisele Bündchen (@gisele)

Το supermodel ήταν το πρόσωπο της νέας καμπάνιας του brand Elisabetta Franchi και μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που έδωσε μια γεύση της φωτογράφισης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τα likes έπεσαν σαν βροχή.

Τράπεζες
UniCredit: Στο 26% η συμμετοχή στην Alpha Bank

UniCredit: Στο 26% η συμμετοχή στην Alpha Bank

Vita.gr
Σε ποια χώρα πλένονται περισσότερο;

Σε ποια χώρα πλένονται περισσότερο;

Business
ION Group: Μπαίνει με 2% στη Lamda Development – Επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

ION Group: Μπαίνει με 2% στη Lamda Development – Επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

inWellness
inTown
Αλλαγή πλεύσης ο Βέρνερ Χέρτζογκ – Άνοιξε λογαριασμό στο Instagram
Social 28.08.25

Αλλαγή πλεύσης ο Βέρνερ Χέρτζογκ – Άνοιξε λογαριασμό στο Instagram

Ο σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτζογκ, που για δεκαετίες δήλωνε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς τα θεωρούσε «μια τεράστια, γυμνή επίθεση ηλιθιότητας» άνοιξε λογαριασμό στο Instagram.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οικογένεια Μάικλ Τζάκσον: Το νέο κεφάλαιο – Νέος αρραβώνας, δάκρυα χωρισμού και η διαμάχη για την περιουσία
Δυναστεία 28.08.25

Οικογένεια Μάικλ Τζάκσον: Το νέο κεφάλαιο – Νέος αρραβώνας, δάκρυα χωρισμού και η διαμάχη για την περιουσία

Τα τρία παιδιά του Μάικλ Τζάκσον, Πρινς, Πάρις και Μπίγκι, είναι εκτεθειμένα στους προβολείς από μωρά. «Είμαστε ένα» δηλώνουν ενώ η μάζη για τη διαχείριση της περιουσίας συνεχίζεται

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρίγκιπας Τζορτζ: Το βάρος του στέμματος και η παιδική αθωότητα του «πιο φυσιολογικού» μελλοντικού βασιλιά της Βρετανίας
Ο επόμενος 27.08.25

Πρίγκιπας Τζορτζ: Το βάρος του στέμματος και η παιδική αθωότητα του «πιο φυσιολογικού» μελλοντικού βασιλιά της Βρετανίας

«Ο Γουίλιαμ θέλει ο Τζορτζ να αντιμετωπίσει τη μοίρα του ως πεπρωμένο, όχι ως καθήκον» σημειώνει το νέο αφιέρωμα του People στην επόμενη μοναρχική γενιά της Βρετανίας

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ λάμπουν στη Βενετία – Εκεί όπου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου
Αγάπη, κινηματογράφος 27.08.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ λάμπουν στη Βενετία – Εκεί όπου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σπουδαία δικηγόρος και σύζυγος του, Αμάλ, εθεάθησαν να φτάνουν στην πόλη, μόλις λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την πρεμιέρα της ταινίας «Jay Kelly» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Σύνταξη
Η Μίριαμ Μαργκόλις του Χάρι Πότερ δοκιμάζει φέρετρα, ζητά «να την αποτελειώσουν» αν η υγεία της επιδεινωθεί
Υποβοηθούμενη αυτοκτονία 27.08.25

Η Μίριαμ Μαργκόλις του Χάρι Πότερ δοκιμάζει φέρετρα, ζητά «να την αποτελειώσουν» αν η υγεία της επιδεινωθεί

«Δεν θέλω να περνάω μία περίοδο αργής εξασθένησης με πόνο και ντροπή» σχολίασε στη συνέντευξη της η Βρετανίδα Μίριαμ Μαργκόλις, γνωστή και από τον ρόλο της ως καθηγήτριας Σπράουτ στις ταινίες του Χάρι Πότερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ώπα και γεια σου: Παίκτες σχολικής ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου χορεύουν ζεϊμπέκικο στα αποδυτήρια
Περήφανα 27.08.25

Ώπα και γεια σου: Παίκτες σχολικής ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου χορεύουν ζεϊμπέκικο στα αποδυτήρια

Με τη Ρόζα του Δημήτρη Μητροπάνου και ζεϊμπέκικο ξεσάλωσαν οι παίκτες της σχολικής ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου Τάρπον Σπρινγκς και έγιναν viral.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κίντμαν, Σίφερ, Τζένερ, Τζόκοβιτς, Κορς: Οι διάσημοι ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές, εμείς στη «δίαιτα»
Καλοκαίρι για ποιους; 27.08.25

Κίντμαν, Σίφερ, Τζένερ, Τζόκοβιτς, Κορς: Οι διάσημοι ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές, εμείς στη «δίαιτα»

Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας, Μάικλ Κορς, ακολουθεί την Κάιλι Τζένερ και αναρίθμητους άλλους διάσημους που ψηφίζουν Ελλάδα για τις διακοπές τους και αυτό το καλοκαίρι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υγεία: Στο έλεος της τύχης οι πολίτες – Ψάχνουν γιατρούς και ασθενοφόρα ακόμα και σε μεγάλα νησιά
Ελλάδα 28.08.25

Υγεία: Στο έλεος της τύχης οι πολίτες – Ψάχνουν γιατρούς και ασθενοφόρα ακόμα και σε μεγάλα νησιά

Μπαράζ καταγγελιών από τους πολίτες, μετά το περιστατικό στην Αίγινα, όπου έχασε τη ζωή της 79χρονη επειδή το Κέντρο Υγείας δεν διέθετε οδηγό ασθενοφόρου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Θεσσαλονίκη φτωχός συγγενής των χρηματοδοτήσεων – Η αλήθεια πίσω από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
«Αναξιοπιστία» 28.08.25

ΠΑΣΟΚ: Η Θεσσαλονίκη φτωχός συγγενής των χρηματοδοτήσεων – Η αλήθεια πίσω από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

«Είναι τουλάχιστον προκλητικό να παρουσιάζονται ως 'εμβληματικά' έργα που απλώς καταγράφονται στην ατζέντα και εξαγγέλλονται κάθε χρόνο», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σάλος στην Ιταλία: Παραποιημένες σεξουαλικές φωτογραφίες διάσημων γυναικών προκαλούν θύελλα αντιδράσεων
Deepfake 28.08.25

Σάλος στην Ιταλία: Παραποιημένες σεξουαλικές φωτογραφίες διάσημων γυναικών προκαλούν θύελλα αντιδράσεων

Παραποιημένες φωτογραφίες διάσημων γυναικών από την Ιταλία, μεταξύ των οποίων και η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα μαζί με χυδαίες και σεξιστικές λεζάντες

Σύνταξη
Όταν τα σχολεία γίνονται πεδίο μάχης – Πόσες ένοπλες επιθέσεις έχουν σημειωθεί στις ΗΠΑ το 2025;
ΗΠΑ 28.08.25

Όταν τα σχολεία γίνονται πεδίο μάχης - Πόσες ένοπλες επιθέσεις έχουν σημειωθεί στην Αμερική το 2025;

Ανάλογα με τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται, το 2025 σημειώθηκαν μεταξύ 8 και 146 περιστατικά ένοπλων επιθέσεων σε σχολεία σε όλες τις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός
Europa League 28.08.25

LIVE: Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός

LIVE: Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός, για τα play offs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
ΥΠΕΞ για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Συγκλονισμένοι από το θάνατο αθώων πολιτών
Διπλωματία 28.08.25

ΥΠΕΞ για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Συγκλονισμένοι από το θάνατο αθώων πολιτών

Τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΥΠΕΞ για την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, την οποία καταδίκασε απερίφραστα, ενώ εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του στην Ουκρανία και το λαό της

Σύνταξη
Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία ενεργοποιούν την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν
Πυρηνικές εγκαταστάσεις 28.08.25

Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία ενεργοποιούν την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν

Η κίνηση των τριών ευρωπαϊκών δυνάμεων δίνει στο Ιράν 30 ημέρες για να βελτιώσει την πρόσβαση για επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεών του

Σύνταξη
Γερουλάνος: Η κυβέρνηση μιλάει για αξιολόγηση, αλλά φοβάται να αξιολογηθεί σε αναπληρωματικές εκλογές
Βουλή 28.08.25

Γερουλάνος: Η κυβέρνηση μιλάει για αξιολόγηση, αλλά φοβάται να αξιολογηθεί σε αναπληρωματικές εκλογές

«Το σκεπτικό είναι απλοϊκό: Την αδυναμία εξυπηρέτησης του πολίτη από το κράτος, θα λύσουν οι αυστηρότερες ποινές στους δημόσιους υπάλληλους», σημείωσε ο Παύλος Γερουλάνος για το ν/σ του ΥΠΕΣ

Σύνταξη
«Πολύ σύντομα, η ανθρωπότητα θα κληθεί να λογοδοτήσει»: Ο Γιώργος Λάνθιμος φέρνει την Παλαιστίνη στο Φεστιβάλ Βενετίας
«Ζούμε σε δυστοπία» 28.08.25

«Πολύ σύντομα, η ανθρωπότητα θα κληθεί να λογοδοτήσει»: Ο Γιώργος Λάνθιμος φέρνει την Παλαιστίνη στο Φεστιβάλ Βενετίας

Την ώρα που άλλοι δημιουργοί επιλέγουν τη σιωπή ή την αισχρή διπλωματία, ο Γιώργος Λάνθιμος στέκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας στο Φεστιβάλ Βενετίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γερμανία: Καταναλωτική εμπιστοσύνη σε αρνητικό ρεκόρ – Πιέσεις σε νοικοκυριά και οικονομία
Διεθνής Οικονομία 28.08.25

Γερμανία: Καταναλωτική εμπιστοσύνη σε αρνητικό ρεκόρ – Πιέσεις σε νοικοκυριά και οικονομία

Νέα έρευνα στη Γερμανία δείχνει ότι οι καταναλωτές γίνονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για ανεργία και παρατεταμένο πληθωρισμό

Σύνταξη
Ακρίβεια: Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος
Θεατής η κυβέρνηση 28.08.25

Το «καλάθι» της ακρίβειας επιμένει - Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος

Έναν ακόμα γύρο ακρίβειας βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Τρίτη κατά σειρά αύξηση του πληθωρισμού και άλμα στο μέσο ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025. Μέτρα αντιστροφής του κλίματος υπόσχεται η κυβέρνηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί
Κόσμος 28.08.25

Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι προσπάθειες ανάσυρσης της σορού του Τούρκου επιχειρηματία που παραμένει στον βυθό της θάλασσας για 23η ημέρα.

Σύνταξη
Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη
Ο αληθινός κίνδυνος 28.08.25

Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη

Η πράσινη μετάβαση θεωρείται ότι θα απειλήσει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας. Ωστόσο, η καθυστέρηση επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες στην Ευρώπη αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο από την ίδια τη μετάβαση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»
«Εκτενή έρευνα» 28.08.25

Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»

Το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ απειλείται με οριστικό κλείσιμο, εκτός εάν το ολλανδικό κράτος τηρήσει τη συμφωνία του 1962 με τον ανιψιό του Βίνσεντ βαν Γκογκ, παρέχοντας τα απαραίτητα κονδύλια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

