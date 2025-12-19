Οι Πολωνοί «στέλνουν» Σέχου στον Παναθηναϊκό
Μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του διεθνούς Αλβανού, μεσοεπιθετικού, Γιουλιάν Σέχου, είναι κι ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία.
- Χαμένος ήλιος, πεταμένος άνεμος - Η ΕΕ κινδυνεύει να χάσει τον στόχο για τις ΑΠΕ
- Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών
- Hunger Games α λα Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοινώνει «Πατριωτικούς Αγώνες» με δύο νέους από κάθε Πολιτεία
- Πόλεμος στη Φτώχεια: Η αμερικανική πόλη που δεν σώθηκε με τα δισ. της Ουάσιγκτον
Μετά τα ρεπορτάζ από την Πολωνία για ενδιαφέρον της Βίντζεβ Λοτζ για τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, ένα ακόμη δημοσίευμα από τη συγκεκριμένα χώρα υποστηρίζει πως ένας παίκτης από τη συγκεκριμένη ομάδα, ενδιαφέρει αυτή τη φορά τον Παναθηναϊκό! Ο λόγος για τον διεθνή Αλβανό μεσοεπιθετικό, Γιουλιάν Σέχου.
Όπως αναφέρει το goal.pl, ο 27χρονος Αλβανός είναι διεθνής και αγωνίζεται κυρίως ως κεντρικός χαφ, περισσότερο στο «10» και φορά τη φανέλα της πολωνικής ομάδας από το 2022 με το συμβόλαιο του να ολοκληρώνεται το 2028.
Φέτος πραγματοποιεί καλή σεζόν με τη Λοτζ έχοντας αγωνιστεί σε 20 ματς σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, μετρώντας πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ. Ο Γιούλιαν Σέχου δεν είναι άγνωστος στη χώρα μας. Το καλοκαίρι του 2017 είχε βρεθεί στην Ελλάδα και συμμετείχε στις προπονήσεις του ΠΑΣ Γιάννινα, ωστόσο μεταγραφή φέρεται να χάλασε λόγω έλλειψη διαθέσιμης θέσης ξένου.
Στη συνέχεια αποκτήθηκε από τον Πανηλειακό, χωρίς να καταγράψει επίσημη συμμετοχή, πριν επιστρέψει στην Αλβανία για λογαριασμό της Καστριότι, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην επίσης αλβανική Λάτσι.
Συνολικά με τη Βίτζεβ Λοτζ ο Σέχου μετράει 87 εμφανίσεις, με απολογισμό εννέα γκολ και επτά ασίστ.
MLS, Ελλάδα και… Ισπανία για Σέχου
Οπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ των Πολωνών: «Ο Σέχου παίζει επίσης βασικό ρόλο στην εθνική ομάδα της Αλβανίας και πιθανότατα θα αγωνιστεί εναντίον της Πολωνίας στα πλέι οφ του Μαρτίου.
Όπως αποδεικνύεται, η καλή φόρμα του Αλβανού δεν έχει περάσει απαρατήρητη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αρκετές ομάδες ενδιαφέρονται αυτή τη στιγμή για τον παίκτη.
Η πρώτη επιλογή είναι το MLS, και η ομάδα που στρέφεται στον Σέχου είναι Κάνσας Σίτ. Η δεύτερη επιλογή είναι από την Ελλάδα και είναι ο Παναθηναϊκός. Αλλά η πιο ενδιαφέρουσα είναι η τρίτη: Η ισπανική Βαλένθια, η μεγαλύτερη ομάδα από τις δύο.
Η ρήτρα αποδέσμευσης
Η Βαλένθια δεν έχει πολλά χρήματα αυτή τη στιγμή και χρειάζεται έναν παίκτη σε αυτή τη θέση. Αυτό φαίνεται πιθανό, καθώς οι Ισπανοί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν παίκτες αξίας εκατομμυρίων αυτή τη στιγμή.
Και κάτι ακόμα σημαντικό: Ο Σέχου έχει ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του με την Βίτζεβ. Αν και αξίζει να διευκρινιστεί: ισχύει μόνο για ορισμένα (κορυφαία) πρωταθλήματα», καταλήγει το εν λόγω δημοσίευμα.
- «Ο Παναθηναϊκός προσφέρει 10 εκατομμύρια ευρώ για τον Μανδά», λένε οι Ιταλοί
- Σοκαριστικές εικόνες στον Ισημερινό: Η στιγμή της εκτέλεσης ποδοσφαιριστή και της συζύγου του στη μέση του δρόμου (vid)
- Οι Πολωνοί «στέλνουν» Σέχου στον Παναθηναϊκό
- Η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Κηφισιά
- Η Κραϊόβα «τελείωσε» τον παίκτη που έκανε το μοιραίο πέναλτι κόντρα στην ΑΕΚ: «Υπέγραψε την καταδίκη του»
- Απάντησε στον Φλορεντίνο Πέρεθ ο Λαπόρτα: «Ξερνάνε ψέματα, θέλουν να μας καταστρέψουν αλλά δεν θα το επιτρέψουμε»
- Ο Μαρέσκα έσπευσε να «σβήσει τη φωτιά» για Γκουαρδιόλα και Μάντσεστερ Σίτι: «Στην Τσέλσι και του χρόνου»
- Η κακή εμφάνιση του Μίτσιτς με τον Παναθηναϊκό έφερε αποκαλύψεις: «Υπάρχουν πράγματα που τον ενοχλούν»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις