Οι Πολωνοί «στέλνουν» Σέχου στον Παναθηναϊκό

Μετά τα ρεπορτάζ από την Πολωνία για ενδιαφέρον της Βίντζεβ Λοτζ για τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, ένα ακόμη δημοσίευμα από τη συγκεκριμένα χώρα υποστηρίζει πως ένας παίκτης από τη συγκεκριμένη ομάδα, ενδιαφέρει αυτή τη φορά τον Παναθηναϊκό! Ο λόγος για τον διεθνή Αλβανό μεσοεπιθετικό, Γιουλιάν Σέχου.

Όπως αναφέρει το goal.pl, ο 27χρονος Αλβανός είναι διεθνής και αγωνίζεται κυρίως ως κεντρικός χαφ, περισσότερο στο «10» και φορά τη φανέλα της πολωνικής ομάδας από το 2022 με το συμβόλαιο του να ολοκληρώνεται το 2028.

Φέτος πραγματοποιεί καλή σεζόν με τη Λοτζ έχοντας αγωνιστεί σε 20 ματς σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, μετρώντας πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ. Ο Γιούλιαν Σέχου δεν είναι άγνωστος στη χώρα μας. Το καλοκαίρι του 2017 είχε βρεθεί στην Ελλάδα και συμμετείχε στις προπονήσεις του ΠΑΣ Γιάννινα, ωστόσο μεταγραφή φέρεται να χάλασε λόγω έλλειψη διαθέσιμης θέσης ξένου.

Στη συνέχεια αποκτήθηκε από τον Πανηλειακό, χωρίς να καταγράψει επίσημη συμμετοχή, πριν επιστρέψει στην Αλβανία για λογαριασμό της Καστριότι, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην επίσης αλβανική Λάτσι.

Συνολικά με τη Βίτζεβ Λοτζ ο Σέχου μετράει 87 εμφανίσεις, με απολογισμό εννέα γκολ και επτά ασίστ.

MLS, Ελλάδα και… Ισπανία για Σέχου

Οπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ των Πολωνών: «Ο Σέχου παίζει επίσης βασικό ρόλο στην εθνική ομάδα της Αλβανίας και πιθανότατα θα αγωνιστεί εναντίον της Πολωνίας στα πλέι οφ του Μαρτίου.

Όπως αποδεικνύεται, η καλή φόρμα του Αλβανού δεν έχει περάσει απαρατήρητη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αρκετές ομάδες ενδιαφέρονται αυτή τη στιγμή για τον παίκτη.

Η πρώτη επιλογή είναι το MLS, και η ομάδα που στρέφεται στον Σέχου είναι Κάνσας Σίτ. Η δεύτερη επιλογή είναι από την Ελλάδα και είναι ο Παναθηναϊκός. Αλλά η πιο ενδιαφέρουσα είναι η τρίτη: Η ισπανική Βαλένθια, η μεγαλύτερη ομάδα από τις δύο.

Η ρήτρα αποδέσμευσης

Η Βαλένθια δεν έχει πολλά χρήματα αυτή τη στιγμή και χρειάζεται έναν παίκτη σε αυτή τη θέση. Αυτό φαίνεται πιθανό, καθώς οι Ισπανοί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν παίκτες αξίας εκατομμυρίων αυτή τη στιγμή.

Και κάτι ακόμα σημαντικό: Ο Σέχου έχει ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του με την Βίτζεβ. Αν και αξίζει να διευκρινιστεί: ισχύει μόνο για ορισμένα (κορυφαία) πρωταθλήματα», καταλήγει το εν λόγω δημοσίευμα.