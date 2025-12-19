Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/12): Δράση με Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα
Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (19/12).
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Παρασκευής (19/12) ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βιλερμπάν στο ΣΕΦ για τη Euroleague, ενώ στο πρόγραμμα υπάρχουν και άλλα πέντε ματς της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης.
Από εκεί και πέρα… λίγα πράγματα, με Σούπερ Καπ στην Ιταλία και ξεκίνημα αγωνιστικών στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως αυτά της Ισπανίας και της Γερμανίας.
Αναλυτικά το σημερινό (19/12) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:
13:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals
19:30 Novasports Extra 2 Χέρτα Βερολίνου – Αρμίνια Μπίλεφελντ Bundesliga 2
19:30 Novasports 6HD Αναντολού Εφές – Ντουμπάι Euroleague
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Τααβούν – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρτίζαν Euroleague
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals
20:30 Novasports 4HD Μονακό – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
21:00 Novasports 2HD Μπολόνια – Ίντερ Super Cup Ιταλίας
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Βιλερμπάν Euroleague
21:30 Novasports Extra 1 Έιμπαρ – Βαγιαδολίδ Ποδόσφαιρο
21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια Euroleague
21:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ Bundesliga
21:45 Novasports 6HD Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Μαγιόρκα La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σουόνσι – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship
22:15 COSMOTE SPORT 5 HD Εστορίλ – Μπράγκα Liga Portugal
