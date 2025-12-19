Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/12): Δράση με Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα

Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Παρασκευής (19/12) ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βιλερμπάν στο ΣΕΦ για τη Euroleague, ενώ στο πρόγραμμα υπάρχουν και άλλα πέντε ματς της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης.

Από εκεί και πέρα… λίγα πράγματα, με Σούπερ Καπ στην Ιταλία και ξεκίνημα αγωνιστικών στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως αυτά της Ισπανίας και της Γερμανίας.

Αναλυτικά το σημερινό (19/12) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals

19:30 Novasports Extra 2 Χέρτα Βερολίνου – Αρμίνια Μπίλεφελντ Bundesliga 2

19:30 Novasports 6HD Αναντολού Εφές – Ντουμπάι Euroleague

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Τααβούν – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρτίζαν Euroleague

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals

20:30 Novasports 4HD Μονακό – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:00 Novasports 2HD Μπολόνια – Ίντερ Super Cup Ιταλίας

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Βιλερμπάν Euroleague

21:30 Novasports Extra 1 Έιμπαρ – Βαγιαδολίδ Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ Bundesliga

21:45 Novasports 6HD Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Μαγιόρκα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σουόνσι – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 5 HD Εστορίλ – Μπράγκα Liga Portugal