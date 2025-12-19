Ο αγαπητός και σεβαστός μου Μπάμπης Κλάρας έχει ήδη αποτίσει τον πρεπούμενο «φόρο τιμής» στο μεγάλο αδερφό του —τον «αδερφό όλων μας», λέει—, τον Άρη Βελουχιώτη. Έχει γράψει —σαν εισαγωγή σε βιβλίο άλλου— την «Πολιτική Διαθήκη του Α. Β.» και έχει ξεχωρίσει, στα «Τρία κείμενα για τον Άρη», τα εκπληκτικά «Γράμματα»: στον Αδερφό, στον Ζαχαριάδη, υστερόγραφο (1975).

Τώρα, μ’ αυτό το «αντιμυθιστόρημα» υψώνει το μεγάλο Μνημείο.





«ΤΑ ΝΕΑ», 21.1.1984, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Με τα μάτια του μικρότερου αδελφού και του αγαπημένου, μας προσφέρει σε κινηματογραφική ταινία-ντοκιμαντέρ όλη τη ζωή του Άρη, από τη γέννηση τη μέρα π’ άνοιγε το μεγάλο παζάρι της Λαμίας (27.8.1905) κι ως που είπε το στερνό «καλό βόλι, συναγωνιστή», στον εαυτό του, 16 του Ιούνη 1945, πάνω στα περήφανα βουνά, μαχόμενος πάντα, και πάντα προδομένος.

Σ’ ένα δεύτερο μέρος, «Εικόνες και Γραφές», οικογενειακές φωτογραφίες, ντοκουμέντα ενός σύντομου και γεμάτου βίου, ποιήματα, ο περίφημος Λόγος του ’44 από το μπαλκόνι της Λαμίας.





Ο Θανάσης και ο Μπάμπης Κλάρας

Σ’ ένα τρίτο, «Μεταθανάτια Ζωή», οι «κουβέντες» που έκανε ο Μπάμπης Κλάρας για τον Αθάνατο, με πρωταγωνιστές (και κομπάρσους) της ελληνικής τραγωδίας μαρτυρίες τους, ανασκευή ψευδών, απαντήσεις σε λασπολογίες, άμυνα της Μνήμης. Τέλος, με το δίκαιο λόγο του Γιάννη Ρίτσου:

«να κι ο ιερέας ο Άρης στην ιερή πύλη του Σύμπαντου

με το χρυσό βαγγέλιο: Λευτεριά για Θάνατος

κι άγγελοι εδώ στη γης με τα ντουφέκια τους

κι άγγελοι στα μπαλκόνια τ’ ουρανού με τα κεριά τους

ένας ουρανός και γης στη γιορτή της λευτεριάς και του θανάτου»





Ο Άρης Βελουχιώτης

Το απόσταγμα ψυχής του Μπάμπη Κλάρα είναι αδελφικός θρήνος (που καταλήγει σε θριαμβικό), είναι Ιστορία, είναι μεγάλο λογοτέχνημα. Γευθείτε νάματα λευτεριάς πάντα αξεδίψαστης που προσφέρει.

*Κριτικό κείμενο του Κώστα Σταματίου (1929-1991), που είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Τα Νέα» το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 1984. Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος, κριτικός (κινηματογράφου και βιβλίου) και μεταφραστής είχε συμπεριλάβει το βιβλίο του Μπάμπη Κλάρα «Ο Αδερφός μου ο Άρης» (εκδόσεις «Δωρικός», Αθήνα, 1983) σε έναν κατάλογο συγγραμμάτων που αναφέρονταν σε αγώνες και αγωνιστές.





Ο Μπάμπης Κλάρας, αδελφός του Θανάση Κλάρα (ευρέως γνωστού ως Άρη Βελουχιώτη), αξιόλογος λογοτέχνης, κριτικός και δημοσιογράφος, γεννήθηκε στη Λαμία στις 30 Απριλίου 1910.





Ο Μπάμπης ήταν το τελευταίο τέκνο του Δημήτρη και της Αγλαΐας Κλάρα, μετά τον Περικλή, τη Λιλή και τον Θανάση.





Το 1926 εισήλθε στη Νομική Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε το 1930.





Από τα γυμνασιακά του ήδη χρόνια στρατεύτηκε στην Αριστερά και εντάχθηκε στο ΚΚΕ, από το οποίο διεγράφη το 1932.





Επί Κατοχής προσχώρησε στο ΕΑΜ και έλαβε μέρος στην Εθνική Αντίσταση.

Η δημοσιογραφική πορεία του Μπάμπη Κλάρα ξεκίνησε προπολεμικά και κορυφώθηκε στη μεταπολεμική περίοδο, όταν —ως βασικό στέλεχος τής ιδεολογικά αντίθετης προς τον ίδιον «Βραδυνής»— είχε την επιμέλεια της «Φιλολογικής Βραδυνής», που συνέβαλε ουσιωδώς στην ανάδειξη νέων λογοτεχνών.

Στο πλούσιο συγγραφικό έργο του Μπάμπη Κλάρα περιλαμβάνονται φιλοσοφικές και κοινωνιολογικές μελέτες, φιλολογικά δοκίμια, πεζογραφήματα, ποίηση και ιστοριογραφία.





Ο Άρης Βελουχιώτης

Το σημαντικότερο κεφάλαιο στην όλη συγγραφική πορεία του καταλαμβάνει η πεζογραφική τριλογία που αναφέρεται στη μακρά περίοδο από την Εθνική Αντίσταση έως και τη Μεταπολίτευση. Την εν λόγω τριλογία συγκροτούν η συλλογή διηγημάτων «Το παραμύθι ενός λαού που δεν είναι παραμύθι» (εκδόσεις «Δωρικός», 1983), το αντιμυθιστόρημα (μυθιστορηματική βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη) «Ο αδερφός μου ο Άρης» (εκδόσεις «Δωρικός», 1983) και η μυθιστορηματική αυτοβιογραφία «Η περιπέτεια ενός ανθρώπου του 20ού αιώνα» (εκδόσεις «Δωρικός», 1985).

Ο Μπάμπης Κλάρας έφυγε από τη ζωή στις 19 Δεκεμβρίου 1986.