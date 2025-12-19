Θρίλερ με νεκρό μωρό 5 μηνών – «Κοιμόταν μαζί μας και όταν ξυπνήσαμε είχε πεθάνει» λέει η μητέρα του
Το μωρό μαζί με το δίδυμο αδερφάκι του κοιμόταν στο κρεβάτι με τους γονείς του και όταν ξύπνησαν διαπίστωσαν ότι το κοριτσάκι είχε πεθάνει
- Αδιέξοδο στο γαλλικό κοινοβούλιο – Η Γαλλία χάνει την προθεσμία για τον προϋπολογισμό του 2026
- Ετοιμαστείτε για επιβίβαση – Παρθενική πτήση για το «ιπτάμενο αυτοκίνητο» της Embraer
- Στριμωγμένος και ο Μακρόν από τα αγροτικά μπλόκα - Απευθύνει έκκληση για χριστουγεννιάτικη «εκεχειρία»
- Γονείς άφησαν τα ανήλικα παιδιά τους να κοιμούνται σε αυλή νεόκτιστου σπιτιού
Συγκλονίζει η είδηση θανάτου ενός μωρού 5 μηνών μέσα στο σπίτι του.
Όλα συνέβησαν όταν το μωρό κοιμόταν στο κρεβάτι των γονιών του μαζί με το δίδυμο αδελφάκι του. Όπως λέει η 19χρονη μητέρα του παιδιού στο Live News, όταν ξύπνησαν βρήκαν το κοριτσάκι τους νεκρό.
«Ξυπνήσαμε και είχε πεθάνει»
Η μητέρα προσθέτει πως και εκείνη και ο σύντροφός της είχαν πάρει όλα τα μέτρα προφύλαξης ώστε να μπορούν να κοιμούνται τα παιδιά μαζί τους στο κρεβάτι και δεν υπάρχει περίπτωση να έπεσαν πάνω του κατά τη διάρκεια του ύπνου τους.
«Κοιμόμασταν εγώ ο σύντροφος μου και τα μωρά μας γιατί έχουμε δύο μωράκια, είναι δίδυμα και ξυπνήσαμε τα είχαμε βάλει μαζί μας στο κρεβάτι, ξυπνήσαμε και βρήκαμε τη μικρή παγωμένη. Είχε γεννηθεί απλά πρόωρο, είχε γεννηθεί πρόωρο και εντάξει πέρασε ότι περνάει ένα μωρό μέσα σε μία μονάδα. Είχαμε μόνο θέμα με την παλινδρόμηση, είχε έντονη παλινδρόμηση αλλά το εξετάζουμε».
Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν υπάρχει περίπτωση κάποιος την ώρα που κοιμόντουσαν να έπεσε πάνω στο παιδάκι, είπε:
«Όχι, όχι έχουμε πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας που χρειάζεται για να κοιμούνται και τα δύο τα παιδιά μαζί μας σε περίπτωση που δεν κοιμούνται στην κούνια. Ξυπνήσαμε ακριβώς στην ίδια θέση, το καταλαβαίνω και το ξέρω και ήταν ο μεγαλύτερος φόβος μας κι εμένα και του συντρόφου μου. Ήταν ο νούμερο ένα φόβος μας οπότε είχαμε πάρει όλα τα μέτρα και ξέραμε ότι εκεί που θα κοιμηθούμε εκεί θα ξυπνήσουμε από τον φόβο μας και μόνο. Και εγώ και σύντροφος μου εκεί που κοιμηθήκαμε εκεί ξυπνήσαμε. Δεν ξέρουμε κάτι ακόμα, περιμένουμε την νεκροψία.
«Όλα έγιναν αστραπιαία»
»Από του σύντροφό μου (την πλευρά κοιμόταν) και ξύπνησα γιατί είχαμε να πάμε σε μια δουλειά και όπως πάω μέσα να φτιάξουμε τα γάλατα και αυτά γιατί μας πήρε ο ύπνος και δε φάγανε, ξαφνικά τον ακούω να φωνάζει ”μπέμπα μου ξυπνά, μπέμπα μου ξυπνά, το παιδί” και μετά όλα έγιναν αστραπιαία, πήραμε στο 166. Ήταν, το παιδί δεν το είχα ακουμπήσει γενικά, είχαμε μία απόσταση κι εμείς με τα παιδιά και τα παιδιά μεταξύ τους. Ξύπνησα μόνο και βρήκα τον μικρό ξύπνιο να παίζει με τα χεράκια του, έτσι όπως κάνουν τα μωράκια, και τη μικρή ανέθεσα στον σύντροφό μου να την ξυπνήσει γιατί συνήθως ήτανε ένα μωρό που ξύπναγε, ήταν ένα πολύ υπερκινητικό μωρό. Είχαμε σήμερα ραντεβού να πάμε να κανονίσουμε γιατί θα κάναμε γάμο και βαφτίσεις μαζί. Από τη πρώτη στιγμή που μάθαμε ότι είμαι έγκυος, πριν καν μάθουμε ότι είναι δίδυμα, τα αγαπήσαμε με όλη μας την ψυχή, με όλη μας την ψυχή, μπορούσαμε να δώσουμε και τη ζωή μας για αυτά τα παιδιά».
«Προσπάθησαν οι γιατροί…»
Ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιέγραψε στην εκπομπή τι συνέβη με το βρέφος.
«Έπεσαν όλοι οι γιατροί πάνω του αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί. Σύμφωνα με τους γονείς, είδαν το παιδί στις 4 η ώρα ζωντανό. Το παιδί δεν έχει κακώσεις. Το μωρό για δύο μήνες είχε μείνει σε Μονάδα Νεογνών. Θα δείξει η νεκροψία τα αίτια του θανάτου».
- Τρεις συλλήψεις για παράνομο εμπόριο και προϊόντα «μαϊμού» στον Πειραιά
- Ολυμπιακός: Κοντά σε ένα ακόμη sold out – Πόσα εισιτήρια απέμειναν για την Κηφισιά
- ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ
- Αδιέξοδο στο γαλλικό κοινοβούλιο – Η Γαλλία χάνει την προθεσμία για τον προϋπολογισμό του 2026
- Οι τρεις ταχύτητες των Ελλήνων διεθνών διαιτητών
- Πούτιν: Ρεπόρτερ κάνει πρόταση γάμου ζωντανά στη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Ρωσίας [βίντεο]
- Γαλλία: Στριμωγμένος και ο Μακρόν από τα αγροτικά μπλόκα – Απευθύνει έκκληση για χριστουγεννιάτικη «εκεχειρία»
- Τομά Πικετί: Αυτό που πραγματικά φοβούνται ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του είναι η άνοδος της Αριστεράς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις