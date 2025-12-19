magazin
Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έχει πάρει οριστικά «διαζύγιο» με το Botox για να «κρατήσει ανοιχτό το τρίτο της μάτι»
Fizz 19 Δεκεμβρίου 2025 | 23:00

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έχει πάρει οριστικά «διαζύγιο» με το Botox για να «κρατήσει ανοιχτό το τρίτο της μάτι»

Αφήνοντας πίσω της τις ενέσιμες θεραπείες και κάθε συζήτηση περί «αιώνιας νεότητας», η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αποκαλύπτει ότι έχει κόψει το Botox εδώ και τέσσερα χρόνια — όχι για αισθητικούς λόγους, αλλά για να διατηρήσει, όπως λέει, «ανοιχτό το τρίτο της μάτι»

Σύνταξη
A
A
Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν χαράζει μια νέα γραμμή στη σχέση της με την εικόνα της — και το Botox μένει εκτός.

Στο τελευταίο επεισόδιο του The Kardashians, η μεγαλύτερη αδελφή της οικογένειας μιλά ανοιχτά για μια απόφαση που, όπως λέει, δεν επιδέχεται αναθεώρηση. Παρότι στο παρελθόν είχε δοκιμάσει ενέσιμες θεραπείες, εδώ και τέσσερα χρόνια τις έχει αφήσει πίσω της και δεν σκοπεύει να επιστρέψει σε αυτές.

Botox τέλος

Η εξήγηση, ωστόσο, δεν κινείται στο γνώριμο αφήγημα της «φυσικής γήρανσης». Για την Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, η επιλογή αυτή συνδέεται με μια πιο πνευματική αντίληψη του εαυτού της. Όπως εξηγεί στις αδελφές της, σταμάτησε το Botox για να «κρατήσει ανοιχτό το τρίτο της μάτι», υποστηρίζοντας ότι έτσι νιώθει πιο έντονη τη διαίσθησή της.

Η τοποθέτησή της προκαλεί μικρή ένταση, με την Κιμ Καρντάσιαν να σχολιάζει χαριτολογώντας αν το σχόλιο απευθύνεται σε εκείνη. Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν δεν δίνει συνέχεια, επιμένοντας μόνο ότι η απόφασή της είναι οριστική.

View this post on Instagram

A post shared by Kourtney Kardashian Barker (@kourtneykardash)


Η Κιμ Καρντάσιαν, από την πλευρά της, αντιμετωπίζει το θέμα με χιούμορ και δηλώνει πως έκανε Botox μόλις «πριν από δύο βράδια», κλείνοντας τη συζήτηση με ένα χαλαρό «μπράβο σου».

Η στάση της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έρχεται σε αντίθεση με εκείνη της μητέρας τους, Κρις Τζένερ, η οποία έχει κατά καιρούς αστειευτεί δημόσια για τις αισθητικές παρεμβάσεις στο πρόσωπό της, λέγοντας πως μόνο η μύτη της παραμένει απολύτως φυσική.

Παρότι η αιτιολόγηση της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν μπορεί να ακούγεται ανορθόδοξη, δεν είναι η μόνη που απομακρύνεται από τις ενέσιμες θεραπείες. Το τελευταίο διάστημα, γνωστά πρόσωπα όπως η Κέιτ Γουίνσλετ και η Κάιλι Κέλσι δηλώνουν επίσης ότι επιλέγουν να αφήσουν τον χρόνο να φανεί, χωρίς αισθητικές παρεμβάσεις.

*Με πληροφορίες από: Page Six, Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @kourtneykardash

