Μπαρντελά: Τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;

«Από πού αντλεί όλη αυτή την ενέργεια»; Αυτή η φράση που είπε από τηλεοράσεως ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης (RN) Ζορντάν Μπαρντελά όταν κλήθηκε να απαντήσει ποια ερώτηση θα ήθελε να κάνει στον Ντόναλντ Τραμπ έγινε «viral» στη Γαλλία. Άλλοι την χλεύασαν, άλλοι την χρησιμοποίησαν για να υποστηρίξουν ότι ο νέος αστέρας της γαλλικής πολιτικής σκηνής συνιστά κίνδυνο για τη Δημοκρατία στη χώρα, άλλοι για να υποστηρίξουν ότι έχει προσωπικότητα και κότσια για να πάει κόντρα ακόμα και στην πολιτική του μέντορα, τη Μαρίν Λεπέν.

Μέχρι και το κυβερνητικό κόμμα «Αναγέννηση», το κεντρώο κόμμα δηλαδή που στηρίζει τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, χρησιμοποίησε την φράση για διαφημιστικούς σκοπούς – για πολιτική επικοινωνία ακριβέστερα. «Από πού αντλεί όλη αυτή την ενέργεια η Γαλλία;», είναι το ερώτημα που ανάρτησε στο δίκτυο Χ η «Αναγέννηση» για να προωθήσει επικοινωνιακά την έναρξη πλήρους λειτουργίας του νέου πυρηνικού αντιδραστήρα Flamanville EPR τις ημέρες αυτές.

«Θαρραλέοι ηγέτες»

Πέρα από την κριτική και τον χλευασμό, η φράση του Μπαρντελά αναζωπύρωσε κυρίως ερωτήματα σχετικά με τη στάση του ηγέτη του Εθνικού Συναγερμού απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ, όπως παρατηρεί η Αν Φετς στη «Les Echos». Διότι ενώ η Μαρίν Λεπέν έχει σαφώς αποστασιοποιηθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ (τον είχε υποστηρίξει με θέρμη κατά την πρώτη εκλογή του το 2016), ο διάδοχός της εμφανίζεται ασαφής και επαμφοτερίζων.

Όταν το περασμένο Σαββατοκύριακο ρωτήθηκε επίσης σε τηλεοπτική εκπομπή για το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, ο Ζορντάν Μπαρντελά απάντησε ότι κατ’ αρχήν δεν τρέφει «κανέναν απολύτως θαυμασμό για κανέναν ξένο ηγέτη». Αλλά εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του καθώς «στο δυτικό στρατόπεδο υπάρχουν θαρραλέοι ηγέτες, όπως η Τζόρτζια Μελόνι ή ο Ντόναλντ Τραμπ, που θέλουν να σταματήσουν τον πόλεμο».

Λίγες ημέρες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Βρετανία, ο Μπαρντελά δήλωσε στο BBC ότι ουσιαστικά συμφωνεί με την ανάλυση της κυβέρνησης Τραμπ περί «πολιτισμικής παρακμής της Ευρώπης». Πρόσθεσε πάντως ο Γάλλος πολιτικός ότι δεν θα ήθελε η Ευρώπη να βρεθεί «υποτελής σε καμία μεγάλη δύναμη».

Εκλεκτικές συγγένειες

Η φωτογραφία που δημοσίευσε την περασμένη Παρασκευή ο αμερικανός πρέσβης στο Παρίσι Τσαρλς Κούσνερ με τον μειδιώντα κάπως αμήχανα Μπαρντελά και την πολύ χαμογελαστή Μαρίν Λεπέν «έχει συμβάλει στην περαιτέρω σύγχυση», γράφει η ρεπόρτερ της «Les Echos». Η Αν Φετς εξηγεί ότι η σύγχυση οφείλεται στο ότι «παρά τον εμπορικό πόλεμο που κήρυξε κατά της Ευρώπης, επί της ουσίας οι ηγέτες της Εθνικής Συσπείρωσης αναγνωρίζουν μια κάποια συγγένεια με τη ρητορική του Τραμπ, την κριτική του στο βαθύ κράτος και τις αντιμεταναστευτικές του πολιτικές».

Είναι προφανείς οι εκλεκτικές ιδεολογικοπολιτικές συγγένειες μεταξύ του Τραμπ και του κινήματος MAGA από την μια μεριά και της γαλλικής και γενικότερα της ευρωπαϊκής Ακροδεξιάς από την άλλη. Στην ευρωπαϊκή Ακροδεξιά εξάλλου παρέχει αναφανδόν την πολιτική του στήριξη το κυβερνών σύστημα εξουσίας της Ουάσιγκτον, παρεμβαίνοντας τόσο απροκάλυπτα που προκάλεσε την αντίδραση και των Βρυξελλών.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδεικνύει ισχυρή πολιτική βούληση και υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας του, ακόμα κι αν μερικές φορές αυτά συγκρούονται με τα δικά μας», δήλωσε στη «Les Echos» συνεργάτης της Μαρίν Λεπέν που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ναζιστικός χαιρετισμός

Χωρίς να εκφράζει ανοιχτά θαυμασμό ή υποστήριξη στον Ντόναλντ Τραμπ – σε αντίθεση με τους εκλεγμένους αξιωματούχους του ακροδεξιού γερμανικού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), οι οποίοι επιδιώκουν να δημιουργήσουν δεσμούς με το κίνημα MAGA – ο Ζορντάν Μπαρντελά «φαίνεται να περπατάει ακόμα σε τεντωμένο σχοινί», κατά τη γαλλική εφημερίδα.

«Ο Τραμπισμός δεν είναι εξαγώγιμο αγαθό στη Γαλλία», σχολιάζει ο πολιτικός επιστήμονας Ζαν-Ιβ Καμί. «Η Μαρίν Λεπέν το καταλαβαίνει αυτό καλά. Δεν είναι βέβαιο ότι η ευθυγράμμιση με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι καλή ιδέα στη χώρα μας», εξηγεί ο Γάλλος ειδικός, θυμίζοντας ένα επεισόδιο που συνέβη προ αρκετών μηνών και προξένησε αλγεινή εντύπωση ακόμα και στους οπαδούς του RN και τους συνεργάτες του Μπαρντελά.

Τον περασμένο Φεβρουάριο ο πρόεδρος του RN ελπίζοντας να ενισχύσει τους δεσμούς του με τη νέα κυβέρνηση Τραμπ που μόλις είχε ορκιστεί, συμφώνησε να μιλήσει στην Ουάσινγκτον στο Συνέδριο Πολιτικής Δράσης – πρόκειται για την ετήσια συνάντηση των Αμερικανών συντηρητικών.

Στο ταξίδι αυτό του Μπαρντελά δόθηκε αρκετή δημοσιότητα από το κόμμα του, αλλά ο νεαρός πολιτικός ηγέτης αναγκάστηκε να επιστρέψει άρον-άρον στο Παρίσι όταν έκαναν το γύρο του κόσμου φωτογραφίες από την ίδια εκδήλωση του πολιτικού συμβούλου και στενού συνεργάτη του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, να χαιρετά ναζιστικά τους συνέδρους.

Μια απλή εξυπνάδα;

Υπάρχει βέβαια η περίπτωση η «viral» φράση του Μπαρντελά να μην είναι τίποτα άλλο παρά ένα χωρατό του ηγέτη της Ακροδεξιάς. Διότι δευτερόλεπτα προτού δηλώσει ότι, αν έβλεπε τον Τραμπ, θα τον ρωτούσε «πού βρίσκει τόση ενέργεια», είχε δώσει την ίδια ακριβώς απάντηση στην οικοδέσποινα της τηλεοπτικής εκπομπής όταν του είχε ζητήσει να πει τι θα ρωτούσε το Νικολά Σαρκοζί αν τον είχε απέναντί του.

Εδώ και λίγους μήνες ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας στη χώρα του λόγω του εγκλεισμού του στη φυλακή για ένα 20ήμερο στο πλαίσιο πενταετούς καταδίκης του για παράνομη χρηματοδότηση της προεδρικής του εκστρατείας το 2007 από τον ηγέτη της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι.

Ο Μπαρντελά θα ρωτούσε τον Σαρκοζί «πού βρίσκει τόση ενέργεια», επειδή μετά την αποφυλάκισή του ο πρώην πρόεδρος εξέδωσε βιβλίο με τίτλο «Ημερολόγιο ενός φυλακισμένου», το οποίο έγινε ανάρπαστο στη Γαλλία πουλώντας μέσα σε λίγες ημέρες σχεδόν 100.000 αντίτυπα.

Θα παρατηρούσε εδώ κανείς ότι οι 100.000 πωλήσεις δεν φαίνονται σπουδαία επίδοση αν συγκριθούν με τα 33.000 αντίτυπα που πούλησε η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας της. Σε μια αγορά 6,5 φορές μεγαλύτερη από την ελληνική, όπως είναι η γαλλική, το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού θα είχε πουλήσει 214.000 αντίτυπα. Παρεμπιπτόντως τα δύο βιβλία έχουν περίπου την ίδια τιμή (κάτι περισσότερο από 25 ευρώ), αλλά το βιβλίο του Τσίπρα αριθμεί 750 σελίδες, ενώ του Σαρκοζί μόλις 216.

