Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ολοκλήρωση της 16ης αγωνιστικής (pic)

Τέσσερις αναμετρήσεις περιλάμβανε το… δεύτερο πιάτο της 16ης αγωνιστικής της Euroleague, το βράδυ τhς Τετάρτης (17/12) σε ακόμη μία «διαβολοβδομάδα» που διανύουμε.

Άμεσο ελληνικό ενδιαφέρον δεν υπήρχε σήμερα, καθώς τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο Παναθηναϊκό αγωνίστηκαν την Τρίτη (16/12). Οι Ερυθρόλευκοι είναι πλέον εκτός δεκάδας (11οι) μετά την ήττα από τη Βαλένθια με ρεκόρ 8-7, ενώ οι Πράσινοι είναι τέταρτοι με ρεκόρ 10-6 μετά τη νίκη κόντρα στη Φενέρ.

Στα παιχνίδια που διεξήχθησαν σήμερα (17/12), η Αναντολού Έφες πέρασε από την έδρα της Ζάλγκιρις με 87-64, η Βιλερμπάν επιβλήθηκε της Μπάγερν Μονάχου πριν τον Ολυμπιακό με 76-74, η Βίρτους Μπολόνια σόκαρε την Παρτίζαν με 86-68 και η Μπασκόνια επικράτησε της Μονακό με 85-73.

Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής στη Euroleague

Τρίτη 16/12

Dubai BC – Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-97

Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός 77-81

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας 84-78

Ολυμπιακός – Βαλένθια 92-99

Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης 89-82

Παρί – Μπαρτσελόνα 69-85

Τετάρτη 17/12

Ζάλγκιρις Κάουνας – Αναντολού Έφες 64-87

Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου 76-74

Παρτίζαν – Βίρτους Μπολόνια 68-86

Μπασκόνια – Μονακό 85-73

Η βαθμολογία στη Euroleauge

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής:

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βαλένθια 18/12 στις 21:05

Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ 18/12 στις 21:15

Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε 18/12 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί 18/12 στις 21:45

Αναντολού Εφές – Dubai BC 19/12 στις 19:30

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρτίζαν 19/12 στις 20:00

Μονακό – Μπάγερν Μονάχου 19/12 στις 20:30

Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 19/12 στις 21:30

Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια 19/12 στις 21:45