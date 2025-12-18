Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ολοκλήρωση της 16ης αγωνιστικής (pic)
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά την ολοκλήρωση της 16ης αγωνιστικής, το βράδυ της Τετάρτης (17/12).
- Επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Οι αρχές των ΗΠΑ αναζητούν και δεύτερο ύποπτο
- Κρητική μαφία: Ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ ο δικηγόρος που εμπλέκεται στην πώληση μοναστηριακής περιουσίας
- H Ευρώπη προετοιμάζεται για υβριδικό πόλεμο με την Ρωσία λέει η φον ντερ Λάιεν
- Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τρεις κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Τέσσερις αναμετρήσεις περιλάμβανε το… δεύτερο πιάτο της 16ης αγωνιστικής της Euroleague, το βράδυ τhς Τετάρτης (17/12) σε ακόμη μία «διαβολοβδομάδα» που διανύουμε.
Άμεσο ελληνικό ενδιαφέρον δεν υπήρχε σήμερα, καθώς τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο Παναθηναϊκό αγωνίστηκαν την Τρίτη (16/12). Οι Ερυθρόλευκοι είναι πλέον εκτός δεκάδας (11οι) μετά την ήττα από τη Βαλένθια με ρεκόρ 8-7, ενώ οι Πράσινοι είναι τέταρτοι με ρεκόρ 10-6 μετά τη νίκη κόντρα στη Φενέρ.
Στα παιχνίδια που διεξήχθησαν σήμερα (17/12), η Αναντολού Έφες πέρασε από την έδρα της Ζάλγκιρις με 87-64, η Βιλερμπάν επιβλήθηκε της Μπάγερν Μονάχου πριν τον Ολυμπιακό με 76-74, η Βίρτους Μπολόνια σόκαρε την Παρτίζαν με 86-68 και η Μπασκόνια επικράτησε της Μονακό με 85-73.
Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής στη Euroleague
Τρίτη 16/12
Dubai BC – Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-97
Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός 77-81
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας 84-78
Ολυμπιακός – Βαλένθια 92-99
Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης 89-82
Παρί – Μπαρτσελόνα 69-85
Τετάρτη 17/12
Ζάλγκιρις Κάουνας – Αναντολού Έφες 64-87
Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου 76-74
Παρτίζαν – Βίρτους Μπολόνια 68-86
Μπασκόνια – Μονακό 85-73
Η βαθμολογία στη Euroleauge
Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής:
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βαλένθια 18/12 στις 21:05
Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ 18/12 στις 21:15
Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε 18/12 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί 18/12 στις 21:45
Αναντολού Εφές – Dubai BC 19/12 στις 19:30
Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρτίζαν 19/12 στις 20:00
Μονακό – Μπάγερν Μονάχου 19/12 στις 20:30
Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 19/12 στις 21:30
Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια 19/12 στις 21:45
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ολοκλήρωση της 16ης αγωνιστικής (pic)
- Σπόρτινγκ – ΠΑΟΚ 62-70: Έκανε το 2×2 στους «16» με Ταϊρί ο «δικέφαλος»
- Προμηθεάς Πάτρας – Ρίτας 111-95: Πρόκριση στα πλέι ιν με σούπερ Γκρέι
- Αμβούργο – Άρης Betsson 89-92: Έδειξε χαρακτήρα και μπήκε σε τροχιά «4άδας» (vid)
- Η κορυφαία τετράδα στο μυαλό του Κλοπ
- Νότιγχαμ Φόρεστ: Ενός λεπτού σιγή στην προπόνηση για την Ειρήνη Μαρινάκη
- Πήρε φωτιά το Κύπελλο: Φαίνεται μάχη Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στους «8» και μετά ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στους «4»
- Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ στη μάχη για το «si» του Κέπα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις