Οι σχέσεις Αιγύπτου – Τουρκίας βιώνουν μια ραγδαία ανάπτυξη της στρατιωτικής συνεργασίας τους, καθιστώντας την έναν παράγοντα επιρροής στην αναδιαμόρφωση της περιφερειακής ισορροπίας δυνάμεων (στη φωτογραφία από defense-arabic.com, επάνω, το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος stealth πέμπτης γενιάς Kaan).

Σε αυτό το πλαίσιο, η ισραηλινή εφημερίδα Maariv προειδοποίησε ότι αυτή η συνεργασία έχει εισέλθει σε μια νέα και «επικίνδυνη» φάση, ειδικά έπειτα από αναφορές για την απόφαση της Αιγύπτου να συμμετάσχει ως πλήρης εταίρος στην ανάπτυξη του μαχητικού αεροσκάφους stealth πέμπτης γενιάς της Τουρκίας, όπως γράφει το defense-arabic.com.

Η συνεργασία της Αιγύπτου με την Τουρκία έρχεται εν μέσω ευρύτερων αλλαγών στον χάρτη των συμμαχιών στην περιοχή

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η αιγυπτιακή κίνηση αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη φιλοδοξία του Καΐρου ν’ αποκτήσει προηγμένες δυνατότητες στον κατασκευαστικό τομέα της στρατιωτικής αεροπορίας, γεγονός που εγείρει ανησυχίες στους ισραηλινούς κύκλους ασφαλείας σχετικά με την πιθανή διάβρωση της αεροπορικής υπεροχής, την οποία το Ισραήλ ανέκαθεν θεωρούσε θεμελιώδη πυλώνα της στρατιωτικής του στρατηγικής στην περιοχή.

Στρατιωτικοί αναλυτές πιστεύουν ότι οι ισραηλινές ανησυχίες δεν είναι κάτι καινούργιο. Το Τελ Αβίβ έχει εκφραστεί επανειλημμένα όλα αυτά τα χρόνια σχετικά με τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Αιγύπτου, όσον αφορά την ανάπτυξη, τον εξοπλισμό ή τους πολιτικούς ελιγμούς.

Αυτές οι ανησυχίες έχουν συχνά διαψευσθεί από αιγύπτιους αξιωματούχους, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει ότι δεν έχουν καμία πραγματική βάση.

Το καινούργιο στοιχείο

Ωστόσο, το καινούργιο αυτήν τη φορά είναι η συζήτηση για μια άμεση βιομηχανική συνεργασία στον τομέα των stealth αεροσκαφών, και συγκεκριμένα του τουρκικού μαχητικού που είναι γνωστό στα μέσα ενημέρωσης με την ονομασία Kaan, και προωθείται ως ικανό να ανταγωνιστεί τα δυτικά stealth όπως το F-35 όσον αφορά ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η συμμετοχή της Αιγύπτου ως εταίρου στην κατασκευή αυτού του τύπου αεροσκαφών διαφέρει ριζικά από την απλή αγορά τους από το εξωτερικό.

Της επιτρέπει να παρακάμπτει τους αυστηρούς περιορισμούς που επιβάλλονται από τις παραδοσιακές συμβάσεις όπλων, οι οποίοι συχνά περιορίζουν την ελευθερία εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης και συνδέουν τα συστήματα, το λογισμικό και τη συντήρηση των αεροσκαφών με τη χώρα εξαγωγής.

Αυτοί οι περιορισμοί περιλαμβάνουν επίσης εξαιρετικά ευαίσθητους τομείς, όπως συστήματα ραντάρ, δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου και την αντικατάσταση προηγμένων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων – στοιχεία που συνήθως παραμένουν εκτός του πλήρους ελέγχου του κράτους εισαγωγής.

Από αυτή την οπτική γωνία, η κίνηση της Αιγύπτου προς την ενσωμάτωση των τοπικών αμυντικών βιομηχανιών θεωρείται στρατηγική επιλογή εξίσου σημαντική με την κατοχή των ίδιων των όπλων.

Αξιοσημείωτη επιτάχυνση

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια αξιοσημείωτη επιτάχυνση προς αυτήν την κατεύθυνση, η οποία αποδεικνύεται σαφώς από τη συμμετοχή της Αιγύπτου σε διεθνείς αμυντικές εκθέσεις.

Αυτές οι εκθέσεις παρουσίασαν συστήματα τοπικής κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των εκτοξευτών πυραύλων Deterrence 300, του προηγμένου drone αυτοκτονίας Jabbar 150 με χαμηλή υπογραφή ραντάρ και μεγάλη επιχειρησιακή εμβέλεια, καθώς και έργα ανάπτυξης πυροβολικού μεγάλης εμβέλειας σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους.

Στο ίδιο πνεύμα, η βιομηχανική προσέγγιση με την Τουρκία γίνεται κατανοητή στο ευρύτερο πλαίσιο των μετασχηματισμών που έχει υποστεί η Αγκυρα εξαιτίας του αποκλεισμού της από το αμερικανικό πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35, μετά την επιμονή της στην αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400.

Η απόφαση αυτή ώθησε την Τουρκία να επιταχύνει τα εθνικά της προγράμματα στον τομέα της στρατιωτικής αεροπορίας και άνοιξε την πόρτα σε νέες συνεργασίες, συμπεριλαμβανομένης αυτής με την Αίγυπτο, οι σχέσεις της οποίας με την Αγκυρα έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία τρία χρόνια.

Οι αναλύσεις δείχνουν ότι ο πυρήνας της ισραηλινής ανησυχίας βρίσκεται στην έννοια της «αεροπορικής υπεροχής» ή της «ποιοτικής υπεροχής», καθώς το Ισραήλ ιστορικά βασιζόταν στην εξασφάλιση των πιο προηγμένων συστημάτων αεράμυνας στην περιοχή.

Το ποιοτικό χάσμα

Ωστόσο, η απόκτηση από την Αίγυπτο ή η συμμετοχή στην κατασκευή μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς stealth εξοπλισμένων με προηγμένα ραντάρ ικανά να παρακολουθούν πολλαπλούς στόχους ταυτόχρονα, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και δίκτυα ενσωμάτωσης drones, θα μείωνε σημαντικά το ποιοτικό χάσμα στο οποίο βασίζεται το Ισραήλ.

Παρ ‘όλα αυτά, οι ειδικοί τονίζουν ότι η αιγυπτιακή μετατόπιση δεν σηματοδοτεί μια μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση, αλλά μάλλον μια ενδυνάμωση της έννοιας της αποτροπής.

Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, η αποτροπή δεν βασίζεται στην εξαπόλυση επιθέσεων, αλλά στην κατοχή επαρκούς ικανότητας ώστε να αποτραπεί οποιοδήποτε μέρος με εχθρικές προθέσεις ακόμη και από το να σκεφτεί να βλάψει την εθνική ασφάλειά της.

Ενα άλλο κρίσιμο σημείο αναδύεται εδώ, σχετικά με τη διαφορά μεταξύ της εισαγωγής όπλων και της κατασκευής τους.

Οι χώρες που βασίζονται σε εισαγωγές παραμένουν ευάλωτες σε πολιτικές πιέσεις κατά τη διάρκεια κρίσεων, είτε μέσω της αναστολής του εφοδιασμού με πυρομαχικά, της διακοπής της συντήρησης είτε των περιορισμών στη μεταφορά τεχνολογίας.

Αυτονομία

Αντίθετα, μια χώρα που κατασκευάζει τα δικά της όπλα ή συμμετέχει στην παραγωγή τους αποκτά μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας, γεγονός που ενισχύει την ανθεκτικότητά της και την ικανότητά της να λαμβάνει κυρίαρχες αποφάσεις.

Σε μια ευρύτερη ερμηνεία του περιφερειακού τοπίου, οι παρατηρητές πιστεύουν ότι η στρατιωτική συνεργασία Αιγύπτου – Τουρκίας μπορεί να προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένα μέρη, αλλά ταυτόχρονα θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκατάσταση της ισορροπίας σε μια περιοχή που έχει βιώσει πρωτοφανείς αναταραχές ασφάλειας τα τελευταία δύο χρόνια.

Αυτές οι συνεργασίες έρχονται επίσης εν μέσω ευρύτερων αλλαγών στον χάρτη των συμμαχιών, της επανέναρξης των κοινών πολιτικών ελιγμών και ασκήσεων μετά από μακρά παύση και της αυξανόμενης στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ άλλων περιφερειακών δυνάμεων.

Η αρχιτεκτονική μάχης του τουρκικού αεροσκάφους Kaan βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο σύνολο συστημάτων και όπλων, τα περισσότερα από τα οποία η Αγκυρα αναπτύσσει εγχώρια για να εξασφαλίσει την επιχειρησιακή ανεξαρτησία της.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οσον αφορά τους αισθητήρες, το αεροσκάφος σχεδιάζεται να είναι εξοπλισμένο με το ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης AESA, τύπου Murad, το οποίο αναπτύχθηκε από την Aselsan.

Αυτό το ραντάρ αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα στοιχεία του προγράμματος, παρέχοντας προηγμένες δυνατότητες για την ταυτόχρονη παρακολούθηση εναέριων, χερσαίων και θαλάσσιων στόχων, μαζί με υψηλή αντοχή σε παρεμβολές.

Εκτός από το ραντάρ, το αεροσκάφος ενσωματώνει ένα EOTS (Εξωτερικό Ηλεκτροοπτικό Σύστημα) για θερμική στόχευση και παρακολούθηση, καθώς και ένα σύστημα IRST (Υπέρυθρη Αναζήτηση και Παρακολούθηση) που επιτρέπει την ανίχνευση αεροσκαφών stealth χωρίς να βασίζεται στον εντοπισμό από ραντάρ.

Στον τομέα του ηλεκτρονικού πολέμου, το Kaan στηρίζεται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα που αναπτύχθηκε από την Aselsan, το οποίο περιλαμβάνει δέκτη προειδοποίησης ραντάρ (RWR), σύστημα προειδοποίησης προσέγγισης πυραύλων (MAWS) και δυνατότητες ενεργητικής και παθητικής παρεμβολής.

Αυτά τα συστήματα, που πιστεύεται ότι αποτελούν μέρος του προηγμένου συνόλου ηλεκτρονικού πολέμου της Τουρκίας, επιτρέπουν στο αεροσκάφος να μπερδεύει τα εχθρικά ραντάρ και τα συστήματα αεράμυνας και να προστατεύεται κατά τη διάρκεια βαθιάς διείσδυσης σε εχθρικό εναέριο χώρο.

Επιπλέον, είναι ενσωματωμένα σε μια ψηφιακή αρχιτεκτονική διοίκησης και ελέγχου που χρησιμοποιεί χρήση δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη για να υποστηρίξει τον πιλότο στη διαχείριση μάχης.

Ο οπλισμός του Kaan

Οσον αφορά τον οπλισμό, το Kaan σχεδιάζεται να μεταφέρει τουρκικής κατασκευής πυραύλους αέρος-αέρος σε εσωτερικούς χώρους για να διατηρήσει τις δυνατότητες μυστικότητας.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο πύραυλος μεγάλου βεληνεκούς GÖKDOĞAN με ενεργό εντοπισμό ραντάρ και ο πύραυλος μικρής εμβέλειας με καθοδήγηση υπέρυθρης ακτινοβολίας BOZDOĞAN για μάχη σώμα με σώμα.

Για αποστολές επίγειας επίθεσης, αναμένεται να είναι εξοπλισμένο με διάφορες εκδόσεις του πυραύλου κρουζ αέρος-εδάφους SOM, καθώς και πυρομαχικά ακριβείας όπως έξυπνες βόμβες HGK και KGK και βόμβες TEBER, με δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων πυρομαχικών στο μέλλον σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών.

Το Kaan έχει επίσης σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε ένα δικτυωμένο πλαίσιο μάχης, όπου προβλέπεται να συνδεθεί με drones συνοδείας μέσω ασφαλών συστημάτων επικοινωνίας.

Αυτό θα του επιτρέψει να κατευθύνει drones μάχης ή αναγνώρισης, λειτουργώντας ως επέκταση των αισθητήρων και των επιθετικών δυνατοτήτων του.

Με αυτήν τη διαμόρφωση, η Τουρκία στοχεύει να καταστήσει το stealth μαχητικό της μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που συνδυάζει μυστικότητα, υπεροχή στην πληροφόρηση και προηγμένα όπλα τα οποία βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε εγχώρια συστήματα.

Αυτό της παρέχει πολιτική και στρατιωτική ευελιξία και ενισχύει μακροπρόθεσμα τη θέση της ως κυρίαρχο κράτος στον τομέα της αεροπορικής ισχύος.