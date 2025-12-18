newspaper
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ισραήλ: Αυξανόμενη ανησυχία για τη συνεργασία Αιγύπτου – Τουρκίας στην κατασκευή μαχητικών πέμπτης γενιάς
Επικαιρότητα 18 Δεκεμβρίου 2025

Ισραήλ: Αυξανόμενη ανησυχία για τη συνεργασία Αιγύπτου – Τουρκίας στην κατασκευή μαχητικών πέμπτης γενιάς

Η συνεργασία της Αιγύπτου με την Τουρκία έχει εισέλθει σε μια «επικίνδυνη» φάση, έπειτα από αναφορές για την απόφασή της να συμμετάσχει στην ανάπτυξη του τουρκικού stealth μαχητικού πέμπτης γενιάς.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Οι σχέσεις Αιγύπτου – Τουρκίας βιώνουν μια ραγδαία ανάπτυξη της στρατιωτικής συνεργασίας τους, καθιστώντας την έναν παράγοντα επιρροής στην αναδιαμόρφωση της περιφερειακής ισορροπίας δυνάμεων (στη φωτογραφία από defense-arabic.com, επάνω, το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος stealth πέμπτης γενιάς Kaan).

Σε αυτό το πλαίσιο, η ισραηλινή εφημερίδα Maariv προειδοποίησε ότι αυτή η συνεργασία έχει εισέλθει σε μια νέα και «επικίνδυνη» φάση, ειδικά έπειτα από αναφορές για την απόφαση της Αιγύπτου να συμμετάσχει ως πλήρης εταίρος στην ανάπτυξη του μαχητικού αεροσκάφους stealth πέμπτης γενιάς της Τουρκίας, όπως γράφει το defense-arabic.com.

Η συνεργασία της Αιγύπτου με την Τουρκία έρχεται εν μέσω ευρύτερων αλλαγών στον χάρτη των συμμαχιών στην περιοχή

Ο τουρκικός πύραυλος Gökbora οπλίζει το stealth μαχητικό αεροσκάφος Kaan

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η αιγυπτιακή κίνηση αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη φιλοδοξία του Καΐρου ν’ αποκτήσει προηγμένες δυνατότητες στον κατασκευαστικό τομέα της στρατιωτικής αεροπορίας, γεγονός που εγείρει ανησυχίες στους ισραηλινούς κύκλους ασφαλείας σχετικά με την πιθανή διάβρωση της αεροπορικής υπεροχής, την οποία το Ισραήλ ανέκαθεν θεωρούσε θεμελιώδη πυλώνα της στρατιωτικής του στρατηγικής στην περιοχή.

Στρατιωτικοί αναλυτές πιστεύουν ότι οι ισραηλινές ανησυχίες δεν είναι κάτι καινούργιο. Το Τελ Αβίβ έχει εκφραστεί επανειλημμένα όλα αυτά τα χρόνια σχετικά με τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Αιγύπτου, όσον αφορά την ανάπτυξη, τον εξοπλισμό ή τους πολιτικούς ελιγμούς.

Αυτές οι ανησυχίες έχουν συχνά διαψευσθεί από αιγύπτιους αξιωματούχους, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει ότι δεν έχουν καμία πραγματική βάση.

Το καινούργιο στοιχείο

Ωστόσο, το καινούργιο αυτήν τη φορά είναι η συζήτηση για μια άμεση βιομηχανική συνεργασία στον τομέα των stealth αεροσκαφών, και συγκεκριμένα του τουρκικού μαχητικού που είναι γνωστό στα μέσα ενημέρωσης με την ονομασία Kaan, και προωθείται ως ικανό να ανταγωνιστεί τα δυτικά stealth όπως το F-35 όσον αφορά ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η συμμετοχή της Αιγύπτου ως εταίρου στην κατασκευή αυτού του τύπου αεροσκαφών διαφέρει ριζικά από την απλή αγορά τους από το εξωτερικό.

Της επιτρέπει να παρακάμπτει τους αυστηρούς περιορισμούς που επιβάλλονται από τις παραδοσιακές συμβάσεις όπλων, οι οποίοι συχνά περιορίζουν την ελευθερία εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης και συνδέουν τα συστήματα, το λογισμικό και τη συντήρηση των αεροσκαφών με τη χώρα εξαγωγής.

Αυτοί οι περιορισμοί περιλαμβάνουν επίσης εξαιρετικά ευαίσθητους τομείς, όπως συστήματα ραντάρ, δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου και την αντικατάσταση προηγμένων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων – στοιχεία που συνήθως παραμένουν εκτός του πλήρους ελέγχου του κράτους εισαγωγής.

Από αυτή την οπτική γωνία, η κίνηση της Αιγύπτου προς την ενσωμάτωση των τοπικών αμυντικών βιομηχανιών θεωρείται στρατηγική επιλογή εξίσου σημαντική με την κατοχή των ίδιων των όπλων.

Αξιοσημείωτη επιτάχυνση

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια αξιοσημείωτη επιτάχυνση προς αυτήν την κατεύθυνση, η οποία αποδεικνύεται σαφώς από τη συμμετοχή της Αιγύπτου σε διεθνείς αμυντικές εκθέσεις.

Αυτές οι εκθέσεις παρουσίασαν συστήματα τοπικής κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των εκτοξευτών πυραύλων Deterrence 300, του προηγμένου drone αυτοκτονίας Jabbar 150 με χαμηλή υπογραφή ραντάρ και μεγάλη επιχειρησιακή εμβέλεια, καθώς και έργα ανάπτυξης πυροβολικού μεγάλης εμβέλειας σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους.

Στο ίδιο πνεύμα, η βιομηχανική προσέγγιση με την Τουρκία γίνεται κατανοητή στο ευρύτερο πλαίσιο των μετασχηματισμών που έχει υποστεί η Αγκυρα εξαιτίας του αποκλεισμού της από το αμερικανικό πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35, μετά την επιμονή της στην αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400.

Η απόφαση αυτή ώθησε την Τουρκία να επιταχύνει τα εθνικά της προγράμματα στον τομέα της στρατιωτικής αεροπορίας και άνοιξε την πόρτα σε νέες συνεργασίες, συμπεριλαμβανομένης αυτής με την Αίγυπτο, οι σχέσεις της οποίας με την Αγκυρα έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία τρία χρόνια.

Οι αναλύσεις δείχνουν ότι ο πυρήνας της ισραηλινής ανησυχίας βρίσκεται στην έννοια της «αεροπορικής υπεροχής» ή της «ποιοτικής υπεροχής», καθώς το Ισραήλ ιστορικά βασιζόταν στην εξασφάλιση των πιο προηγμένων συστημάτων αεράμυνας στην περιοχή.

Το ποιοτικό χάσμα

Ωστόσο, η απόκτηση από την Αίγυπτο ή η συμμετοχή στην κατασκευή μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς stealth εξοπλισμένων με προηγμένα ραντάρ ικανά να παρακολουθούν πολλαπλούς στόχους ταυτόχρονα, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και δίκτυα ενσωμάτωσης drones, θα μείωνε σημαντικά το ποιοτικό χάσμα στο οποίο βασίζεται το Ισραήλ.

Παρ ‘όλα αυτά, οι ειδικοί τονίζουν ότι η αιγυπτιακή μετατόπιση δεν σηματοδοτεί μια μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση, αλλά μάλλον μια ενδυνάμωση της έννοιας της αποτροπής.

Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, η αποτροπή δεν βασίζεται στην εξαπόλυση επιθέσεων, αλλά στην κατοχή επαρκούς ικανότητας ώστε να αποτραπεί οποιοδήποτε μέρος με εχθρικές προθέσεις ακόμη και από το να σκεφτεί να βλάψει την εθνική ασφάλειά της.

Ενα άλλο κρίσιμο σημείο αναδύεται εδώ, σχετικά με τη διαφορά μεταξύ της εισαγωγής όπλων και της κατασκευής τους.

Οι χώρες που βασίζονται σε εισαγωγές παραμένουν ευάλωτες σε πολιτικές πιέσεις κατά τη διάρκεια κρίσεων, είτε μέσω της αναστολής του εφοδιασμού με πυρομαχικά, της διακοπής της συντήρησης είτε των περιορισμών στη μεταφορά τεχνολογίας.

Αυτονομία

Αντίθετα, μια χώρα που κατασκευάζει τα δικά της όπλα ή συμμετέχει στην παραγωγή τους αποκτά μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας, γεγονός που ενισχύει την ανθεκτικότητά της και την ικανότητά της να λαμβάνει κυρίαρχες αποφάσεις.

Σε μια ευρύτερη ερμηνεία του περιφερειακού τοπίου, οι παρατηρητές πιστεύουν ότι η στρατιωτική συνεργασία Αιγύπτου – Τουρκίας μπορεί να προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένα μέρη, αλλά ταυτόχρονα θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκατάσταση της ισορροπίας σε μια περιοχή που έχει βιώσει πρωτοφανείς αναταραχές ασφάλειας τα τελευταία δύο χρόνια.

Αυτές οι συνεργασίες έρχονται επίσης εν μέσω ευρύτερων αλλαγών στον χάρτη των συμμαχιών, της επανέναρξης των κοινών πολιτικών ελιγμών και ασκήσεων μετά από μακρά παύση και της αυξανόμενης στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ άλλων περιφερειακών δυνάμεων.

Η αρχιτεκτονική μάχης του τουρκικού αεροσκάφους Kaan βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο σύνολο συστημάτων και όπλων, τα περισσότερα από τα οποία η Αγκυρα αναπτύσσει εγχώρια για να εξασφαλίσει την επιχειρησιακή ανεξαρτησία της.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οσον αφορά τους αισθητήρες, το αεροσκάφος σχεδιάζεται να είναι εξοπλισμένο με το ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης AESA, τύπου Murad, το οποίο αναπτύχθηκε από την Aselsan.

Αυτό το ραντάρ αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα στοιχεία του προγράμματος, παρέχοντας προηγμένες δυνατότητες για την ταυτόχρονη παρακολούθηση εναέριων, χερσαίων και θαλάσσιων στόχων, μαζί με υψηλή αντοχή σε παρεμβολές.

Εκτός από το ραντάρ, το αεροσκάφος ενσωματώνει ένα EOTS (Εξωτερικό Ηλεκτροοπτικό Σύστημα) για θερμική στόχευση και παρακολούθηση, καθώς και ένα σύστημα IRST (Υπέρυθρη Αναζήτηση και Παρακολούθηση) που επιτρέπει την ανίχνευση αεροσκαφών stealth χωρίς να βασίζεται στον εντοπισμό από ραντάρ.

Στον τομέα του ηλεκτρονικού πολέμου, το Kaan στηρίζεται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα που αναπτύχθηκε από την Aselsan, το οποίο περιλαμβάνει δέκτη προειδοποίησης ραντάρ (RWR), σύστημα προειδοποίησης προσέγγισης πυραύλων (MAWS) και δυνατότητες ενεργητικής και παθητικής παρεμβολής.

Αυτά τα συστήματα, που πιστεύεται ότι αποτελούν μέρος του προηγμένου συνόλου ηλεκτρονικού πολέμου της Τουρκίας, επιτρέπουν στο αεροσκάφος να μπερδεύει τα εχθρικά ραντάρ και τα συστήματα αεράμυνας και να προστατεύεται κατά τη διάρκεια βαθιάς διείσδυσης σε εχθρικό εναέριο χώρο.

Επιπλέον, είναι ενσωματωμένα σε μια ψηφιακή αρχιτεκτονική διοίκησης και ελέγχου που χρησιμοποιεί χρήση δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη για να υποστηρίξει τον πιλότο στη διαχείριση μάχης.

Ο οπλισμός του Kaan

Οσον αφορά τον οπλισμό, το Kaan σχεδιάζεται να μεταφέρει τουρκικής κατασκευής πυραύλους αέρος-αέρος σε εσωτερικούς χώρους για να διατηρήσει τις δυνατότητες μυστικότητας.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο πύραυλος μεγάλου βεληνεκούς GÖKDOĞAN με ενεργό εντοπισμό ραντάρ και ο πύραυλος μικρής εμβέλειας με καθοδήγηση υπέρυθρης ακτινοβολίας BOZDOĞAN για μάχη σώμα με σώμα.

Για αποστολές επίγειας επίθεσης, αναμένεται να είναι εξοπλισμένο με διάφορες εκδόσεις του πυραύλου κρουζ αέρος-εδάφους SOM, καθώς και πυρομαχικά ακριβείας όπως έξυπνες βόμβες HGK και KGK και βόμβες TEBER, με δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων πυρομαχικών στο μέλλον σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών.

Το Kaan έχει επίσης σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε ένα δικτυωμένο πλαίσιο μάχης, όπου προβλέπεται να συνδεθεί με drones συνοδείας μέσω ασφαλών συστημάτων επικοινωνίας.

Αυτό θα του επιτρέψει να κατευθύνει drones μάχης ή αναγνώρισης, λειτουργώντας ως επέκταση των αισθητήρων και των επιθετικών δυνατοτήτων του.

Με αυτήν τη διαμόρφωση, η Τουρκία στοχεύει να καταστήσει το stealth μαχητικό της μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που συνδυάζει μυστικότητα, υπεροχή στην πληροφόρηση και προηγμένα όπλα τα οποία βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε εγχώρια συστήματα.

Αυτό της παρέχει πολιτική και στρατιωτική ευελιξία και ενισχύει μακροπρόθεσμα τη θέση της ως κυρίαρχο κράτος στον τομέα της αεροπορικής ισχύος.

Τράπεζες
Alpha Bank: Σε γενικό μετασχηματισμό και rebranding το 2026

Alpha Bank: Σε γενικό μετασχηματισμό και rebranding το 2026

Tax
Φορολογία: Φοροαφαίμαξη 13,4 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία

Φορολογία: Φοροαφαίμαξη 13,4 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία

«Είχα λάθος αντίδραση στη δική του πρόκληση» – Η ανάρτηση Παππά για τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου
Επικαιρότητα 17.12.25

«Είχα λάθος αντίδραση στη δική του πρόκληση» – Η ανάρτηση Παππά για τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς παραδέχθηκε ότι θα έπρεπε να είχε «λειτουργήσει αλλιώς», υποστήριξε ότι δεν έγιναν γνωστά τα πραγματικά γεγονότα.

Σύνταξη
Αντίδραση συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας για ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη «17 Νοέμβρη» λόγω συνέντευξης Κουφοντίνα
Επικαιρότητα 17.12.25

Αντίδραση συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας για ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη «17 Νοέμβρη» λόγω συνέντευξης Κουφοντίνα

Έντονα αντέδρασαν σύλλογοι συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας σχετικά με την πρόθεση του Αλέξη Παπαχελά να πάρει συνέντευξη από τον Δημήτρη Κουφοντίνα για ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, με θέμα την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη»

Σύνταξη
Τα κόμματα καταδικάζουν τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου από τον Νίκο Παππά
«Αδικαιολόγητη ενέργεια» 17.12.25

Τα κόμματα καταδικάζουν τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου από τον Νίκο Παππά

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, έθεσε εκτός ευρωομάδας τον Νίκο Παππά, μετά την καταγγελία δημοσιογράφου για ξυλοδαρμό σε μπαρ στο Στρασβούργο

Σύνταξη
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το «δικαίωμα της σιωπής» και η «άγνοια» του κ. Μυλωνάκη δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια
Για την Εξεταστική 17.12.25

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το «δικαίωμα της σιωπής» και η «άγνοια» του κ. Μυλωνάκη δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια

Οι πηγές ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζουν «προκλητικό» τον ισχυρισμό Μυλωνάκη ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν γνωρίζει τον Γιώργο Ξυλούρη, «συνδαιτυμόνα του στο γνωστό τραπέζι στην Κρήτη».

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για το μπάχαλο με τις πληρωμές αγροτών: Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός
Πολιτική 17.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για το μπάχαλο με τις πληρωμές αγροτών: Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός

«Και δεν κατέβαλαν στους αγρότες τις ενισχύσεις που δικαιούνται και τους δέσμευσαν χρήματα για εισφορές στον ΕΛΓΑ» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μία οργισμένη ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους, η ΝΔ παίρνει θέση απέναντί τους και στο Ευρωκοινοβούλιο.
Επικαιρότητα 16.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους, η ΝΔ παίρνει θέση απέναντί τους και στο Ευρωκοινοβούλιο.

«Η ευρωομάδα της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ρατσιστικό, ομοφοβικό παραλήρημα Παρασκευαΐδη (ΠΑΣΟΚ): Βλέπει τζιχαντιστές μετανάστες και gay που προσβάλλουν το χριστιανικό ιδεώδες
Ξαναχτυπά 16.12.25

Ρατσιστικό, ομοφοβικό παραλήρημα Παρασκευαΐδη (ΠΑΣΟΚ): Βλέπει τζιχαντιστές μετανάστες και gay που προσβάλλουν το χριστιανικό ιδεώδες

Για άλλη μια φορά ο βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, τοποθετήθηκε σαν να ανήκε σε ακροδεξιό κόμμα, με βολές κατά μεταναστών. Ζήτησε «να τους διώχνουμε», επικαλούμενος την «τουρκική απειλή» και τον ισχυρισμό ότι «μπορεί να είναι τζιχαντιστές». Παράλληλα επέμεινε στις σκοταδιστικές απόψεις του για τον γάμο ομοφύλων

Σύνταξη
Τουρκικά ΜΜΕ: Οταν ξύπνησαν τον έλληνα Α/ΓΕΕΘΑ επειδή φοβήθηκαν πυραυλική επίθεση της Τουρκίας
Τουρκικά ΜΜΕ 15.12.25

«Οταν ξύπνησαν τον έλληνα Α/ΓΕΕΘΑ επειδή φοβήθηκαν επίθεση της Τουρκίας»

Ενώ η Αγκυρα θεωρεί τον πύραυλο Typhoon ως μια φυσική εξέλιξη στην τεχνολογική της ανάπτυξη, ορισμένοι ελληνικοί κύκλοι πλάθουν τρομακτικά σενάρια για πιθανές επιθέσεις από πολλαπλές κατευθύνσεις.

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους
Πολιτική 14.12.25

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους

«Όπως εξαπάτησε τους συνταξιούχους όταν τους προέτρεπε να μην κάνουν αγωγές για να μην τους πληρώσει μετά τα αναδρομικά, έτσι σήμερα εμπαίζει τους αγρότες» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: «Φωνάζει ο αρχηγός των γαλάζιων ακρίδων, για να φοβηθούν οι αγρότες»
Επικαιρότητα 14.12.25

«Φωνάζει ο αρχηγός των γαλάζιων ακρίδων, για να φοβηθούν οι αγρότες» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Μητσοτάκη

«⁠Κάνει το κορόιδο για το ολόδικό του γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας γενικώς και αορίστως (και βολικά για τον ίδιο) για... παθογένεια 40 ετών και διακομματικών ευθυνών», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ο Δένδιας στο Υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» – Παρακολούθησε βολή του νέου τύπου τορπίλης «SeaHake mod4»
Πολιτική 12.12.25

Ο Δένδιας στο Υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» – Παρακολούθησε βολή του νέου τύπου τορπίλης «SeaHake mod4»

Ο Δένδιας έχει δηλώσει ότι «η ‘Ατζέντα 2030’ προβλέπει ένα ισχυρό και σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό – το πιο ισχυρό και το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό στη μακραίωνη ελληνική ιστορία»

Σύνταξη
Η εξέγερση της Gen Z: Το Μαρόκο κατηγορείται για «φρικτή» κακοποίηση κρατουμένων διαδηλωτών
Εκφοβισμός 18.12.25

Η εξέγερση της Gen Z: Το Μαρόκο κατηγορείται για «φρικτή» κακοποίηση κρατουμένων διαδηλωτών

Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι που συμμετείχαν στις εκτεταμένες διαμαρτυρίες στο Μαρόκο, απαιτώντας καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και τέλος στη διαφθορά, αντιμετώπιζαν διώξεις από τις αρχές

Σύνταξη
Φοινικούντα: Παραδόθηκε ο 30χρονος για τον οποίο είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα για τη διπλή δολοφονία
Τι ρόλο είχε 18.12.25

Παραδόθηκε ο 30χρονος για τον οποίο είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Ο 30χρονος εμφανίστηκε μόνος του στην Αστυνομία και τέθηκε άμεσα υπό κράτηση μέχρι να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας - Ποιος ρόλος του αποδίδεται στη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Από αυτές τις χώρες έφερε ο Λανουά διαιτητές όταν οι Γερμανοί άναβαν… κόκκινο!
On Field 18.12.25

Από αυτές τις χώρες έφερε ο Λανουά διαιτητές όταν οι Γερμανοί άναβαν… κόκκινο!

Ο Λανουά χαμήλωνε τον πήχη όταν δεν έβρισκε ρέφερι από την Bundesliga για τα δύσκολα παιχνίδια της Super League και του Κυπέλλου. Το παράδειγμα των πλέι οφ που δείχνει το πρόβλημά του

Βάιος Μπαλάφας
Μπλόκα: Σε σημείο «βρασμού» αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ανοιχτός ο δρόμος της κλιμάκωσης
Λαμβάνουν θέσεις μάχης 18.12.25

Σε σημείο «βρασμού» αγρότες και κτηνοτρόφοι - Ανοιχτός ο δρόμος της κλιμάκωσης

Με τα τρακτέρ παρατεταγμένα στους δρόμους και τους αγρότες σε θέση μάχης όλα τα βλέμματα στρέφονται στις Σέρρες. Το «τεχνικό λάθος» με την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης μοιάζει να έδωσε την χαριστική βολή ξεριζώνοντας τις προσδοκίες της κυβέρνησης για να κάτσουν οι δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι διαλόγου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Μπλόκα και στις Βρυξέλλες – Εκατοντάδες τρακτέρ παραταγμένα μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πανευρωπαϊκός ξεσηκωμός 18.12.25

Μπλόκα στις Βρυξέλλες: Εκατοντάδες τρακτέρ μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Οι αγρότες αιφνιδίασαν τις Αρχές

Εκατοντάδες τρακτέρ εμφανίστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στους δρόμους στις Βρυξέλλες σταθμεύοντας λίγα μέτρα έξω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αιφνιδιάζοντας τις Αρχές

Σύνταξη
Οι φόροι «πνίγουν» τους πολίτες – «Αφαίμαξη» 13,4 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία
Οικονομία 18.12.25

Οι φόροι «πνίγουν» τους πολίτες – «Αφαίμαξη» 13,4 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία

Η κυβέρνηση της ΝΔ εκμεταλλεύεται κυρίως την έμμεση φορολογία, η οποία διαμέσου της ακρίβειας γεμίζει τα κρατικά ταμεία, αδειάζοντας τις τσέπες των νοικοκυριών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Χρειάζεται 1,5 δις επιπλέον για την επαρκή χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης
Μελέτη 18.12.25

Χρειάζεται 1,5 δις επιπλέον για την επαρκή χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης

Άνιση πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες και αυξημένες πληρωμές από ασθενείς και φαρμακοβιομηχανία για να καλυφθούν τα κενά χρηματοδότησης και η έλλειψη μέτρων από το κράτος διαπιστώνει μελέτη

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σύνοδος ΕΕ στις Βρυξέλλες παρουσία Ζελένσκι – Επί τάπητος η χρηματοδότηση της Ουκρανίας την επόμενη διετία
Κόσμος 18.12.25

Σύνοδος ΕΕ στις Βρυξέλλες παρουσία Ζελένσκι – Επί τάπητος η χρηματοδότηση της Ουκρανίας την επόμενη διετία

Οι ηγέτες της ΕΕ καλούνται να δώσουν συνέχεια στη δέσμευση για την οικονομική και στρατιωτική κάλυψη της Ουκρανίας - «Οι ηγέτες δεν θα φύγουν χωρίς απόφαση», λέει η Κάλας

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ενέκριναν πωλήσεις όπλων αξίας 11 δισεκ. δολαρίων στην Ταϊβάν
Κόσμος 18.12.25

Οι ΗΠΑ ενέκριναν πωλήσεις όπλων αξίας 11 δισεκ. δολαρίων στην Ταϊβάν

Το πακέτο περιπλαμβάνει συμβάσεις πώλησης συστημάτων εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων HIMARS, οβιδοβόλων, αντιαρματικών πυραύλων, drones και ανταλλακτικών για διάφορους τύπους στρατιωτικού εξοπλισμού

Σύνταξη
Κηρύγματα από άμβωνος κατά των «απατεώνων» ώστε να αντιληφθούν τον κίνδυνο οι ηλικιωμένοι
Επείγον έγγραφο 18.12.25

Κηρύγματα από άμβωνος κατά των «απατεώνων» ώστε να αντιληφθούν τον κίνδυνο οι ηλικιωμένοι

Καμπάνια της ΕΛ.ΑΣ. σε εκκλησίες, ΚΑΠΗ και λαϊκές αγορές προκειμένου να προστατευτούν από τους επιτήδειους οι ηλικιωμένοι - Στην Αττική καταγράφεται το 50% - 60% των περιστατικών

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Γιατί τελειώνει ο μισθός στις 20 του μηνός
Στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ 18.12.25

Γιατί τελειώνει ο μισθός στις 20 του μηνός

Μόνο τα βασικά έξοδα «τρώνε» τα δύο τρίτα του εισοδήματος για έναν χαμηλόμισθο, ενώ τα ζευγάρια που εργάζονται και οι δύο μόλις τα βγάζουν πέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος των παιδιών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Λιγότερα από 30.000 ευρώ δήλωσε ένας στους τρεις
Οι κατηγορίες 18.12.25

Λιγότερα από 30.000 ευρώ δήλωσε ένας στους τρεις ελεύθερους επαγγελματίες

Ούτε ένας στους δύο δεν παρουσίασε στην Εφορία ακαθάριστα έσοδα για το 2024 πάνω από 100.000 ευρώ - Μικρή αύξηση στο μέσο εισόδημα σε σχέση με το 2023, βάσει των στοιχείων της ΑΑΔΕ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Σαν να μην πέρασε μια μέρα: Το θρυλικό σπίτι του Home Alone ανακαινίζεται με στυλ 90s
Fizz 18.12.25

«Home Alone»: Το θρυλικό σπίτι της χριστουγεννιάτικης ταινίας ανακαινίζεται με στιλ ΄90s

Μέχρι σήμερα, εκατοντάδες επισκέπτες πηγαίνουν στο σπίτι κάθε μέρα, με τους δρόμους να χρειάζεται συχνά να κλείνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων για να αντιμετωπιστεί η έντονη κίνηση.

Σύνταξη
To παράδοξο της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη: Αυξημένη απασχόληση, χαμηλή παραγωγικότητα
Aνάλυση Eurofound 18.12.25

To παράδοξο της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη: Αυξημένη απασχόληση, χαμηλή παραγωγικότητα

Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αντιμετωπίζει πρόβλημα χαμηλής παραγωγικότητας, αλλά όλη η Ευρώπη. Οι ερευνητές του ιδρύματος Eurofound, αναλύουν το φαινόμενο, και προχωράνε σε προτάσεις πολιτικής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ουκρανικό: Τα ευρωπαϊκά «γουρουνάκια», οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και ένας πόλεμος φθοράς σε πολλά μέτωπα
Βαρύ κλίμα 18.12.25

Τα ευρωπαϊκά «γουρουνάκια», οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και ένας πόλεμος φθοράς σε πολλά μέτωπα

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία συνεχίζονται όπως και ο πόλεμος. Ο Βλ. Πούτιν ξεδίπλωσε τις βασικές κατευθύνσεις της Μόσχας λίγες ώρες πριν η Ευρώπη κληθεί να πάρει κρίσιμες αποφάσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

