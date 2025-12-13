newspaper
Ισραήλ: Πρωτοφανής αμυντική συνεργασία Τουρκίας και Αιγύπτου με το άνοιγμα γραφείου της Aselsan στο Κάιρο
Κόσμος 13 Δεκεμβρίου 2025 | 06:45

Ισραήλ: Πρωτοφανής αμυντική συνεργασία Τουρκίας και Αιγύπτου με το άνοιγμα γραφείου της Aselsan στο Κάιρο

Ο γενικός διευθυντής της τουρκικής Aselsan, ενός από τους κορυφαίους γίγαντες της αμυντικής βιομηχανίας στον κόσμο, ανακοίνωσε το άνοιγμα γραφείου της στην Αίγυπτο.

Σύνταξη
Spotlight

Η ισραηλινή εφημερίδα Maariv αποκαλύπτει ότι η τουρκική εταιρεία Aselsan — ένας από τους κορυφαίους γίγαντες της αμυντικής βιομηχανίας στον κόσμο — άνοιξε επίσημα ένα νέο γραφείο αντιπροσωπείας στην Αίγυπτο με την επωνυμία «Aselsan Egypt», σύμφωνα με το RT (φωτογραφία της turkpress.co, επάνω, από την παρουσία της Aselsan στην έκθεσηEDEX 2025).

H Maariv σημειώνει ότι αυτή η εξέλιξη έρχεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου, παρά τις περιφερειακές εντάσεις που έχουν αμαυρώσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών τα τελευταία χρόνια, όπως γράφει η turkpress.

Οι τουρκοαιγυπτιακές σχέσεις βρίσκονται στο «υψηλότερο και ισχυρότερο επίπεδο των τελευταίων ετών»

Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο γενικός διευθυντής της Aselsan, Αχμέτ Ακιόλ, ανακοίνωσε το άνοιγμα του γραφείου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Κάιρο για να συμμετάσχει στην αμυντική έκθεση EDEX 2025, η οποία αποτελεί μία από τις πιο εξέχουσες περιφερειακές πλατφόρμες για την ανάπτυξη αμυντικών συνεργασιών στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, αυτό το γραφείο αντιπροσωπεύει την πρώτη άμεση φυσική παρουσία της εταιρείας στην Αίγυπτο και στοχεύει να επιτρέψει στις αιγυπτιακές ένοπλες δυνάμεις και στους τοπικούς πελάτες να έχουν άμεση πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Aselsan.

Η Maariv επισημαίνει ότι ο Ακιόλ διαβεβαίωσε πως οι τουρκοαιγυπτιακές σχέσεις βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στο «υψηλότερο και ισχυρότερο επίπεδο των τελευταίων ετών», τονίζοντας ότι η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ των δύο χωρών επεκτείνεται συνεχώς.

Προσθέτει ότι το Aselsan Egypt δεν είναι απλώς ένα γραφείο εμπορικής εκπροσώπησης, αλλά ένα στρατηγικό βήμα για την εδραίωση της εταιρικής παρουσίας επί τόπου, σε μία από τις σημαντικότερες αγορές άμυνας στην περιοχή.

Επίσκεψη του πρεσβευτή

Η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι ο τούρκος πρεσβευτής στο Κάιρο, Σαλέχ Μουτλού Σαν, επισκέφθηκε το περίπτερο της εταιρείας στην έκθεση «EDEX 2025», γεγονός που αντικατοπτρίζει την κοινή πολιτική και στρατηγική σημασία που αποδίδουν και οι δύο πλευρές σε αυτήν την εξέλιξη.

H Maariv επιβεβαιώνει ότι η συμμετοχή περισσότερων από 80 τουρκικών εταιρειών στην έκθεση EDEX 2025 αντικατοπτρίζει τη θετική δυναμική στις διμερείς σχέσεις, ιδίως στους τομείς της άμυνας και της βιομηχανίας.

Ο Ακιόλ αποκαλύπτει την υπογραφή προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ τριών εταιρειών, με τη συμμετοχή τοπικών αιγύπτιων εταίρων, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι αυτές οι συνεργασίες σύντομα θα μεταφραστούν σε κοινά έργα παραγωγής και συνεργατικές επιχειρήσεις πεδίου.

Το περίπτερο της Aselsan τράβηξε την προσοχή διεθνών αντιπροσωπειών, καθώς η εταιρεία παρουσίασε μια ολοκληρωμένη γκάμα των τελευταίων προϊόντων της, όπως προηγμένα συστήματα αεράμυνας, λύσεις ηλεκτρονικού πολέμου, συστήματα εκσυγχρονισμού αρμάτων μάχης, λύσεις στρατιωτικών επικοινωνιών και θαλάσσιους αισθητήρες.

Αυξανόμενη τουρκική επιρροή

Ο Ακιόλ τόνισε ιδιαίτερα το ολοκληρωμένο σύστημα αεράμυνας Çelik Kubbe (Ατσάλινος Θόλος), το οποίο συνδυάζει πολλαπλά στοιχεία σε ένα ενιαίο δίκτυο, καθώς και την οικογένεια συστημάτων καθοδήγησης, ειδικά σχεδιασμένα για αεροσκάφη και drones.

Η εταιρεία έδωσε επίσης ιδιαίτερη προσοχή στο σύστημα «KGK-84», το οποίο είναι ικανό να κατευθύνει με ακρίβεια μια βόμβα ενός τόνου σε απόσταση έως και 100 χιλιομέτρων.

Η Maariv ολοκληρώνει το άρθρο της, σημειώνοντας ότι το άνοιγμα του γραφείου της Aselsan στην Αίγυπτο αντικατοπτρίζει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της εταιρείας στην αιγυπτιακή αγορά και αποτελεί σαφή ένδειξη της αυξανόμενης τουρκικής αμυντικής επιρροής στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ιδίως υπό το πρίσμα των κοινών προσπαθειών μεταξύ Αγκυρας και Καΐρου για την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων ασφαλείας και στρατηγικής σημασίας και την ανάπτυξη της τοπικής αμυντικής βιομηχανίας.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Δύο κοιτάσματα στα Βαλκάνια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

Υδρογονάνθρακες: Δύο κοιτάσματα στα Βαλκάνια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

Ναυτιλία
Lloyd’s List: Μαρινάκης και Αγγελικούση στην κορυφή – 17 Έλληνες στο top 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας

Lloyd’s List: Μαρινάκης και Αγγελικούση στην κορυφή – 17 Έλληνες στο top 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας

Stream newspaper
Ουκρανία: Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»
Πίεση στον Ζελένσκι 13.12.25

Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»

Ουκρανία και ΗΠΑ έστειλαν τις αναθεωρημένες προτάσεις στους στις ΗΠΑ με βάση το σχέδιο Τραμπ - Τα «αγκάθια» που παραμένουν, η «ελεύθερη οικονομική ζώνη» και οι εγγυήσεις ασφαλείας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυστραλία: Το «πείραμα» της απαγόρευσης των social media κυλάει ομαλά, όμως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα
Παιδιά&έφηβοι 13.12.25

Αυστραλία: Το «πείραμα» της απαγόρευσης των social media κυλάει ομαλά, όμως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα

Η πολιτική για τον περιορισμό της πρόσβασης στα social media για περισσότερους από 2 εκατομμύρια ανηλίκους κάτω των 16 ετών παραμένει δημοφιλής στην Αυστραλία

Σύνταξη
Ρωσία: Αγωγή ετοιμάζει η Κεντρική Ρωσική Τράπεζα στο Βέλγιο για τα «παγωμένα» κεφάλαια
Κόσμος 13.12.25

Ρωσία: Αγωγή ετοιμάζει η Κεντρική Ρωσική Τράπεζα στο Βέλγιο για τα «παγωμένα» κεφάλαια

Η Ρωσία ξεκαθάρισε πως θα κινηθεί νομικά κατά του βελγικού αποθετηρίου το οποίο παρακρατεί 185 δισ. ευρώ σε ρωσικά κεφάλαια και τα οποία η ΕΕ θέλει να τα θέσει ως εγγύηση για δάνειο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Ουκρανία: «Ζελένσκι και Τζόνσον υπεξαίρεσαν 60 εκατομμύρια δολάρια από κονδύλια του ΟΗΕ»
Εφημερίδα politika 13.12.25

«Η μεγαλύτερη απάτη: Ζελένσκι και Τζόνσον υπεξαίρεσαν 60 εκατ. δολάρια του ΟΗΕ»

Ζελένσκι και Τζόνσον φέρονται να εμπλέκονται, μέσω ενός σκοτεινού δικτύου απόκρυψης, σε σχέδιο υπεξαίρεσης δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων τα οποία ο ΟΗΕ προόριζε για την Αφρική και την Ασία.

Σύνταξη
Καμπότζη και Ταϊλάνδη συνεχίζουν τις εχθροπραξίες παρότι ο Τραμπ ανακοινώνει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός
Εχθροπραξίες 13.12.25

Καμπότζη και Ταϊλάνδη δεν διάβασαν... την ανακοίνωση Τραμπ για κατάπαυση του πυρός

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου εξαλειφθούν οι απειλές για τη χώρα και τον λαό της, διαμηνύει ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, ενώ ο Τραμπ ανακοινώνει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σύνταξη
Ρουμανία: Διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς στο δικαστικό σύστημα – Αποκαλύψεις για πιέσεις από υψηλά κλιμάκια
«Κλέφτες» 13.12.25

Διαδηλώσεις στη Ρουμανία κατά της διαφθοράς στο δικαστικό σύστημα

«Δικαιοσύνη, όχι διαφθορά», «Κλέφτες» και «Σας βλέπουμε» ήταν ορισμένα από τα συνθήματα των διαδηλωτών στο Βουκουρέστι, που διαμαρτυρήθηκαν για τη διαφθορά στο δικαστικό σύστημα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Τραμπ «στέλνει τον Γουίτκοφ στο Βερολίνο» για συνομιλίες με τον Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες
Wall Street Journal 13.12.25

«Στο Βερολίνο ο Γουίτκοφ» για συνομιλίες με Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες

Ο Γουίτκοφ θα μεταβεί στο Βερολίνο προκειμένου να συζητήσει με τον Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες, σε μια προσπάθεια του Τραμπ να γεφυρωθούν οι εναπομείνασες διαφορές μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Σύνταξη
ΗΠΑ – Βενεζουέλα: Αποστρατεύτηκε ο ναύαρχος που έδωσε εντολή για χτύπημα σε επιζώντες
«Εξωδικαστική δολοφονία» 13.12.25

ΗΠΑ – Βενεζουέλα: Αποστρατεύτηκε ο ναύαρχος που έδωσε εντολή για χτύπημα σε επιζώντες

Ο ναύαρχος που χτύπησε επιζώντες επίθεσης στη Βενεζουέλα, διατάσσοντας δεύτερο, τρίτο και τέταρτο χτύπημα σε αντίθεση με την παγκόσμια ναυτική παράδοση αποστρατεύτηκε.

Σύνταξη
Ουκρανία: O Τραμπ ζήτησε από τις Ε3 να πιέσουν τον Ζελένσκι να συμφωνήσει με τη Ρωσία
Δεν κάνει πίσω 13.12.25 Upd: 03:21

Ουκρανία: O Τραμπ ζήτησε από τις Ε3 να πιέσουν τον Ζελένσκι να συμφωνήσει με τη Ρωσία

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν συνομιλίες αυτό το Σαββατοκύριακο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος επιθυμεί να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στον Ζελένσκι, οι ΗΠΑ «μπορεί να στείλουν έναν εκπρόσωπο»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει», λέει η Ματσάδο
Μαρία Ματσάδο 13.12.25

«Ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει»

Η Ματσάδο χαιρετίζει την αυξανόμενη πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας «ώστε ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει, ότι ήρθε η ώρα του», σε συνέντευξή της από το Οσλο.

Σύνταξη
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο με «λαθραίο ντίζελ» [βίντεο]
Κόσμος 12.12.25

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο με «λαθραίο ντίζελ»

Το Ιράν κατέσχεσε ένα δεξαμενόπλοιο με άγνωστο νηολόγιο και χωρίς να γνωστοποιήσει το όνομά του στον κόλπο του Ομάν, αναφέροντας στα κρατικά ΜΜΕ πως μετέφερε λαθραία καύσιμα.

Σύνταξη
