Η ισραηλινή εφημερίδα Maariv αποκαλύπτει ότι η τουρκική εταιρεία Aselsan — ένας από τους κορυφαίους γίγαντες της αμυντικής βιομηχανίας στον κόσμο — άνοιξε επίσημα ένα νέο γραφείο αντιπροσωπείας στην Αίγυπτο με την επωνυμία «Aselsan Egypt», σύμφωνα με το RT (φωτογραφία της turkpress.co, επάνω, από την παρουσία της Aselsan στην έκθεσηEDEX 2025).

H Maariv σημειώνει ότι αυτή η εξέλιξη έρχεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου, παρά τις περιφερειακές εντάσεις που έχουν αμαυρώσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών τα τελευταία χρόνια, όπως γράφει η turkpress.

Οι τουρκοαιγυπτιακές σχέσεις βρίσκονται στο «υψηλότερο και ισχυρότερο επίπεδο των τελευταίων ετών»

Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο γενικός διευθυντής της Aselsan, Αχμέτ Ακιόλ, ανακοίνωσε το άνοιγμα του γραφείου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Κάιρο για να συμμετάσχει στην αμυντική έκθεση EDEX 2025, η οποία αποτελεί μία από τις πιο εξέχουσες περιφερειακές πλατφόρμες για την ανάπτυξη αμυντικών συνεργασιών στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, αυτό το γραφείο αντιπροσωπεύει την πρώτη άμεση φυσική παρουσία της εταιρείας στην Αίγυπτο και στοχεύει να επιτρέψει στις αιγυπτιακές ένοπλες δυνάμεις και στους τοπικούς πελάτες να έχουν άμεση πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Aselsan.

Η Maariv επισημαίνει ότι ο Ακιόλ διαβεβαίωσε πως οι τουρκοαιγυπτιακές σχέσεις βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στο «υψηλότερο και ισχυρότερο επίπεδο των τελευταίων ετών», τονίζοντας ότι η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ των δύο χωρών επεκτείνεται συνεχώς.

Προσθέτει ότι το Aselsan Egypt δεν είναι απλώς ένα γραφείο εμπορικής εκπροσώπησης, αλλά ένα στρατηγικό βήμα για την εδραίωση της εταιρικής παρουσίας επί τόπου, σε μία από τις σημαντικότερες αγορές άμυνας στην περιοχή.

Επίσκεψη του πρεσβευτή

Η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι ο τούρκος πρεσβευτής στο Κάιρο, Σαλέχ Μουτλού Σαν, επισκέφθηκε το περίπτερο της εταιρείας στην έκθεση «EDEX 2025», γεγονός που αντικατοπτρίζει την κοινή πολιτική και στρατηγική σημασία που αποδίδουν και οι δύο πλευρές σε αυτήν την εξέλιξη.

H Maariv επιβεβαιώνει ότι η συμμετοχή περισσότερων από 80 τουρκικών εταιρειών στην έκθεση EDEX 2025 αντικατοπτρίζει τη θετική δυναμική στις διμερείς σχέσεις, ιδίως στους τομείς της άμυνας και της βιομηχανίας.

Ο Ακιόλ αποκαλύπτει την υπογραφή προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ τριών εταιρειών, με τη συμμετοχή τοπικών αιγύπτιων εταίρων, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι αυτές οι συνεργασίες σύντομα θα μεταφραστούν σε κοινά έργα παραγωγής και συνεργατικές επιχειρήσεις πεδίου.

Το περίπτερο της Aselsan τράβηξε την προσοχή διεθνών αντιπροσωπειών, καθώς η εταιρεία παρουσίασε μια ολοκληρωμένη γκάμα των τελευταίων προϊόντων της, όπως προηγμένα συστήματα αεράμυνας, λύσεις ηλεκτρονικού πολέμου, συστήματα εκσυγχρονισμού αρμάτων μάχης, λύσεις στρατιωτικών επικοινωνιών και θαλάσσιους αισθητήρες.

Αυξανόμενη τουρκική επιρροή

Ο Ακιόλ τόνισε ιδιαίτερα το ολοκληρωμένο σύστημα αεράμυνας Çelik Kubbe (Ατσάλινος Θόλος), το οποίο συνδυάζει πολλαπλά στοιχεία σε ένα ενιαίο δίκτυο, καθώς και την οικογένεια συστημάτων καθοδήγησης, ειδικά σχεδιασμένα για αεροσκάφη και drones.

Η εταιρεία έδωσε επίσης ιδιαίτερη προσοχή στο σύστημα «KGK-84», το οποίο είναι ικανό να κατευθύνει με ακρίβεια μια βόμβα ενός τόνου σε απόσταση έως και 100 χιλιομέτρων.

Η Maariv ολοκληρώνει το άρθρο της, σημειώνοντας ότι το άνοιγμα του γραφείου της Aselsan στην Αίγυπτο αντικατοπτρίζει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της εταιρείας στην αιγυπτιακή αγορά και αποτελεί σαφή ένδειξη της αυξανόμενης τουρκικής αμυντικής επιρροής στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ιδίως υπό το πρίσμα των κοινών προσπαθειών μεταξύ Αγκυρας και Καΐρου για την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων ασφαλείας και στρατηγικής σημασίας και την ανάπτυξη της τοπικής αμυντικής βιομηχανίας.