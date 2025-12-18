Δήμος Αθηναίων: «Ξεκίνησαν οι κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτισμάτων»
Τουλάχιστον 70 κτίρια στην Αθήνα κατεδαφίζονται, ενώ η λίστα συνεχώς διευρύνεται έπειτα από αυτοψίες των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων.
Ο Δήμος Αθηναίων ξεκίνησε την κατεδάφιση επικίνδυνων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων σε 21 περιοχές της πόλης, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση.
Όπως αναφέρεται, «τουλάχιστον 70 κτίρια κατεδαφίζονται, ενώ η λίστα συνεχώς διευρύνεται έπειτα από αυτοψίες των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου. Στα σημεία όπου ολοκληρώνονται οι κατεδαφίσεις, προβλέπεται η δημιουργία χώρων πρασίνου και πάρκων».
Ο Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων δήλωσε:
«Σπάμε έναν κύκλο αδιαφορίας δεκαετιών. Κατεδαφίζουμε επικίνδυνα κτίρια για να χτίσουμε μια καθημερινότητα πιο ασφαλή και να παραδώσουμε τον δημόσιο χώρο στους πολίτες».
Τι εργασίες προβλέπονται
Όπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων, το έργο χρηματοδοτείται με 4 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους και περιλαμβάνει:
- κατεδάφιση κτισμάτων με Πρωτόκολλο Επικινδύνως Ετοιμόρροπου
- κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτιρίων
- καθαίρεση επικίνδυνων τμημάτων (γείσα, κονιάματα, κεραμίδια κ.ά.)
- εφαρμογή μέτρων ασφαλείας για την προστασία πολιτών
«Οι εργασίες γίνονται με προσοχή, ώστε να αποφεύγονται κραδασμοί και βλάβες σε γειτονικά κτίρια. Τα κτίρια που κατεδαφίζονται δεν είναι διατηρητέα» αναφέρει η σχετική ανάρτηση του Δήμου Αθηναίων.
Οι παρεμβάσεις αφορούν περιοχές όπως: Κολωνός, Κεραμεικός, Πλάκα, Πατήσια, Κυψέλη, Μεταξουργείο, Κουκάκι, Εξάρχεια, Παγκράτι, Νέος Κόσμος και πολλές ακόμη.
*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/CityofAthensOfficial
