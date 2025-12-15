Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών την Τρίτη 16/12/2025
Θα λειτουργούν μόνο οι βασικές και επείγουσες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με την υγεία, την πρόνοια, την ασφάλεια και την πολιτική προστασία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.
- Στους δρόμους οι συνταξιούχοι: Πραγματοποιούν πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας
- Στεγαστική κρίση: Αυτή είναι η δέσμη μέτρων στο πρώτο σχέδιο προσιτής κατοικίας της ΕΕ
- Ιράν: Στα επείγοντα η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί μετά τη βίαιη σύλληψή της
- Σκάφος με κοκαΐνη εντοπίστηκε στον Ατλαντικό: Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» εγκέφαλος – 5 συλλήψεις
Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει τους δημότες ότι, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα πραγματοποιηθεί αναστολή λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών την Τρίτη 16/12/2025, από τις 11:00 έως τις 14:00.
Όπως προσθέτει στην επίσημη ανακοίνωση του ο Δήμος Αθηναίων, «η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων που δημιουργεί η υποστελέχωση και η ανεπαρκής χρηματοδότηση στη λειτουργία των Δήμων και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης θα λειτουργούν βασικές και επείγουσες υπηρεσίες του Δήμου, για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με την υγεία, την πρόνοια, την ασφάλεια και την πολιτική προστασία.
Παράλληλα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, συμμετέχει στην απεργία του Δήμου, με τις διοικητικές της υπηρεσίες κλειστές, ενώ οι χώροι με προγραμματισμένες εκδηλώσεις -η Τεχνόπολη, το Μουσείο Μαρία Κάλλας και η Δημοτική Αγορά Κυψέλης- θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό.
Στο κλείσιμο θα συμμετέχουν επίσης οι διοικητικές υπηρεσίες του ΟΠΑΝΔΑ και της ΔΑΕΜ Α.Ε.
Ζητούμε την κατανόηση των πολιτών και τη στήριξή τους στον κοινό αγώνα για τη διασφάλιση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού Δήμου, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας».
- Καιρός: Πώς θα είναι τα Χριστούγεννα – Τι λένε οι μετεωρολόγοι
- Αύξηση στα έσοδα των νοικοκυριών δίχνει η ΕΛΣΤΑΤ – Πώς κινήθηκε η αποταμίευση
- Τιμές τροφίμων στην Ευρώπη: Ποιες χώρες είναι οι πιο ακριβές και πού κατατάσσεται η Ελλάδα
- Τι είναι το «swag gap» που μπορεί να χαλάσει τα ραντεβού της Gen Z;
- Μείωση 6,4% στις κενές θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
- Στεγαστική κρίση: Η ευρωπαϊκή απάντηση
- Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης
- Έρευνες, φήμες και ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί του: Όλα όσα ξέρουμε έως τώρα για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις