Τεχνητή Νοημοσύνη & ανθρώπινη ομάδα

Πίσω από κάθε σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα κρύβεται ένας τεράστιος όγκος δεδομένων. Ο τρόπος που συνδεόμαστε, παίζουμε, κάνουμε παύσεις, επιστρέφουμε ή αλλάζουμε συνήθειες, αφήνει μικρά “ίχνη” συμπεριφοράς. Στον χώρο του online gaming, αυτά τα ίχνη δεν είναι απλώς στατιστική: μπορούν να αποτελέσουν βάση για πιο έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων και πιο στοχευμένη προστασία.

Η Stoiximan είναι από τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν αυτή την τεχνολογική εξέλιξη ως ευκαιρία για ενίσχυση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού. Στον πυρήνα της στρατηγικής της βρίσκεται η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης – όχι για να ωθήσει τους παίκτες σε περισσότερη δραστηριότητα, αλλά για να εντοπίζει μοτίβα που μπορεί να συνδέονται με αυξημένο ρίσκο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το εργαλείο RG-AID, ένα in-house σύστημα που αναλύει δεδομένα συμπεριφοράς και εντοπίζει έγκαιρα μοτίβα που μπορεί να υποδηλώνουν ότι η χρήση αποκλίνει από τα προσωπικά όρια ή τις προτιμήσεις του παίκτη. Δεν πρόκειται για ένα “αυτόματο” σύστημα κρίσης, αλλά για έναν μηχανισμό προειδοποίησης, ο οποίος δίνει το σήμα ώστε να ενεργοποιηθούν τα κατάλληλα εργαλεία πρόληψης: υπενθυμίσεις, προτάσεις ορισμού ορίων, δυνατότητα διαλείμματος ή και χρήσης λειτουργιών αυτοαποκλεισμού.

Η Stoiximan αντιμετωπίζει την τεχνητή νοημοσύνη ως μέρος ενός ευρύτερου οικοσυστήματος προστασίας, όπου η τεχνολογία και η ανθρώπινη κρίση λειτουργούν συμπληρωματικά. Γιατί, όσο εξελιγμένα κι αν είναι τα αλγοριθμικά εργαλεία, ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει καθοριστικός. Γι’ αυτό και η εταιρεία επενδύει σε μια εξειδικευμένη ομάδα Υπεύθυνου Παιχνιδιού, αλλά και στην εκπαίδευση των ανθρώπων της πρώτης γραμμής – των εκπροσώπων εξυπηρέτησης που έρχονται καθημερινά σε επαφή με τους παίκτες.

Τα στελέχη αυτά εκπαιδεύονται συστηματικά για να αναγνωρίζουν ανησυχητικές ενδείξεις, να ακούν προσεκτικά τις ανησυχίες των μελών και να τα καθοδηγούν στα κατάλληλα εργαλεία ή δομές υποστήριξης. Σε περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο, μπορούν να παραπέμψουν τον παίκτη σε συνεργαζόμενους, πιστοποιημένους οργανισμούς συμβουλευτικής και θεραπείας, ώστε να λάβει ανεξάρτητη, εξειδικευμένη βοήθεια.

Αυτή η ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας και ανθρώπου αποτελεί κεντρικό στοιχείο της φιλοσοφίας της Stoiximan για το Responsible Gaming. Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά να εντοπιστούν έγκαιρα μοτίβα που ίσως να μην ήταν εύκολα ορατά με “γυμνό μάτι”, ενώ η ανθρώπινη ομάδα αναλαμβάνει να δώσει σε αυτά τα σήματα το σωστό πλαίσιο και τη σωστή συνέχεια, με σεβασμό και διακριτικότητα.

Σε ένα περιβάλλον όπου η ψηφιακή ψυχαγωγία γίνεται ολοένα και πιο σύνθετη, η Stoiximan επιλέγει να επενδύει τόσο στην αιχμή της τεχνολογίας όσο και στην ανθρώπινη πλευρά της ευθύνης. Υπό αυτή την έννοια, το Υπεύθυνο Παιχνίδι δεν είναι για την εταιρεία ένα “παράρτημα” της δραστηριότητάς της, αλλά ένας αθέατος, αλλά ουσιαστικός μηχανισμός προστασίας – μια ασπίδα που χτίζεται με bits, αλγορίθμους και, κυρίως, με ανθρώπους που βρίσκονται εκεί για να διασφαλίσουν ότι το παιχνίδι παραμένει εκεί που πρέπει: στην πλευρά της ψυχαγωγίας.