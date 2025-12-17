Ήττα Κομισιόν από τα λόμπι: Αυτοκίνητα με βενζίνη και μετά το 2035

Παρέχοντας 13 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι αυτοκινητοβιομηχανίες κατάφεραν να ανατρέψουν την πράσινη ατζέντα της Κομισιόν που τόσο διαφήμιζε παρατείνοντας την κατασκευή αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης.

Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου η Κομισιόν ανακοίνωσε πως οι βιομηχανίες αυτοκινήτων θα μπορούν να κατασκευάζουν αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου και μετά το 2035, σε μια μεγάλη νίκη του βιομηχανικού λόμπι της ΕΕ την Τρίτη (16 Δεκεμβρίου).

Οι κανόνες που απαιτούσαν από τους κατασκευαστές να διασφαλίζουν πως το 100% των νέων αυτοκινήτων και βαν θα είχαν μηδενικές εκπομπές μετά το 2035 μειώθηκαν στο 90%.

Οι κατασκευαστές θα έχουν επιπλέον δύο χρόνια για να πετύχουν τον πρώτο γύρο των στόχων μείωσης των εκπομπών άνθρακα

Αυτό θα επιτρέψει στις εταιρείες να συνεχίσουν να κατασκευάζουν, σε μειωμένο αριθμό, είτε plug-in υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα είτε οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και πέραν του 2035.

Η Επιτροπή επιμένει ότι οι αλλαγές δεν μεταβάλλουν τους στόχους «καθαρών μηδενικών» εκπομπών άνθρακα της ΕΕ. Σε σε μια προσπάθεια να διασωθεί η ακεραιότητα των στόχων «μηδενικών καθαρών εκπομπών» (net zero) της ΕΕ, το 10% των οχημάτων που δεν θα είναι ουδέτερα ως προς τον άνθρακα θα πρέπει να αντισταθμίζεται με τη χρήση άλλων «πράσινων» μέτρων στη γραμμή παραγωγής, όπως η χρήση «πράσινου» χάλυβα που θα παράγεται στην Ευρώπη ή η χρήση βιοκαυσίμων σε μη ηλεκτρικά οχήματα.

Η μεγαλύτερη νίκη

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Euobserver, η ανατροπή της απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης είναι η μεγαλύτερη από μια σειρά νικών για το βιομηχανικό λόμπι και την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία από τότε που ξεκίνησε η δεύτερη θητεία της Επιτροπής υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον περασμένο Ιούλιο, και αποτελεί μεγάλη εξαίρεση από τους νόμους της «Πράσινης Συμφωνίας» (Green Deal) που είχαν υιοθετηθεί στην προηγούμενη εντολή της.

Τον Μάρτιο, η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι οι κατασκευαστές θα έχουν επιπλέον δύο χρόνια για να πετύχουν τον πρώτο γύρο των στόχων μείωσης των εκπομπών άνθρακα, λέγοντας ότι αυτό θα τους δώσει «ανάσα».

Σε άλλο σημείο, η Επιτροπή σχεδιάζει να εισαγάγει τα λεγόμενα «υπερ-πιστωτικά μόρια» (super credits) για να ενθαρρύνει τη χρήση μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στην ΕΕ. Δεν είναι σαφές αν αυτά τα «πιστωτικά», τα οποία θα είναι διαθέσιμα στους κατασκευαστές, θα μετακυλιστούν στους καταναλωτές.

Τεράστιος στόχος

«Η απανθρακοποίηση είναι ένας τεράστιος μετασχηματισμός για όλες μας τις βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου του αυτοκινήτου. Αυτό μοιάζει με μια νέα Βιομηχανική Επανάσταση ως προς την κλίμακα και τη μετασχηματιστική επίδραση», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ο επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ, Βόπκε Χούκστρα.

Αναγνωρίζοντας αυτό, ο Χούκστρα ανέφερε ότι «η αυτοκινητοβιομηχανία υπήρξε για δεκαετίες κλειδί για τη βιομηχανική ισχύ της Ευρώπης», αλλά τώρα «αγωνίζεται για την επιβίωσή της».

Η Επιτροπή «παρεμβαίνει για να διασφαλίσει ένα επιτυχημένο καθαρό μέλλον για τον κλάδο», πρόσθεσε.

Αντιδράσεις

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ ξεκίνησε στις αρχές του έτους έναν «στρατηγικό διάλογο» με την αυτοκινητοβιομηχανία, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών μεταξύ των ηγετών του κλάδου για απώλειες θέσεων εργασίας και κλείσιμο εργοστασίων, καθώς τα προβεβλημένα σήματα της Ένωσης, όπως η Volkswagen, η BMW και η Mercedes, δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν τους Κινέζους κατασκευαστές αυτοκινήτων.

Μιλώντας στο Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, η φον ντερ Λάιεν είπε στους ευρωβουλευτές ότι οι προτάσεις προέκυψαν έπειτα από «εντατικούς διαλόγους με τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ενδιαφερόμενους φορείς».

Αν και πρόκειται για νίκη της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις δέχθηκαν σφοδρή κριτική από το περιβαλλοντικό λόμπι, με την Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κατηγορεί την Επιτροπή ότι «απογυμνώνει» την ίδια της την Πράσινη Συμφωνία.

«Κάθε ευρώ που εκτρέπεται προς τα plug-in υβριδικά είναι ένα ευρώ που δεν δαπανάται για ηλεκτρικά οχήματα, την ώρα που η Κίνα προχωρά ακόμη πιο μπροστά. Το να κρατιόμαστε από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης δεν θα κάνει ξανά τους Ευρωπαίους κατασκευαστές μεγάλους», δήλωσε ο Γουίλιαμ Τοντς, εκτελεστικός διευθυντής της δεξαμενής σκέψης Transport & Environment.