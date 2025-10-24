newspaper
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
Κραυγή αγωνίας από VW, Toyota, Honda – Οι αυτοκινητοβιομηχανίες μετά τη «δήμευση» της Nexperia στην Ολλανδία
Διεθνής Οικονομία 24 Οκτωβρίου 2025 | 22:19

Κραυγή αγωνίας από VW, Toyota, Honda – Οι αυτοκινητοβιομηχανίες μετά τη «δήμευση» της Nexperia στην Ολλανδία

Μπλοκάρουν οι γραμμές παραγωγής σε αυτοκινητοβιομηχανίες σε Ευρώπη και Ιαπωνία λόγω έλλειψης ημιαγωγών

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Άμμο στα γρανάζια στις αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης και της Ασίας ρίχνει η κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου των ΗΠΑ με την Κίνα. Μιας κόντρας των δύο οικονομικών υπερδυνάμεων του 21ου αιώνα που έχει εξελιχθεί σε πόλεμο της Δύσης ολόκληρης κατά του ιδιόρρυθμου κινεζικού κρατικο-καπιταλισμού, ο οποίος για την ώρα μοιάζει παραγωγικά και ανταγωνιστικά ακαταμάχητος.

«Αυτοκινητοβιομηχανίες σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένων των Volkswagen, Honda και Nissan έχουν προειδοποιήσει ότι η διαμάχη μεταξύ Ολλανδίας και Κίνας για τον έλεγχο της εταιρείας κατασκευής ημιαγωγών Nexperia θα μπορούσε να φρενάρει την παραγωγή στα εργοστάσιά τους», γράφει η Λίζα Ο’Κάρολ στη βρετανική εφημερίδα «The Guardian».

«Η απόφαση της κυβέρνησης της Χάγης να πάρει τον έλεγχο της θυγατρικής της κινεζικής κατασκευής ημιαγωγών στην Ολλανδία έχει σηκώσει παλιρροϊκά κύματα στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία ήδη αντιμετωπίζει πιθανές ελλείψεις στην προμήθεια βασικών πρώτων υλών, όπως είναι οι ημιαγωγοί και οι μαγνήτες, εν μέσω των τελευταίων περιορισμών της Κίνας στις εξαγωγές σπάνιων γαιών» εξηγεί η βρετανίδα ρεπόρτερ.

Ό,τι πει ο αρχηγός

Στα μέσα Οκτωβρίου η Χάγη ανακοίνωσε ότι θα αποκτούσε τον έλεγχο της Nexperia για να διαφυλάξει την προμήθεια ημιαγωγών στην Ευρώπη. Η ολλανδική κυβέρνηση είχε επικαλεστεί νόμο της εποχής του Ψυχρού Πολέμου ΗΠΑ-ΕΣΣΔ για να αναλάβει «τον αποτελεσματικό έλεγχο της εταιρείας μετά τις ανησυχίες για κατασκοπεία που εξέφρασαν οι ΗΠΑ για την κινεζική μητρική της Nexperia, Wingtech».

Η ουσιαστική δήμευση της εταιρείας προκάλεσε άμεση ρήξη στις σχέσεις της Χάγης με το Πεκίνο, το οποίο απαγόρευσε όλες τις εξαγωγές από τον κατασκευαστή ημιαγωγών όχι μόνο προς την Ολλανδία αλλά προς όλες τις αγορές της Δύσης, «φτάνοντας στα άκρα τις ήδη τεταμένες τεταμένες σχέσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, λίγες ημέρες μάλιστα πριν από μια πιθανή συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ την επόμενη εβδομάδα στην Κορέα», όπως γράφει η Guardian.

Η Nexperia παράγει μεγάλους όγκους ημιαγωγών στην Ολλανδία, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως στην αυτοκινητοβιομηχανία

Στα κρύα του λουτρού

Είναι σαφές ότι το διακύβευμα έχει να κάνει με τη γεωπολιτική. Με τους ημιαγωγούς και τους μαγνήτες και τις σπάνιες γαίες που προορίζονται δηλαδή για την αμυντική βιομηχανία και τους εξοπλισμούς εν γένει. Ωστόσο και η αυτοκινητοβιομηχανία συνιστά παγκοσμίως μια μεγάλη μπίζνα που καλείται να αντιμετωπίσει επιπλέον προσκόμματα παραγωγής σε μια συγκυρία δύσκολη, καθώς οι επενδύσεις για τη μετάβαση από τους κινητήρες εσωτερικής καύσεως στους ηλεκτροκινητήρες φέρνουν τους εταιρικούς προϋπολογισμούς στα όριά τους.

Η Nexperia παράγει μεγάλους όγκους ημιαγωγών στην Ολλανδία, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως στην αυτοκινητοβιομηχανία και στα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης.

Ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Αυτοκινήτων της Ιαπωνίας, στον οποίο μετέχουν οι μεγαλύτερες ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες (Toyota, Honda, Nissan και Mazda), ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έλαβε προειδοποίηση από την Nexperia ότι τα τσιπάκια ενδέχεται να είναι πλέον σε έλλειψη, πράγμα που σημαίνει ότι ο ρυθμός στις γραμμές παραγωγής πιθανότατα θα επιβραδυνθεί.

«Οι ημιαγωγοί που κατασκευάζονται από τους επηρεαζόμενους κατασκευαστές είναι σημαντικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου των οχημάτων. Αναγνωρίζουμε ως εκ τούτου ότι αυτό το περιστατικό θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στην παγκόσμια παραγωγή των εταιρειών-μελών μας», σημειώνει στην ανακοίνωσή ο Σύνδεσμος, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι «οι εμπλεκόμενες χώρες θα καταλήξουν σε μια άμεση και πρακτική λύση».

Πολιτική κινητοποίηση

«Ο γερμανικός Σύνδεσμος Εμπορίου Αυτοκινήτων (VDA) προειδοποίησε επίσης για σοβαρές συνέπειες για μια βιομηχανία που ήδη μάχεται με τον σκληρό ανταγωνισμό από τους Κινέζους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων», σημειώνει η ρεπόρτερ του Guardian. Η πρόεδρός του Συνδέσμου Χίλντεγκαρντ Μίλερ προειδοποίησε ότι «η κατάσταση θα μπορούσε σύντομα να οδηγήσει σε σημαντικούς περιορισμούς στην παραγωγή – ή ακόμα και σε διακοπή της παραγωγής – εάν η διακοπή των παραδόσεων τσιπ από τη Nexperia δεν επιλυθεί σύντομα».

Η Μίλερ αποκάλυψε ότι τα μέλη και οι προμηθευτές της VDA είχαν λάβει ειδοποίηση στις 10 Οκτωβρίου από την Nexperia. Στην ειδοποίηση η εταιρεία περιέγραφε μια ακολουθία γεγονότων που την ανάγκασαν να μην είναι πλέον σε θέση να διασφαλίσει την απρόσκοπτη προμήθεια της αλυσίδας εφοδιασμού της αυτοκινητοβιομηχανίας με τους ημιαγωγούς της.

Ο συναγερμός που σήμανε στα επιτελεία των Γερμανών κατασκευαστών ήταν τέτοιος που αντιπροσωπεία του VDA με επικεφαλής την Χίλντεγκαρντ Μίλερ μετέβη στο Πεκίνο όπου τη Δευτέρα είχε συνάντηση με τον κινέζο υπουργό Εμπορίου Γουανγκ Γουεντάο για την εξεύρεση λύσης. Επιστρέφοντας η αντιπροσωπεία συναντήθηκε και με τη γερμανίδα υπουργό Οικονομίας και Ενέργειας Κατερίνα Ράιχε, «πιέζοντας την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για γρήγορες και ρεαλιστικές λύσεις», όπως γράφει ο Guardian.

αυτοκινητοβιομηχανίες

Η περίπτωση της Volvo

Ο γερμανικός όμιλος Volkswagen – ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη – στον οποίο ανήκουν ευπώλητες φίρμες όπως οι Audi, Seat και Skoda, επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι χρησιμοποιεί εξαρτήματα της Nexperia και προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί και η δική της παραγωγή.

Η βρετανική Ένωση Κατασκευαστών και Εμπόρων Αυτοκινήτων (SMMT) ανακοίνωσε ότι τα προβλήματα εφοδιασμού με τσιπ ήταν το τελευταίο πράγμα που χρειάζονταν οι αυτοκινητοβιομηχανίες. «Ενώ ο τομέας του αυτοκινήτου έχει καταβάλει προσπάθειες για να διαφοροποιήσει τις αλυσίδες εφοδιασμού του, εάν το ζήτημα που προέκυψε δεν επιλυθεί γρήγορα, θα διαταραχθεί σοβαρά η παραγωγή οχημάτων και η προσφορά στην αγορά» η βρετανική Ένωση.

Διαφορετική είναι η περίπτωση της Volvo Cars, η οποία ανήκει στον κινεζικό όμιλο Geely. Ο διευθύνων σύμβουλος της Volvo Χόκαν Σάμουελσον δήλωσε ότι, σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές του, ο σουηδικός όμιλος δεν αντιμετωπίζει άμεσα προβλήματα.

«Νομίζω ότι θα κλείσουν κάποια εργοστάσια», εκτίμησε μιλώντας την Πέμπτη στους Financial Times ο Σάμουελσον. «Πρέπει πάντα να είσαι λίγο πιο έξυπνος από τους υπόλοιπους, ώστε να μην είσαι εσύ αυτός που θα κατεβάσει τα ρολλά», πρόσθεσε ο σουηδός μάνατζερ.

Πηγή: ΟΤ

