Ο Ράφα Μπενίτεθ για τους τραυματισμούς Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός πέρασε από την έδρα της Καβάλας με 2-1, εξασφαλίζοντας έτσι τη θέση του στην πρώτη τετράδα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για τον αγώνα, ενώ στάθηκε στους τραυματισμούς που ταλαιπωρούν τους Πράσινους, αλλά και το βεβαρημένο πρόγραμμα των τελευταίων δύο μηνών.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ στο συνδρομητικό κανάλι

«Χάσαμε δύο επιθετικούς και μετά χρειάστηκε να παίξουμε χωρίς στράικερ, δυσκολευτήκαμε αρκετά. Ακόμη και έτσι η ομάδα προσπάθησε, στο δεύτερο μέρος είχαμε περισσότερο τον έλεγχο. Στο τέλος της ημέρας πήραμε τη νίκη και κρατάμε αυτό.

Είχαμε δύο μήνες που παίζαμε δύο ματς κάθε εβδομάδα. Δεν είχαμε χρόνο για να προπονηθούμε όπως θα θέλαμε. Πρέπει να είμαστε πιο απλοί στο παιχνίδι μας, να μην κάνουμε τόσα λάθη. Πήραμε αρκετές νίκες, η νοοτροπία που θέλει η ομάδα. Τώρα που θα έχουμε περισσότερο χρόνο θα βελτιώσουμε την ομάδα ακόμη περισσότερο».

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Ισπανός τεχνικός πρόσθεσε:

Aρχικά για το ματς ανέφερε: «Θεωρώ πως είχαμε κάποιες δυσκολίες αναπάντεχες με τις αλλαγές. Κάποιες συνθήκες μας δυσκόλεψαν στον αγώνα. Τους δώσαμε ελπίδα με το πέναλτι. Προσπαθήσαμε να παίξουμε με συνδυασμούς στο γήπεδο. Πρώτη προτεραιότητα ήταν να κερδίσουμε. Δώσαμε χρόνο συμμετοχής σε νεαρούς παίκτες. Βελτιώσαμε την εικόνα μας στο δεύτερο μέρος. Είμαι ικανοποιημένος από τη νίκη. Βελτίωση στην συνέχεια».

Ερωτηθείς για τους τραυματισμούς Σφιντερφσκι και Παντοβιτς: «Ο ένας είχε πρόβλημα στο αυτί του, έχανε την ισορροπία του. Ο άλλος είχε ένα πρόβλημα μυϊκό, θα το δούμε αύριο».

Για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ για πρωτάθλημα: «Ξέρουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Θα προετοιμαστούμε για να είμαστε έτοιμοι», κατέληξε ο Μπενίτεθ