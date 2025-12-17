MYTHOS Gala & Awards: Εκεί που η μυθική κληρονομιά της Callas και του Versace συνάντησε το σύγχρονο όραμα της φιλανθρωπίας

Η Ρώμη έγινε ξανά, για μια βραδιά, η πρωτεύουσα του πολυτελούς φιλανθρωπικού σκοπού και της υψηλής τέχνης. Στο θρυλικό Palazzo Colonna, ένα από τα πιο αριστοκρατικά και ιστορικά παλάτια παγκοσμίως με οκτώ αιώνες ιστορίας, φιλοξενήθηκε με εξαιρετική επιτυχία στις 29 Νοεμβρίου το MYTHOS Gala & Awards, το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό και φιλανθρωπικό γεγονός της χρονιάς.

Το επιβλητικό Palazzo άνοιξε τις θύρες του για να υποδεχθεί την αφρόκρεμα της διεθνούς σκηνής, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη σε δύο αθάνατους θρύλους της τέχνης που γεννήθηκαν την ίδια ημέρα, τη Maria Callas και τον Gianni Versace. Το γκαλά αυτό κατάφερε να συνδυάσει μοναδικά το μεγαλείο της ιστορίας, τη δύναμη της τέχνης και το βάθος της ανθρωπιάς.

Υπό την Αιγίδα της Ολυμπιακής & Παραολυμπιακής Επιτροπής της Ιταλίας, η διοργάνωση αποτέλεσε το όραμα της Προέδρου και ιδρύτριας του θεσμού, της διεθνώς καταξιωμένης εικαστικού Ιωάννας Ευθυμίου, σε συνεργασία με την Πριγκίπισσα Olimpia Colonna και την Επίτιμη Πρέσβη, τη διακεκριμένη νομικό και φιλάνθρωπο Θεοδώρα Μιχαλολιάκου, η οποία παρουσίασε τη λαμπερή βραδιά μαζί με τη γνωστή Ιταλίδα δημοσιογράφο και ηθοποιό, Claudia Conte.

Ιδιαίτερη έμφαση και λάμψη προσέδωσε στην εκδήλωση η Αγγελική Μιχαλολιάκου, που επισφράγισε την οικογενειακή παράδοση προσφοράς και τη δέσμευση στην υλοποίηση του οράματος και της οποίας η παρουσία και η δράση υπήρξαν καθοριστικές για τη συνολική αίσθηση της βραδιάς, ενισχύοντας περαιτέρω τα φιλανθρωπικά και πολιτιστικά μηνύματα του MYTHOS Gala & Awards.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης οι καταξιωμένοι εικαστικοί Ilian Rachov, Marcos Marin, Μάκης Κουλιάνος, B. Zarro και Αγγελική Μαυρίδου.

Η καρδιά της εκδήλωσης χτυπούσε στην τελετή απονομής, όπου τιμήθηκαν προσωπικότητες με παγκόσμιο αντίκτυπο από τον χώρο της τέχνης, της φιλανθρωπίας, της πολιτικής και της επιχειρηματικότητας. Η νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, ξεχώρισε, λαμβάνοντας τα βραβεία Inspirational Woman of the Year και Philhellenic Excellence Award, ενώ στην ιστορική της ομιλία, τόνισε ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας «θα είναι οι καλύτερες από ποτέ», σφραγίζοντας μια βραδιά που πραγματικά υπερέβη τα σύνορα.

Ανάλογης βαρύτητας ήταν η βράβευση της Πριγκίπισσας της Σαουδικής Αραβίας HRH Princess AlJoharah bint Talal bin Abdulaziz Al Saud για την Καινοτομία στην Επιχειρηματικότητα, αναγνωρίζοντας το πρωτοποριακό της όραμα και την κοινωνική της δράση.

Εξίσου σημαντικές διακρίσεις έλαβαν η βουλευτής Διονυσία Αυγερινοπούλου (Βραβείο Προστασίας του Πλανήτη), ο Ορέστης Τσακαλώτος (Βραβείο Φιλανθρωπίας), ο θρυλικός σχεδιαστής του οίκου Versace, Bruno Gianesi, ο Placido Domingo Jr για τη μουσική του πορεία και η σοπράνο Friederike Krum (Βραβείο Όπερας).

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο κεντρικό πάνελ της διοργάνωσης, το οποίο συγκέντρωσε την Πρόεδρο Ιωάννα Ευθυμίου, την Επίτιμη Πρέσβη Θεοδώρα Μιχαλολιάκου, την Πριγκίπισσα Olimpia Colonna και τους βραβευθέντες.

Παράλληλα με τις βραβεύσεις, το Gala είχε έναν ευγενή και ουσιαστικό φιλανθρωπικό σκοπό: την ενίσχυση του ιδρύματος Disabili No Limits, που ιδρύθηκε από την Παραολυμπιονίκη Giusy Versace, ανιψιά του Gianni Versace, με τα έσοδα να διατίθενται για την παροχή σύγχρονων βοηθημάτων κινητικότητας και προσθετικών άκρων σε άτομα με αναπηρία. Η βράβευση της ίδιας της Giusy Versace με το βραβείο «Γενναία Καρδιά & Αθλήτρια της Χρονιάς» υπήρξε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς.

Οι προσκεκλημένοι απόλαυσαν μια ολιστική εμπειρία υψηλής αισθητικής που ξεκίνησε με ξενάγηση στους χώρους του παλατιού, με αποκορύφωμα τη Galleria Colonna, ένα λαμπρό παράδειγμα μπαρόκ αισθητικής, ενώ ακολούθησαν τα εγκαίνια έκθεσης με σπάνια έργα από την προσωπική συλλογή του Gianni Versace (του συλλέκτη Antonio Caravano), η τελετή απονομών, κονσέρτο όπερας και δημοπρασία έργων τέχνης για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού σκοπού.

Μαγεία προσέδωσαν επίσης οι ερμηνείες της Αναστασίας Βαλαβανίδη από την Ελλάδα και του Maurits Drenth από το Μονακό.

Το επίσημο δείπνο υψηλής γαστρονομίας πραγματοποιήθηκε στην ιδιωτική σάλα του Πάπα Μαρτίνου Ε’, στην ιστορική Αίθουσα των Καρδιναλίων, προσδίδοντας μια αίσθηση μεγαλοσύνης και ιστορικής βαρύτητας.

Το MYTHOS Gala & Awards απέδειξε ότι η τέχνη, η φιλανθρωπία και η μεγαλοπρέπεια μπορούν να συνυπάρξουν σε ένα περιβάλλον ασύγκριτης λαμπρότητας και παγκόσμιας εμβέλειας. Το MYTHOS Gala & Awards δεν ήταν απλώς μια εκδήλωση αλλά μια δήλωση ότι η τέχνη, η φιλανθρωπία και το ανθρώπινο πνεύμα, όταν συναντιούνται υπό την αιγίδα της ιστορίας και της μεγαλοσύνης, μπορούν να δημιουργήσουν πραγματικούς μύθους. Μύθους που αφήνουν κληρονομιά.