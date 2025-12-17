Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη

Σε κλίμα οδύνης τελέσθηκε σήμερα, Τετάρτη, η εξόδιος ακολουθία της Ειρήνης Μαρινάκη, συζύγου του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη, στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Πειραιά.

Εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και του επιχειρηματικού κόσμου έδωσαν το «παρών» στο τελευταίο «αντίο» σε μία γυναίκα – την «αρχόντισσα του Πειραιά», όπως την αποκαλούσαν – που την διέκριναν στη ζωή της η σεμνότητα, η εργατικότητα και η αξία της κοινωνικής ευθύνης.

Στο τελευταίο «αντίο» βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, κορυφαία πρόσωπα της πολιτικής ζωής, όπως ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Παρόντες ήταν ακόμη, οι βουλευτές της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Λευτέρης Αυγενάκης, Μάξιμος Σενετάκης, Μίλτος Χρυσομάλλης, Γιώργος Βρεττάκος και Γιάννης Καλλιάνος, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, Παύλος Χρηστίδης, Παναγιώτης Δουδωνής και ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος.

Σημαντική ήταν και η παρουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, τον δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο και τον τέως δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη να είναι παρόντες.

Την εξόδιο ακολουθία τέλεσε ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ, ενώ από τους θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς παρέστησαν ο πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης.

Ισχυρό ήταν και το «παρών» της επιχειρηματικής κοινότητας. Συγκεκριμένα, από τον επιχειρηματικό κόσμο παρέστησαν οι Γιάννης Βαρδινογιάννης, Αγγελική Φράγκου, Μελίνα Τραυλού, Ευάγγελος Μυτιληναίος, Γιώργος Περιστέρης, Γιάννης Παπαλέκας, Δημήτρης Μπάκος, Κώστας Τούμπουρος, Μάριος Ηλιόπουλος, Γιάννης Κούστας, Θεόδωρος και Λευτέρης Βενιάμης, Λου Κολάκης, Κριστιάν Χατζημηνάς, Γιώργος Μαργαρώνης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Τζουζέπε Τζιάννο, ο Κριστιάν Χατζημηνάς και πολλοί άλλοι από τον εφοπλιστικό και τραπεζικό χώρο.

Εκεί ήταν και η οικογένεια του Ολυμπιακού: σύσσωμο το ΔΣ της ΠΑΕ και του Ερασιτέχνη, ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, αθλητικός διευθυντής, ο Κριστιάν Καραμπέ στρατηγικός σύμβουλος, ο προπονητής της Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όλοι οι παίκτες της ποδοσφαιρικής ομάδας, όπως και πρώην παίκτες (Κώστας Φορτούνης, κ.α.) και πολλοί παλαίμαχοι. Επίσης εκεί ήταν και οι πολίστριες του Ολυμπιακού.

Τέλος, σημαντική ήταν η παρουσία και από τον χώρο των media και ειδικά της Alter Ego, με επικεφαλής τον πρόεδρό της, Σπυρίδωνα Ζαβιτσάνο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γιάννη Βρέντζο, τον καθηγητή και μέλος του ΔΣ, Χάρη Παμπούκη, τον διευθυντή των ΝΕΩΝ, Γιώργο Μαντέλα και τον Σύμβουλο Έκδοσης της εφημερίδας, Γιώργο Παπαχρήστο, τον γενικό διευθυντή ειδήσεων & ενημέρωσης του MEGA, Σταμάτη Μαλέλη, τον επικεφαλής του in.gr και ot.gr, Λευτέρη Χαραλαμπόπουλο, τον διευθυντή του Βήματος, Περικλή Δημητρολόπουλο, τον διευθυντή του newsit.gr, Νίκο Ευαγγελάτο, τη διευθύντρια του TLife, Τατιάνα Στεφανίδου, τις παρουσιάστριες ειδήσεων του MEGA, Ράνια Τζίμα, Δώρα Αναγνωστοπούλου και Κατερίνα Παναγοπούλου, τη Νίκη Λυμπεράκη, τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και πολλούς εκδότες και δημοσιογράφους.

Παρέστησαν επίσης οι Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Σίσσυ Χρηστίδου, Νίκος Κοκλώνης, Άνθη Βούλγαρη, Μαρία Μπεκατώρου, Σοφία Φασουλάκη, Λόλα Νταϊφά, Ηλίας Ψινάκης, ο τραγουδιστής Μανώλης Κονταρός και πολλοί άλλοι.

Δείτε φωτογραφίες