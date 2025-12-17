newspaper
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
Τροχαίο με παράσυρση πεζού από ΙΧ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη
Ελλάδα 17 Δεκεμβρίου 2025 | 19:35

Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη

Πλήθος κόσμου, με πολλούς εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας. παρέστη στον Ιερό ναό Αγίου Νικολάου Πειραιά για το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη, συζύγου του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σύνταξη
Σε κλίμα οδύνης τελέσθηκε σήμερα, Τετάρτη, η εξόδιος ακολουθία της Ειρήνης Μαρινάκη, συζύγου του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη, στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Πειραιά.

Εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και του επιχειρηματικού κόσμου έδωσαν το «παρών» στο τελευταίο «αντίο» σε μία γυναίκα – την «αρχόντισσα του Πειραιά», όπως την αποκαλούσαν – που την διέκριναν στη ζωή της η σεμνότητα, η εργατικότητα και η αξία της κοινωνικής ευθύνης.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Στο τελευταίο «αντίο» βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, κορυφαία πρόσωπα της πολιτικής ζωής, όπως ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου

Παρόντες ήταν ακόμη, οι βουλευτές της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Λευτέρης Αυγενάκης, Μάξιμος Σενετάκης, Μίλτος Χρυσομάλλης, Γιώργος Βρεττάκος και Γιάννης Καλλιάνος, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, Παύλος Χρηστίδης, Παναγιώτης Δουδωνής και ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος.

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής

Εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου είπαν το ύστατο χαίρε στην Ειρήνη Μαρινάκη

Σημαντική ήταν και η παρουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, τον δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο και τον τέως δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη να είναι παρόντες.

Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης

Την εξόδιο ακολουθία τέλεσε ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ, ενώ από τους θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς παρέστησαν ο πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης.

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ

Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνης.

Ο πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμος Σιάσος

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος

Ισχυρό ήταν και το «παρών» της επιχειρηματικής κοινότητας. Συγκεκριμένα, από τον επιχειρηματικό κόσμο παρέστησαν οι Γιάννης Βαρδινογιάννης, Αγγελική Φράγκου, Μελίνα Τραυλού, Ευάγγελος Μυτιληναίος, Γιώργος Περιστέρης, Γιάννης Παπαλέκας, Δημήτρης Μπάκος, Κώστας Τούμπουρος, Μάριος Ηλιόπουλος, Γιάννης Κούστας, Θεόδωρος και Λευτέρης Βενιάμης, Λου Κολάκης, Κριστιάν Χατζημηνάς, Γιώργος Μαργαρώνης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Τζουζέπε Τζιάννο, ο Κριστιάν Χατζημηνάς και πολλοί άλλοι από τον εφοπλιστικό και τραπεζικό χώρο.

Ο Γιώργος Περιστέρης

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

Ο Μάριος Ηλιόπουλος

Η κυρία Αγγελική Φράγκου

Ο διευθύνων σύμβουλος της Capital, Γεράσιμος Καλογηράτος.

Ο CEO της Alter Ego Media, Γιάννης Βρέντζος.

Εκεί ήταν και η οικογένεια του Ολυμπιακού: σύσσωμο το ΔΣ της ΠΑΕ και του Ερασιτέχνη, ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, αθλητικός διευθυντής, ο Κριστιάν Καραμπέ στρατηγικός σύμβουλος, ο προπονητής της Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όλοι οι παίκτες της ποδοσφαιρικής ομάδας, όπως και πρώην παίκτες (Κώστας Φορτούνης, κ.α.) και πολλοί παλαίμαχοι. Επίσης εκεί ήταν και οι πολίστριες του Ολυμπιακού.

Οι ποδοσφαιριστές της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο αθλητικός διευθυντής Ντάρκο Κοβάσεβιτς και στελέχη του προπονητικού επιτελείου.

Σύσσωμη η ερυθρόλευκη οικογένεια στην κηδεία της Ειρήνης Μαρινάκη

Ο στρατηγικός σύμβουλος και πρέσβης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κριστιάν Καρεμπέ

Τέλος, σημαντική ήταν η παρουσία και από τον χώρο των media και ειδικά της Alter Ego, με επικεφαλής τον πρόεδρό της, Σπυρίδωνα Ζαβιτσάνο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γιάννη Βρέντζο, τον καθηγητή και μέλος του ΔΣ, Χάρη Παμπούκη, τον διευθυντή των ΝΕΩΝ, Γιώργο Μαντέλα και τον Σύμβουλο Έκδοσης της εφημερίδας, Γιώργο Παπαχρήστο, τον γενικό διευθυντή ειδήσεων & ενημέρωσης του MEGA, Σταμάτη Μαλέλη, τον επικεφαλής του in.gr και ot.gr, Λευτέρη Χαραλαμπόπουλο, τον διευθυντή του Βήματος, Περικλή Δημητρολόπουλο, τον διευθυντή του newsit.gr, Νίκο Ευαγγελάτο, τη διευθύντρια του TLife, Τατιάνα Στεφανίδου, τις παρουσιάστριες ειδήσεων του MEGA, Ράνια Τζίμα, Δώρα Αναγνωστοπούλου και Κατερίνα Παναγοπούλου, τη Νίκη Λυμπεράκη, τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και πολλούς εκδότες και δημοσιογράφους.

Παρέστησαν επίσης οι Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Σίσσυ Χρηστίδου, Νίκος Κοκλώνης, Άνθη Βούλγαρη, Μαρία Μπεκατώρου, Σοφία Φασουλάκη, Λόλα Νταϊφά, Ηλίας Ψινάκης, ο τραγουδιστής Μανώλης Κονταρός και πολλοί άλλοι.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Χριστόφορος Παπακαλιάτης

Δείτε φωτογραφίες

Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη

O πρώην δήμαρχος Αθηναίων, ο υπουργός Ανάπτυξης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ευρωζώνη: Αναπτυξιακή κόπωση στην έξοδο του 2025

Ευρωζώνη: Αναπτυξιακή κόπωση στην έξοδο του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε στο τέλος υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε στο τέλος υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ

Απειλητικό σημείωμα για βόμβα σε ιδιωτικό κολλέγιο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας – Εκκενώνεται το κτίριο
Ελλάδα 17.12.25 Upd: 21:37

Απειλητικό σημείωμα για βόμβα σε ιδιωτικό κολλέγιο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας – Εκκενώνεται το κτίριο

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για έλεγχο - Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομία έχει συλλάβει ένα άτομο και εξετάζεται αν σχετίζεται με το περιστατικό. 

Σύνταξη
Δίκη για τις υποκλοπές: «Το πλέγμα Δημητριάδη, Μπίτζιου, Λαβράνου», η γιορτή του Γρηγόρη και ο Πιερρακάκης – Τι κατέθεσε ο Λεοντόπουλος
Δίκη υποκλοπών 17.12.25

«Το πλέγμα Δημητριάδη, Μπίτζιου, Λαβράνου», η γιορτή του Γρηγόρη και ο Πιερρακάκης - Η κατάθεση Λεοντόπουλου

Ο δημοσιογράφος Νικόλας Λεοντόπουλος αναφέρθηκε κατά την κατάθεσή του στη δίκη για τις υποκλοπές στις σχέσεις Δημητριάδη - Μπίτζιου - Λαβράνου, στα μηνύματα που φέρεται να στάλθηκαν χρησιμοποιώντας τον αριθμό του πρώην γγ του πρωθυπουργού και στον νυν πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Οι αστυνομικοί χτύπησαν τα παιδιά» – Τι καταγγέλλει μητέρα 15χρονου που ήταν στο ΙΧ που οδηγούσε ο γιος του Μ. Κατρίνη
Ελλάδα 17.12.25

«Οι αστυνομικοί χτύπησαν τα παιδιά» – Τι καταγγέλλει μητέρα 15χρονου που ήταν στο ΙΧ που οδηγούσε ο γιος του Μ. Κατρίνη

Η μητέρα ενός εκ των έξι παιδιών που επέβαιναν στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ανήλικος γιος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη μίλησε αποκλειστικά στο Live News

Σύνταξη
«Έκλεισαν οι πόρτες του διαλόγου» λένε οι αγρότες- Λάθος με τον ΕΛΓΑ, «ομαλά οι επόμενες πληρωμές» λέει ο κ. Κέλλας
Μπλόκα στις γιορτές 17.12.25

«Έκλεισαν οι πόρτες του διαλόγου» λένε οι αγρότες- Λάθος με τον ΕΛΓΑ, «ομαλά οι επόμενες πληρωμές» λέει ο κ. Κέλλας

Η τάση των μπλόκων είναι κλιμάκωση χωρίς συνάντηση με τον πρωθυπουργό- Οι αρρυθμίες στις πληρωμές έχουν εξοργίσει αγρότες και κτηνοτρόφους- Τι λέει στο in o υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πούλαγαν ναρκωτικά σε όποιον περνούσε από την πλατεία στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν 14 μέλη της σπείρας
Ελλάδα 17.12.25

Πούλαγαν ναρκωτικά σε όποιον περνούσε από την πλατεία στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν 14 μέλη της σπείρας

Οι 14 αλλοδαποί δρούσαν στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας και ρωτούσαν τους περαστικούς αν θέλουν ναρκωτικά - Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας 13χρονος

Σύνταξη
Ο στόλος με τα αλιευτικά του Έλληνα «Εσκομπάρ» που «ψάρευαν» τόνους κοκαΐνης σε διεθνή ύδατα σε Μεσόγειο και Ατλαντικό
Ελλάδα 17.12.25

Ο στόλος με τα αλιευτικά του Έλληνα «Εσκομπάρ» που «ψάρευαν» τόνους κοκαΐνης σε διεθνή ύδατα σε Μεσόγειο και Ατλαντικό

Πώς έφτασε η Αστυνομία στα ίχνη και στην εξάρθρωση του κυκλώματος του Έλληνα «Εσκομπάρ» που μετέφερε τόνους κοκαΐνης στην Ευρώπη

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Βόλος: Καθηγητής κλείδωνε στην τάξη τους μαθητές – Καταγγελία από τους γονείς
Ελλάδα 17.12.25

Βόλος: Καθηγητής κλείδωνε στην τάξη τους μαθητές – Καταγγελία από τους γονείς

Τον καθηγητή είδε χθες και συζήτησαν σύμβουλος εκπαίδευσης που όρισε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, για τη διερεύνηση του περιστατικού - Γονείς δηλώνουν προβληματισμένοι και φοβισμένοι από τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού

Σύνταξη
Αναζητείται ο 73χρονος άμεσος συνεργός του «Έλληνα Εσκομπάρ» – Ήταν ο «αντιπρόσωπος» στη Λατινική Αμερική
Ελλάδα 17.12.25

Αναζητείται ο 73χρονος άμεσος συνεργός του «Έλληνα Εσκομπάρ» – Ήταν ο «αντιπρόσωπος» στη Λατινική Αμερική

Ο 73χρονος Έλληνας που διέμενε στην Ολλανδία ήταν «αρμόδιος» για τις επαφές και συναντήσεις με τους ναρκέμπορους στη Λατινική Αμερική.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Το παρασκήνιο της συνάντησης του Ανδρουλάκη με τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο προϋπολογισμός και οι «ψίθυροι» στα τραπέζια της Καισαριανής
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης του Ανδρουλάκη με τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο προϋπολογισμός και οι «ψίθυροι» στα τραπέζια της Καισαριανής

Tι συζήτησαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην Καισαριανή μετά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Τα «πηγαδάκια» και οι εκτιμήσεις.

Σύνταξη
Ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό κι επίσημα ο Γερεμέγεφ, θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό κι επίσημα ο Γερεμέγεφ, θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Γερεμέγεφ, ο οποίος αφού αποχαιρέτησε τους «πράσινους», αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Λαζόπουλος: Σωστό σημείο που η Καρυστιανού θα ξεκινήσει να κάνει κίνημα, γιατί το χάος αρχίζει τώρα να οργανώνεται
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 17.12.25

Λαζόπουλος: Σωστό σημείο που η Καρυστιανού θα ξεκινήσει να κάνει κίνημα, γιατί το χάος αρχίζει τώρα να οργανώνεται

Ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε στις πληροφορίες που θέλουν την Μαρία Καρυστιανού να ετοιμάζει το δικό της κίνημα μέσα από το αποψινό, τελευταίο για το 2025, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Σύνταξη
Γιγαντιαίος χιονάνθρωπος καλωσορίζει τους επισκέπτες στο Harbin Ice Snow World στην Κίνα – Δείτε πως χτίστηκε [βίντεο]
Time Lapse 17.12.25

Γιγαντιαίος χιονάνθρωπος καλωσορίζει τους επισκέπτες στο Harbin Ice Snow World στην Κίνα - Δείτε πως χτίστηκε

Ένας τεράστιος χιονάνθρωπος που ξεκίνησε ως έθιμο το 2019 από τους εργαζόμενους στην καθαριότητα στην πόλη Χαρμπίν στην Κίνα, κατασκευάστηκε μεγαλύτερος από ποτέ!

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Απειλητικό σημείωμα για βόμβα σε ιδιωτικό κολλέγιο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας – Εκκενώνεται το κτίριο
Ελλάδα 17.12.25 Upd: 21:37

Απειλητικό σημείωμα για βόμβα σε ιδιωτικό κολλέγιο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας – Εκκενώνεται το κτίριο

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για έλεγχο - Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομία έχει συλλάβει ένα άτομο και εξετάζεται αν σχετίζεται με το περιστατικό. 

Σύνταξη
Ο Παύλος Φυσάκης, η φωτογραφία, η κολεκτίβα Depression Era, η φαντασμαγορία των ΜΜΕ και το γλωσσάρι της κρίσης
Συνέντευξη 17.12.25

Ο Παύλος Φυσάκης, η φωτογραφία, η κολεκτίβα Depression Era, η φαντασμαγορία των ΜΜΕ και το γλωσσάρι της κρίσης

H εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Depression Era: Ένας συλλογικός φακός στην εποχή της κρίσης» διοργανώνεται από το MedPhoto Festival και την KOLEKTIV8, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00, στο Ρομάντζο. «Η συλλογικότητα παίζει ρόλο» λέει Παύλος Φυσάκης, φωτογράφος και καλλιτεχνικός διευθυντής του Medphoto Festival μιλώντας για την Ελλάδα της περιόδου 2011–2019.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μεντιλίμπαρ: «Δεν κοιτάμε τι έγινε την Κυριακή, θέλαμε να είμαστε πρώτοι στο Κύπελλο»
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Δεν κοιτάμε τι έγινε την Κυριακή, θέλαμε να είμαστε πρώτοι στο Κύπελλο»

Ο Χοσέ Μεντιλίμπαρ μίλησε για την επιβλητική νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός με 6-0 επί του Ηρακλή, εξηγώντας ότι στόχος ήταν η κατάκτηση της πρώτης θέσης στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
Αγωγή κατά της Μπριζίτ Μακρόν, για τα σεξιστικά σχόλια κατά φεμινιστριών σε θέατρο στο Παρίσι
«Δημόσια προσβολή» 17.12.25

Αγωγή κατά της Μπριζίτ Μακρόν, για τα σεξιστικά σχόλια κατά φεμινιστριών σε θέατρο στο Παρίσι

Πάνω από 300 γυναίκες υπέβαλαν μήνυση κατά της Μπριζίτ Μακρόν. Αφορμή, βιντεοσκοπημένες δηλώσεις της, στις οποίες φεμινίστριες διαδηλώτριες «βρωμιάρες σκύλες».

Σύνταξη
Δίκη για τις υποκλοπές: «Το πλέγμα Δημητριάδη, Μπίτζιου, Λαβράνου», η γιορτή του Γρηγόρη και ο Πιερρακάκης – Τι κατέθεσε ο Λεοντόπουλος
Δίκη υποκλοπών 17.12.25

«Το πλέγμα Δημητριάδη, Μπίτζιου, Λαβράνου», η γιορτή του Γρηγόρη και ο Πιερρακάκης - Η κατάθεση Λεοντόπουλου

Ο δημοσιογράφος Νικόλας Λεοντόπουλος αναφέρθηκε κατά την κατάθεσή του στη δίκη για τις υποκλοπές στις σχέσεις Δημητριάδη - Μπίτζιου - Λαβράνου, στα μηνύματα που φέρεται να στάλθηκαν χρησιμοποιώντας τον αριθμό του πρώην γγ του πρωθυπουργού και στον νυν πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Οι αστυνομικοί χτύπησαν τα παιδιά» – Τι καταγγέλλει μητέρα 15χρονου που ήταν στο ΙΧ που οδηγούσε ο γιος του Μ. Κατρίνη
Ελλάδα 17.12.25

«Οι αστυνομικοί χτύπησαν τα παιδιά» – Τι καταγγέλλει μητέρα 15χρονου που ήταν στο ΙΧ που οδηγούσε ο γιος του Μ. Κατρίνη

Η μητέρα ενός εκ των έξι παιδιών που επέβαιναν στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ανήλικος γιος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη μίλησε αποκλειστικά στο Live News

Σύνταξη
«Είχα λάθος αντίδραση στη δική του πρόκληση» – Η ανάρτηση Παππά για τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου
Επικαιρότητα 17.12.25

«Είχα λάθος αντίδραση στη δική του πρόκληση» – Η ανάρτηση Παππά για τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς παραδέχθηκε ότι θα έπρεπε να είχε «λειτουργήσει αλλιώς», υποστήριξε ότι δεν έγιναν γνωστά τα πραγματικά γεγονότα.

Σύνταξη
Ο Ράφα Μπενίτεθ για τους τραυματισμούς Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ο Ράφα Μπενίτεθ για τους τραυματισμούς Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για τη νίκη με 2-1 που πέτυχε ο Παναθηναϊκός επί της Καβάλας στο Κύπελλο, ενώ αναφέρθηκε και στους τραυματισμούς των Σφιντέρσκι - Πάντοβιτς που έγιναν αναγκαστική αλλαγή.

Σύνταξη
Σε όλα ήταν «μέσα» ο Γιαζίτσι
On Field 17.12.25

Σε όλα ήταν «μέσα» ο Γιαζίτσι

Ο εξτρέμ των «ερυθρόλευκων» έκανε τον Μεντιλίμπαρ να χαμογελά κι έθεσε υποψηφιότητα για την βασική εντεκάδα στο παιχνίδι με την Κηφισιά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μελάνια Τραμπ: Πρώτο τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ των 40 εκατ με τις ευλογίες του Τζεφ Μπέζος – «Πάμε ξανά»
«Αναβάθμιση» 17.12.25

Μελάνια Τραμπ: Πρώτο τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ των 40 εκατ με τις ευλογίες του Τζεφ Μπέζος – «Πάμε ξανά»

Η Μελάνια Τραμπ προσφέρει για πρώτη φορά μια «άνευ προηγουμένου πρόσβαση» στις πιο προσωπικές της στιγμές και η Amazon πληρώνει 40 εκατομμύρια δολάρια για αυτές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δημοσκοπήσεις: Η Ελλάδα σε «πορεία κρίσης και αβεβαιότητας» – Η «οργή» κυρίαρχο συναίσθημα με την κατάσταση της οικονομίας
2025 vs 2024 17.12.25

Η Ελλάδα σε «πορεία κρίσης και αβεβαιότητας» - Η «οργή» κυρίαρχο συναίσθημα με την κατάσταση της οικονομίας

Δύο νέες δημοσκοπήσεις βάζουν στα «ραντάρ» την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Χαμηλός βαθμός για το Μαξίμου με τους συμμετέχοντες να μην διακατέχονται από αισιοδοξία για το σήμερα και το αύριο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Έκλεισαν οι πόρτες του διαλόγου» λένε οι αγρότες- Λάθος με τον ΕΛΓΑ, «ομαλά οι επόμενες πληρωμές» λέει ο κ. Κέλλας
Μπλόκα στις γιορτές 17.12.25

«Έκλεισαν οι πόρτες του διαλόγου» λένε οι αγρότες- Λάθος με τον ΕΛΓΑ, «ομαλά οι επόμενες πληρωμές» λέει ο κ. Κέλλας

Η τάση των μπλόκων είναι κλιμάκωση χωρίς συνάντηση με τον πρωθυπουργό- Οι αρρυθμίες στις πληρωμές έχουν εξοργίσει αγρότες και κτηνοτρόφους- Τι λέει στο in o υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πέρασε από τη Γερουσία ο πολεμικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ ύψους 901 δισ. – Στον Τραμπ για υπογραφή
Προσεχώς υπογράφεται 17.12.25

Πέρασε από τη Γερουσία ο πολεμικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ ύψους 901 δισ. – Στον Τραμπ για υπογραφή

Με ευρεία πλειοψηφία πέρασε από τη Γερουσία των ΗΠΑ ο στρατιωτικός προϋπολογισμός ύψους 901 δις και πλέον το νομοσχέδιο οδεύει στον Λευκό Οίκο για την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Διάγγελμα Τραμπ: Απόπειρα να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα και την πτώση της δημοτικότητάς του
«Damage Control» 17.12.25

Διάγγελμα Τραμπ: Απόπειρα να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα και την πτώση της δημοτικότητάς του

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να παρουσιάσει την ατζέντα του για το 2026, μεταδίδοντας στους πολίτες την πίστη του ότι «τα καλύτερα έρχονται». Η ακρίβεια, η ανεργίας και η αποτυχία του να «τελειώσει» πολέμους, απογοητεύουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αντίδραση συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας για ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη «17 Νοέμβρη» λόγω συνέντευξης Κουφοντίνα
Επικαιρότητα 17.12.25

Αντίδραση συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας για ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη «17 Νοέμβρη» λόγω συνέντευξης Κουφοντίνα

Έντονα αντέδρασαν σύλλογοι συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας σχετικά με την πρόθεση του Αλέξη Παπαχελά να πάρει συνέντευξη από τον Δημήτρη Κουφοντίνα για ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, με θέμα την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη»

Σύνταξη
Τα κόμματα καταδικάζουν τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου από τον Νίκο Παππά
«Αδικαιολόγητη ενέργεια» 17.12.25

Τα κόμματα καταδικάζουν τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου από τον Νίκο Παππά

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, έθεσε εκτός ευρωομάδας τον Νίκο Παππά, μετά την καταγγελία δημοσιογράφου για ξυλοδαρμό σε μπαρ στο Στρασβούργο

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Μαρκό
Ποδόσφαιρο 17.12.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Μαρκό

LIVE: ΠΑΟΚ – Μαρκό. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Μαρκό για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-0: «Ξέσπασε» στον «Γηραιό» και τερμάτισε πρώτος! (vids)
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-0: «Ξέσπασε» στον «Γηραιό» και τερμάτισε πρώτος! (vids)

Παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός συνέτριψε με 6-0 τον Ηρακλή, στο τελευταίο ματς της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος και τερμάτισε πρώτος, εξασφαλίζοντας απευθείας πρόκριση στους «8».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Καμία μορφή βίας δεν δικαιολογείται: Ρεπουμπλικανοί καταδικάζουν τις δηλώσεις Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ
Τραγωδία 17.12.25

Καμία μορφή βίας δεν δικαιολογείται: Ρεπουμπλικανοί καταδικάζουν τις δηλώσεις Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ

Σπάνιες δημόσιες αντιδράσεις από Ρεπουμπλικανούς βουλευτές προκάλεσαν οι σκληρές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, με στελέχη του κόμματος να μιλούν για ακατάλληλο λόγο απέναντι σε μια οικογενειακή τραγωδία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

