Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος
ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος εισήχθη στο νοσοκομείο με λοίμωξη του αναπνευστικού
- Gatestone Institute: Η πώληση F-35 στην Τουρκία κίνδυνος για νέο πόλεμο εναντίον του Ισραήλ
- Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος
- Η Πολωνία θα αρχίσει να παράγει νάρκες κατά προσωπικού για πρώτη φορά από τον Ψυχρό Πόλεμο – Πού θα τις τοποθετήσει;
- Τρίχρονο παιδάκι μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο - Σοκαριστική η εικόνα του, ήταν σχεδόν σκελετωμένο
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ζακύνθου νοσηλεύεται ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος.
Όπως αναφέρει το imerazante.gr, οι θεράποντες γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του στη ΜΕΘ, προκειμένου να του χορηγηθεί η ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή και να τεθεί υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.
Η κατάσταση της υγείας του τις τελευταίες ώρες παρουσιάζει βελτίωση και μάλιστα σήμερα είχε επαφή με στενούς συνεργάτες του.
Η λοίμωξη του αναπνευστικού που αντιμετωπίζει φαίνεται να υποχωρεί μετά και την φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει από την πρώτη στιγμή.
- Το παρασκήνιο της συνάντησης του Ανδρουλάκη με τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο προϋπολογισμός και οι «ψίθυροι» στα τραπέζια της Καισαριανής
- Ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό κι επίσημα ο Γερεμέγεφ, θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ
- Λαζόπουλος: Σωστό σημείο που η Καρυστιανού θα ξεκινήσει να κάνει κίνημα, γιατί το χάος αρχίζει τώρα να οργανώνεται
- Με κέφι, χορό και τραγούδι ξεκίνησε το τελευταίο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» του 2025 – Τα μπλόκα και το… βλακοτέστ του Μητσοτάκη
- Γιγαντιαίος χιονάνθρωπος καλωσορίζει τους επισκέπτες στο Harbin Ice Snow World στην Κίνα – Δείτε πως χτίστηκε [βίντεο]
- «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο: Απόψε στις 21.00 στο MEGA
- Απειλητικό σημείωμα για βόμβα σε ιδιωτικό κολλέγιο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας – Εκκενώνεται το κτίριο
- Ο Παύλος Φυσάκης, η φωτογραφία, η κολεκτίβα Depression Era, η φαντασμαγορία των ΜΜΕ και το γλωσσάρι της κρίσης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις