Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ζακύνθου νοσηλεύεται ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος.

Όπως αναφέρει το imerazante.gr, οι θεράποντες γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του στη ΜΕΘ, προκειμένου να του χορηγηθεί η ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή και να τεθεί υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Η κατάσταση της υγείας του τις τελευταίες ώρες παρουσιάζει βελτίωση και μάλιστα σήμερα είχε επαφή με στενούς συνεργάτες του.

Η λοίμωξη του αναπνευστικού που αντιμετωπίζει φαίνεται να υποχωρεί μετά και την φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει από την πρώτη στιγμή.