Απειλητικό σημείωμα για βόμβα σε ιδιωτικό κολλέγιο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας – Εκκενώνεται το κτίριο
Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για έλεγχο - Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομία έχει συλλάβει ένα άτομο και εξετάζεται αν σχετίζεται με το περιστατικό.
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης μετά από απειλητικό μύνημα για βόμβα σε ιδιωτικό κολλέγιο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελόκηπους.
Σύμφωνα με πληροφορίες το σημείωμα βρέθηκε πάνω σε ένα σακίδιο που ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός που θα εκραγεί στις 20:55
Άμεσα ενημερώθηκε η Αστυνομία και στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών για έλεγχο. Παράλληλα δόθηκε εντολή εκκένωσης του κτιρίου επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας 205.
Η αστυνομία δεν επιτρέπει στους πεζούς να περνάνε από το πεζοδρόμιο στο σημείο ωστόσο η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας διεξάγεται κανονικά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Όπως φαίνεται και στις εικόνες στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομία έχει συλλάβει ένα άτομο και εξετάζεται αν σχετίζεται με το περιστατικό.
