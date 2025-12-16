Πτώση αεροπλάνου στο Μεξικό, φόβοι για τουλάχιστον δέκα νεκρούς – Τρομακτικό βίντεο

Ένα ιδιωτικό τζετ, από τα μεγάλα της σειράς Τσέσνα, που πετούσε από το Ακαπούλκο προς την Τολούκα του Μεξικού συνετρίβη το απόγευμα της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, πολύ μακριά από τον διάδρομο προσγείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου της Τολούκα.

Εκτός του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη στο αεροπλάνο επέβαιναν 8 άτομα χωρίς όμως να υπάρχουν ελπίδες για επιζώντες. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 6 πτώματα, χωρίς να είναι γνωστό αν υπάρχουν θύματα και στο έδαφος ή αν τα συντρίμμια παρέμειναν ως επί το πλείστον στην οροφή του στεγάστρου. Στα βίντεο φαίνεται πως υπάρχει ζημιά και στον χώρο του στεγάστρου.

Η πτώση του αεροπλάνου στο Μεξικό θα ήταν εφιαλτική για τους επιβάτες

Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο βίντεο από το Μεξικό το οποίο προέρχεται από κάμερες ασφαλείας κατοικίας κοντά στον χώρο του αεροδρομίου, είναι εμφανές πως το αεροπλάνο έχει χάσει κάθε δυνατότητα ελέγχου, έχει γυρίσει προς το ένα φτερό και πετά χωρίς ο πιλότος να έχει την δυνατότητα να το ισιώσει.

Είναι βέβαιο πως η πτήση στα πλάγια θα επέτειναν το μαρτύριο των πιλότων και των επιβατών, οι οποίοι πρέπει να τρόμαξαν πολύ στις τελευταίες τους στιγμές.

#BREAKING: At least 8 killed after plane crashes in San Pedro Totoltepec, Toluca, Mexico; 10 people were on board https://t.co/Ez5EAjZENk pic.twitter.com/v9MOpRcCq4 — Rapid Report (@RapidReport2025) December 15, 2025

Το αεροσκάφος, με αριθμό νηολογίου XA-PRO, συνετρίβη στην περιοχή Σαν Πέδρο Τοτολτεπέκ , προσκρούοντας σε μια αποθήκη που βρίσκεται στη γωνία των οδών Campo και San Pedro, μόλις λίγα τετράγωνα μακριά από τον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Πολιτείας του Μεξικού ανταποκρίθηκαν άμεσα στο συμβάν.

Οι προσπάθειες στον τόπο του δυστυχήματος συνεχίζονται

Οι αρχικές αναφορές αναφέρουν ότι το αεροσκάφος αναχώρησε από το Ακαπούλκο και είχε προγραμματιστεί να φτάσει στην Τολούκα στις 12:29 μ.μ. Περίπου την ίδια ώρα, το σύστημα έκτακτης ανάγκης C5 της Πολιτείας του Μεξικού έλαβε αναφορές για τη συντριβή.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία του ατυχήματος, ενώ οι επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης στον τόπο της συντριβής συνεχίζονται.