Κι άλλο θύμα εντοπίστηκε χθες Παρασκευή εκεί όπου συνετρίβη εμπορευματικό αεροσκάφος της UPS την Τρίτη στη Λούιβιλ, στην πολιτεία Κεντάκι, γεγονός που αύξησε τον απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής σε 14 νεκρούς, ανακοίνωσε μέσω X ο δήμαρχος Κρεγκ Γκρίνμπεργκ (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, κόλαση φωτιάς στην περιοχή όπου συνετρίβη το αεροσκάφος).

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών ανακοίνωσε ότι ερευνά το ιστορικό συντήρησης του μοιραίου αεροσκάφους

UPDATE: Another victim has been located at the crash site this evening. This brings the total number of known fatalities to 14. May their memories be a blessing. pic.twitter.com/vcfDQhCwMF — Mayor Craig Greenberg (@LouisvilleMayor) November 8, 2025

Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων McDonnell Douglas MD-11 της εταιρείας UPS με προορισμό τη Χαβάη συνετρίβη την Τρίτη το απόγευμα (τοπική ώρα) αμέσως μετά την απογείωση, καταστρέφοντας κτίρια και προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.

WATCH: New dashcam video shows the crash of UPS Flight 2976 in Louisville, Kentucky pic.twitter.com/Z0LxCeX1eF — BNO News Live (@BNODesk) November 6, 2025

Οι αμερικανοί ερευνητές της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) δήλωσαν προχθές Πέμπτη ότι εξετάζουν το ιστορικό συντήρησης του αεροσκάφους της UPS, το οποίο βρισκόταν στο Τέξας για επισκευές εβδομάδες πριν συντριβεί.

12 are now dead… No cause, yet. 30,000 gallons of Fuel on board. Obviously all on board are deceased. UPS Thankfully, the plane did not crash closer to the airport. Here is the moment the plane went down (for those who did not see) as well as new surveillance camera… pic.twitter.com/X6PFz30LHx — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) November 6, 2025

Πυρκαγιά και αποκόλληση

Η NTSB ανακοίνωσε ότι πυρκαγιά ξέσπασε στο αριστερό πτερύγιο και ένας από τους τρεις κινητήρες αποκολλήθηκε καθώς το αεροσκάφος επιτάχυνε στον διάδρομο λίγο πριν την απογείωσή του.