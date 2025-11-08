Συντριβή αεροπλάνου της UPS: Εντοπίστηκε και 14ος νεκρός, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Λούιβιλ
Αυξήθηκαν στους 14 οι νεκροί από τη συντριβή του αεροσκάφους της UPS καθώς εντοπίστηκε το πτώμα ενός ακόμη ανθρώπου, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Λούιβιλ.
- Αλλάζει τακτική για τα ΕΛΤΑ το Υπερταμείο μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Οι τρεις προτεραιότητες που θέτει
- Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας
- Ζω μόνο για τον γιο μας: Ο Τομ Φορντ μίλησε για πρώτη φορά για την απώλεια του συζύγου του το 2021
- Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου μετά από 65 χρόνια
Κι άλλο θύμα εντοπίστηκε χθες Παρασκευή εκεί όπου συνετρίβη εμπορευματικό αεροσκάφος της UPS την Τρίτη στη Λούιβιλ, στην πολιτεία Κεντάκι, γεγονός που αύξησε τον απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής σε 14 νεκρούς, ανακοίνωσε μέσω X ο δήμαρχος Κρεγκ Γκρίνμπεργκ (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, κόλαση φωτιάς στην περιοχή όπου συνετρίβη το αεροσκάφος).
Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών ανακοίνωσε ότι ερευνά το ιστορικό συντήρησης του μοιραίου αεροσκάφους
UPDATE: Another victim has been located at the crash site this evening. This brings the total number of known fatalities to 14. May their memories be a blessing. pic.twitter.com/vcfDQhCwMF
— Mayor Craig Greenberg (@LouisvilleMayor) November 8, 2025
Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων McDonnell Douglas MD-11 της εταιρείας UPS με προορισμό τη Χαβάη συνετρίβη την Τρίτη το απόγευμα (τοπική ώρα) αμέσως μετά την απογείωση, καταστρέφοντας κτίρια και προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.
WATCH: New dashcam video shows the crash of UPS Flight 2976 in Louisville, Kentucky pic.twitter.com/Z0LxCeX1eF
— BNO News Live (@BNODesk) November 6, 2025
Οι αμερικανοί ερευνητές της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) δήλωσαν προχθές Πέμπτη ότι εξετάζουν το ιστορικό συντήρησης του αεροσκάφους της UPS, το οποίο βρισκόταν στο Τέξας για επισκευές εβδομάδες πριν συντριβεί.
12 are now dead…
No cause, yet.
30,000 gallons of Fuel on board.
Obviously all on board are deceased.
UPS
Thankfully, the plane did not crash closer to the airport.
Here is the moment the plane went down (for those who did not see) as well as new surveillance camera… pic.twitter.com/X6PFz30LHx
— Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) November 6, 2025
Πυρκαγιά και αποκόλληση
Η NTSB ανακοίνωσε ότι πυρκαγιά ξέσπασε στο αριστερό πτερύγιο και ένας από τους τρεις κινητήρες αποκολλήθηκε καθώς το αεροσκάφος επιτάχυνε στον διάδρομο λίγο πριν την απογείωσή του.
NEW: The NTSB has released footage of the damage swath following the explosive crash of UPS Flight 2976, whose left #1 engine detached and fell off during takeoff from Louisville, Kentucky on Tuesday.
The death toll has risen to 13, including 10 persons on the ground, with… pic.twitter.com/aMEc321T4g
— Matthew Cappucci (@MatthewCappucci) November 7, 2025
- Σομαλία: Ναυτική δύναμη της ΕΕ εγγυάται την ασφάλεια του Hellas Aphrodite που δέχτηκε επίθεση πειρατών
- Συρία: Σχεδόν 100 άνθρωποι απήχθησαν ή εξαφανίστηκαν φέτος, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
- Συντριβή αεροπλάνου της UPS: Εντοπίστηκε και 14ος νεκρός, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Λούιβιλ
- ΟΗΕ: Το Ισραήλ αγνοεί τα ψηφίσματα για τα Κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν – Τι καταγγέλει η Συρία
- Τραμπ: Κανένας αμερικανός αξιωματούχος δεν θα πάει στη Νότια Αφρική για την G20
- Δυτική Οχθη: Σε επίπεδο ρεκόρ οι επιθέσεις των εβραίων εποίκων τον Οκτώβριο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις