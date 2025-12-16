Ηλιούπολη: Άγνωστος πέταξε αποκεφαλισμένο γατάκι σε νηπιαγωγείο – Το είδαν τα παιδάκια
Σε μια ακόμα άρρωστη σκηνή στην Ηλιούπολη, άγνωστος δράστης τοποθέτησε ένα αποκεφαλισμένο γατάκι σε νηπιαγωγείο της περιοχής με αποτέλεσμα να το δουν τα παιδάκια
Μετά από αλλεπάλληλα περιστατικά δολοφονιών γατιών, ακόμα ένα γατάκι βρέθηκε δολοφονημένο στην περιοχή της Ηλιούπολης. Δυστυχώς οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου, δεν αντιλήφθηκαν άμεσα σύμφωνα με τις πληροφορίες το περιστατικό με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να προστατέψουν τα παιδιά από το να δουν το αποκεφαλισμένο γατάκι.
Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στην περιοχή της Ηλιούπολης, έπειτα από αλλεπάλληλα περιστατικά θανάτωσης γατών, τα οποία αποδίδονται στη δράση ενός ατόμου. Ο δράστης φέρεται να δρα κατ’ εξακολούθηση στην περιοχή.
Στο τελευταίο περιστατικό το οποίο ήταν ιδιαίτερα σοκαριστικό, ένα αποκεφαλισμένο γατάκι βρέθηκε σε νηπιαγωγείο της πόλης, όπου άγνωστος το άφησε εντός του σχολικού χώρου. Το γατάκι εντοπίστηκε στο προαύλιο, γεγονός που προκάλεσε αποτροπιασμό, καθώς ούτε γονείς ούτε εκπαιδευτικοί κατάφεραν να αποτρέψουν την έκθεση των παιδιών από το θέαμα του αποκεφαλισμένου ζώου.
Περισσότερα από 7 περιστατικά στην Ηλιούπολη
Όπως μετέφερε τοπικό μέσο, οι γονείς κατήγγειλαν ότι τα νήπια βρέθηκαν σε κατάσταση σοκ, αντικρίζοντας το βασανισμένο και αποκεφαλισμένο ζώο, ενώ δεν είναι σαφές αν έφερε και άλλους ακρωτηριασμούς ή περαιτέρω σημάδια κακοποίησης.
Το περιστατικό ενισχύει τους φόβους ότι πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δράση, καθώς τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί τουλάχιστον επτά ακόμη παρόμοια συμβάντα στην περιοχή.
Οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου, προς τιμήν τους, προχώρησαν άμεσα σε ενημέρωση των γονέων, παρέχοντας οδηγίες για τη σωστή διαχείριση του γεγονότος και την αποφυγή ψυχολογικής επιβάρυνσης των παιδιών.
