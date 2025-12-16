Επιστολή των «τεσσάρων» – Καμία απόφαση για Γάζα, υπερ-δραστήριοι για Ουκρανία οι Ευρωπαίοι

Την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, οι Ευρωπαίοι πρότειναν, μεταξύ άλλων την αποστολή «πολυεθνικής δύναμης» υπό ευρωπαϊκή ηγεσία στην Ουκρανία στο πλαίσιο της συζήτησης για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια στιγμή, όμως κάνουν τα στραβά μάτια στις συνεχείς παραβιάσεις ανακωχής στη Γάζα από το Ισραήλ.

Την περασμένη εβδομάδα, ψήφισμα του ΟΗΕ κάλεσε το Ισραήλ να επιτρέψει απεριόριστη ανθρωπιστική πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας, ιδίως για την UNRWA. Το κείμενο υποστηρίχθηκε από 139 χώρες, ωστόσο 12 ψήφισαν κατά, μεταξύ αυτών το Ισραήλ και οι ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή το Ισραήλ έχει προκαλέσει τον θάνατο σχεδόν 400 Παλαιστινίων, παραβιάζοντας συνεχώς την ανακωχή που υποτίθεται είναι σε λειτουργία εδώ και δύο μήνες. Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη συνέντευξή της η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, δήλωσε πεπεισμένη ότι το Ισραήλ δεν θέλει την κατάπαυση του πυρός, αλλά τον διωγμό των Παλαιστινίων. «Και αυτό ακριβώς κάνει. Οι Παλαιστίνιοι, όσο κι αν έχουν καταστραφεί, δεν ζητούν μαζική απομάκρυνση».

Η Αλμπανέζε δεν έχει καμία αμφιβολία ότι η εθνοκάθαρση είναι ο συνολικός στόχος του Ισραήλ, αλλά και άλλων για τους οποίους είναι επίσης αγκάθι οι Παλαιστίνιοι.

Η επιστολή των 4

Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, του Βελγίου και του Λουξεμβούργου, σε κοινή επιστολή, την οποία αποκάλυψε το EUobserver προς την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, εξέφρασαν «αυξανόμενη ανησυχία» για την έλλειψη προόδου στη βελτίωση των συνθηκών για τους αμάχους στη Γάζα.

Η έκκληση διατυπώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου ενόψει του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Δευτέρας στις Βρυξέλλες, όπου τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ συζήτησαν την επαναδραστηριοποίηση της αποστολής συνοριακής βοήθειας της ΕΕ στη Ράφα (EUBAM Rafah), για τη διευκόλυνση της εισόδου και εξόδου από τη Λωρίδα, καθώς και της αποστολής EUPOL COPPS η οποία εκπαιδεύει Παλαιστίνιους αστυνομικούς και εισαγγελείς.

Τόνισαν ότι, δύο μήνες μετά την έναρξη ισχύος της κατάπαυσης του πυρός, ο πληθυσμός της Γάζας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, στέγη, φάρμακα και υποδομές υγιεινής, ιδίως καθώς οι χειμερινές συνθήκες επιδεινώνονται.

«Υπάρχει μια κατάπαυση του πυρός που είναι υπερβολικά εύθραυστη και, πάνω απ’ όλα, παραβιάζεται διαρκώς, οπότε πρέπει να εδραιωθεί οριστικά», δήλωσε μία από τους υπογράφοντες την επιστολή, ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, πριν από τη συνάντηση με τους ομολόγους του τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου.

Τραγική κατάσταση

«Η κατάσταση είναι απολύτως τραγική για πολλές χιλιάδες αμάχους», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας, Χέλεν ΜακΈντι, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να αρθούν τα εμπόδια στην είσοδο φορτηγών, καθώς και στους τύπους βοήθειας που επιτρέπεται να εισέλθουν.

Στην επιστολή τους, οι υπουργοί σημείωσαν επίσης ότι ο όγκος της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στο έδαφος παραμένει «πουθενά κοντά στο επαρκές» και επέκριναν τους «ιδιαίτερα περιοριστικούς [ισραηλινούς] ελέγχους που συνεχίζουν να παρεμποδίζουν μια αποτελεσματική ανθρωπιστική ανταπόκριση».

«Όλες οι διελεύσεις πρέπει να επαναλειτουργήσουν πλήρως και προς τις δύο κατευθύνσεις, τα όρια στα φορτηγά να αρθούν, οι τελωνειακοί και οι περιορισμοί μετακίνησης να χαλαρώσουν και τα κρίσιμα ανθρωπιστικά είδη να εισέρχονται χωρίς περιορισμούς», ανέφεραν.

Ουάσιγκτον προς Τελ Αβίβ: παραβιάσατε την εκεχειρία

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη φάση της κατάπαυσης του πυρός, που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ, περιλάμβανε τερματισμό των εχθροπραξιών, επιστροφή αιχμαλώτων και νεκρών, καθώς και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Ωστόσο, ακόμα και ο Λευκός Οίκος διαμαρτυρήθηκε στο Τελ Αβίβ ότι παραβιάζει την εκεχειρία καθώς το περασμένο Σαββατοκύριακο σκότωσε τον στρατιωτικό ηγέτη της οργάνωσης.

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, τον αφοπλισμό των παλαιστινιακών ένοπλων ομάδων και διεθνείς ή κοινές ρυθμίσεις ασφαλείας για τη διασφάλιση της κατάπαυσης του πυρός.

Η Ισπανία, η Ιρλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο επαναβεβαίωσαν επίσης τη δέσμευσή τους στη λύση των δύο κρατών, προειδοποιώντας ότι η επέκταση των εποικισμών, η προσάρτηση και οι δημογραφικές αλλαγές στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη είναι «παράνομες» και «πρέπει να σταματήσουν άμεσα».

Παρόμοια διατύπωση αναμένεται να περιληφθεί και στα συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Πέμπτη και την Παρασκευή.