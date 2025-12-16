newspaper
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Επιστολή των «τεσσάρων» – Καμία απόφαση για Γάζα, υπερ-δραστήριοι για Ουκρανία οι Ευρωπαίοι
Κόσμος 16 Δεκεμβρίου 2025 | 13:50

Επιστολή των «τεσσάρων» – Καμία απόφαση για Γάζα, υπερ-δραστήριοι για Ουκρανία οι Ευρωπαίοι

Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει τη ανακωχή στη Γάζα θανατώνοντας εκατοντάδες αμάχους, αλλά η Ευρώπη έχει στραμμένα τα βλέμματα αποκλειστικά στην Ουκρανία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Spotlight

Την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, οι Ευρωπαίοι πρότειναν, μεταξύ άλλων την αποστολή «πολυεθνικής δύναμης» υπό ευρωπαϊκή ηγεσία στην Ουκρανία στο πλαίσιο της συζήτησης για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια στιγμή, όμως κάνουν τα στραβά μάτια στις συνεχείς παραβιάσεις ανακωχής στη Γάζα από το Ισραήλ.

Την περασμένη εβδομάδα, ψήφισμα του ΟΗΕ κάλεσε το Ισραήλ να επιτρέψει απεριόριστη ανθρωπιστική πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας, ιδίως για την UNRWA. Το κείμενο υποστηρίχθηκε από 139 χώρες, ωστόσο 12 ψήφισαν κατά, μεταξύ αυτών το Ισραήλ και οι ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή το Ισραήλ έχει προκαλέσει τον θάνατο σχεδόν 400 Παλαιστινίων, παραβιάζοντας συνεχώς την ανακωχή που υποτίθεται είναι σε λειτουργία εδώ και δύο μήνες. Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη συνέντευξή της η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, δήλωσε πεπεισμένη ότι το Ισραήλ δεν θέλει την κατάπαυση του πυρός, αλλά τον διωγμό των Παλαιστινίων. «Και αυτό ακριβώς κάνει. Οι Παλαιστίνιοι, όσο κι αν έχουν καταστραφεί, δεν ζητούν μαζική απομάκρυνση».

Η Αλμπανέζε δεν έχει καμία αμφιβολία ότι η εθνοκάθαρση είναι ο συνολικός στόχος του Ισραήλ, αλλά και άλλων για τους οποίους είναι επίσης αγκάθι οι Παλαιστίνιοι.

Η επιστολή των 4

Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, του Βελγίου και του Λουξεμβούργου, σε κοινή επιστολή, την οποία αποκάλυψε το EUobserver προς την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, εξέφρασαν «αυξανόμενη ανησυχία» για την έλλειψη προόδου στη βελτίωση των συνθηκών για τους αμάχους στη Γάζα.

Η έκκληση διατυπώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου ενόψει του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Δευτέρας στις Βρυξέλλες, όπου τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ συζήτησαν την επαναδραστηριοποίηση της αποστολής συνοριακής βοήθειας της ΕΕ στη Ράφα (EUBAM Rafah), για τη διευκόλυνση της εισόδου και εξόδου από τη Λωρίδα, καθώς και της αποστολής EUPOL COPPS η οποία εκπαιδεύει Παλαιστίνιους αστυνομικούς και εισαγγελείς.

Τόνισαν ότι, δύο μήνες μετά την έναρξη ισχύος της κατάπαυσης του πυρός, ο πληθυσμός της Γάζας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, στέγη, φάρμακα και υποδομές υγιεινής, ιδίως καθώς οι χειμερινές συνθήκες επιδεινώνονται.

«Υπάρχει μια κατάπαυση του πυρός που είναι υπερβολικά εύθραυστη και, πάνω απ’ όλα, παραβιάζεται διαρκώς, οπότε πρέπει να εδραιωθεί οριστικά», δήλωσε μία από τους υπογράφοντες την επιστολή, ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, πριν από τη συνάντηση με τους ομολόγους του τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου.

Τραγική κατάσταση

«Η κατάσταση είναι απολύτως τραγική για πολλές χιλιάδες αμάχους», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας, Χέλεν ΜακΈντι, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να αρθούν τα εμπόδια στην είσοδο φορτηγών, καθώς και στους τύπους βοήθειας που επιτρέπεται να εισέλθουν.

Στην επιστολή τους, οι υπουργοί σημείωσαν επίσης ότι ο όγκος της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στο έδαφος παραμένει «πουθενά κοντά στο επαρκές» και επέκριναν τους «ιδιαίτερα περιοριστικούς [ισραηλινούς] ελέγχους που συνεχίζουν να παρεμποδίζουν μια αποτελεσματική ανθρωπιστική ανταπόκριση».

«Όλες οι διελεύσεις πρέπει να επαναλειτουργήσουν πλήρως και προς τις δύο κατευθύνσεις, τα όρια στα φορτηγά να αρθούν, οι τελωνειακοί και οι περιορισμοί μετακίνησης να χαλαρώσουν και τα κρίσιμα ανθρωπιστικά είδη να εισέρχονται χωρίς περιορισμούς», ανέφεραν.

Ουάσιγκτον προς Τελ Αβίβ: παραβιάσατε την εκεχειρία

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη φάση της κατάπαυσης του πυρός, που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ, περιλάμβανε τερματισμό των εχθροπραξιών, επιστροφή αιχμαλώτων και νεκρών, καθώς και  παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Ωστόσο, ακόμα και ο Λευκός Οίκος διαμαρτυρήθηκε στο Τελ Αβίβ ότι παραβιάζει την εκεχειρία καθώς το περασμένο Σαββατοκύριακο σκότωσε τον στρατιωτικό ηγέτη της οργάνωσης.

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, τον αφοπλισμό των παλαιστινιακών ένοπλων ομάδων και διεθνείς ή κοινές ρυθμίσεις ασφαλείας για τη διασφάλιση της κατάπαυσης του πυρός.

Η Ισπανία, η Ιρλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο επαναβεβαίωσαν επίσης τη δέσμευσή τους στη λύση των δύο κρατών, προειδοποιώντας ότι η επέκταση των εποικισμών, η προσάρτηση και οι δημογραφικές αλλαγές στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη είναι «παράνομες» και «πρέπει να σταματήσουν άμεσα».

Παρόμοια διατύπωση αναμένεται να περιληφθεί και στα συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Economy
Πληθωρισμός: Αλλάζει η μέθοδος υπολογισμού – Τι σημαίνει για μισθούς και συντάξεις

Πληθωρισμός: Αλλάζει η μέθοδος υπολογισμού – Τι σημαίνει για μισθούς και συντάξεις

Business
Εξάρχου: Έρχεται νέος κύκλος επενδύσεων στην ενέργεια

Εξάρχου: Έρχεται νέος κύκλος επενδύσεων στην ενέργεια

inWellness
inTown
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Stream newspaper
Βρετανία: Η αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της χώρας προειδοποιεί για την Ρωσία
Κόσμος 16.12.25

«Νιώθουμε την απειλή» - Η αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Βρετανίας προειδοποιεί για την Ρωσία

Η Μπλεζ Μετρεγουέλι χρησιμοποίησε την πρώτη της δημόσια ομιλία για να πει ότι η Βρετανία αντιμετωπίζει όλο και πιο απρόβλεπτες και διασυνδεδεμένες απειλές, δίνοντας έμφαση σε μια «επιθετική, επεκτατική» Ρωσία.

Σύνταξη
Η στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες των γονιών του Ρομπ και Μισέλ
Φωτογραφίες 16.12.25

Η στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες των γονιών του Ρομπ και Μισέλ

Το LAPD διέρρευσε στα social media φωτογραφίες από τη στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ, ο οποίος κατηγορείται για τις δολοφονίες των γονιών του - του γνωστού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ουκρανία: Η προσφορά για τις εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα είναι για καιρό στο τραπέζι, διαμηνύουν οι ΗΠΑ
Μπαράζ συνομιλιών 16.12.25

Η προσφορά για τις εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα είναι για καιρό στο τραπέζι, διαμηνύουν οι ΗΠΑ στο Κίεβο

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία συνεχίζονται με τις ΗΠΑ να αυξάνουν την πίεση και το Κίεβο να επιμένει ότι δεν μπορεί να παραχωρήσει εδάφη

Σύνταξη
«Καμπανάκι» για την Ευρώπη; – Το «δόγμα Τραμπ» και η ακροδεξιά στροφή στη Λατινική Αμερική
Πολιτική μετατόπιση 16.12.25

«Καμπανάκι» για την Ευρώπη; – Το «δόγμα Τραμπ» και η ακροδεξιά στροφή στη Λατινική Αμερική

Με νέο σημείο αναφοράς τη Χιλή, το MAGA αφήγημα για το μεταναστευτικό και την ασφάλεια επανασχεδιάζει τον πολιτικό «χάρτη» στη Λατινική Αμερική, με ώθηση ένα «τσουνάμι» απογοητευμένων ψηφοφόρων

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Καλωσορίσατε στην Grokipedia του Έλον Μασκ: Σαν να λέμε Wikipedia, αλλά για εθνικιστές και ακροδεξιούς
Φτιαγμένη από AI 16.12.25

Καλωσορίσατε στην Grokipedia του Έλον Μασκ: Σαν να λέμε Wikipedia, αλλά για εθνικιστές και ακροδεξιούς

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ήθελε να «καθαρίσει» την προπαγάνδα από τη Wikipedia, οπότε δημιούργησε μια συλλογή ρατσιστικών ψευδών πληροφοριών: Την Grokipedia

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ειρηνικός: Νέες δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον ανθρώπων που επέβαιναν σε πλεούμενα
8 νεκροί 16.12.25

Νέες «ναρκω»-δολοφονίες των ΗΠΑ στον Ειρηνικό

Νέες δολοφονικές επιθέσεις εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον πλεούμενων στον Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας, κατά την κυνική τους ομολογία, οκτώ ανθρώπους που επέβαιναν σ' αυτά.

Σύνταξη
Ο Μαδούρο απειλεί τον νεοεκλεγέντα ακροδεξιό πρόεδρο της Χιλής – «Μην αγγίξετε ούτε τρίχα Βενεζουελανού»
«Ναζιστικό πρόγραμμα» 16.12.25

Ο Μαδούρο απειλεί τον «οπαδό του Χίτλερ»-νεοκλεγέντα πρόεδρο της Χιλής

«Τους Βενεζουελανούς να τους σέβεστε!», επισημαίνει ο Μαδούρο, απευθυνόμενος στον νεοεκλεγέντα ακροδεξιό πρόεδρο της Χιλής, ο οποίος υποσχέθηκε να απελάσει περίπου 340.000 μετανάστες...

Σύνταξη
Βολιβία: Αυξήθηκε κατά 10% η επιφάνεια των καλλιεργειών κόκας το 2024
340.000 στρέμματα 16.12.25

Αβγατίζει η καλλιέργεια κόκας στη Βολιβία

Με τις καλλιέργειες κόκας να φθάνουν τα 340.000 στρέμματα το 2024, η Βολιβία κατέλαβε πέρυσι την τρίτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών ως προς την παραγωγή κοκαΐνης.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ζητάει αποζημίωση τουλάχιστον 5 δισ. δολαρίων από το BBC με αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση
«Συκοφαντική δυσφήμιση» 16.12.25

Τουλάχιστον 5 δισ. δολάρια ζητάει ο Τραμπ με αγωγή του κατά του BBC

Αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC, με την οποία ζητάει αποζημίωση τουλάχιστον 5 δισ. δολαρίων, ανοίγοντας για πρώτη φορά διεθνές μέτωπο με μέσα ενημέρωσης.

Σύνταξη
Συγκέντρωση Δημάρχων στην Βουλή-Συνάντηση της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΕΔΕ με τα κόμματα
Διεκδικούν 16.12.25

Συγκέντρωση Δημάρχων στην Βουλή-Συνάντηση της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΕΔΕ με τα κόμματα

Με συγκεκριμένα αιτήματα προσήλθαν στην Βουλή Δήμαρχοι, αιρετοί και στελέχη της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης διεκδικώντας πόρους, προσλήψεις προσωπικού και άλλα.

Σύνταξη
Πώς θα αποκτήσουμε νέο αυτοκίνητο πριν αλλάξει ο χρόνος και γιατί το leasing είναι η πιο έξυπνη επιλογή για το budget μας
Τα Νέα της Αγοράς 16.12.25

Πώς θα αποκτήσουμε νέο αυτοκίνητο πριν αλλάξει ο χρόνος και γιατί το leasing είναι η πιο έξυπνη επιλογή για το budget μας

Καθώς πλησιάζει το τέλος της χρονιάς, οι οικονομικές υποχρεώσεις αυξάνονται και το leasing αυτοκινήτου αναδεικνύεται σε μια ιδιαίτερα συμφέρουσα λύση για το 2026.

Σύνταξη
Βήχος-Μλαντένοβιτς: Ένα αντίστροφο δρομολόγιο που βολεύει και τους δύο
Super League 16.12.25

Βήχος-Μλαντένοβιτς: Ένα αντίστροφο δρομολόγιο που βολεύει και τους δύο

Ο αριστερός μπακ του Λεβαδειακού, Μάριος Βήχος απασχολεί το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Πως εμπλέκονται οι Μλαντένοβιτς - Μπενίτεθ στην υπόθεση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση απέτυχε να διασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο για την οικονομία και τη χώρα
ΠΑΣΟΚ 16.12.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση απέτυχε να διασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο για την οικονομία και τη χώρα

Ο κ. Τσουκαλάς ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση - Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα είχε «άλλο μίγμα οικονομικής πολιτικής που θα οδηγούσε σε μια πιο παραγωγική Ελλάδα»

Σύνταξη
Ο Φερνάντες τα «έχωσε» στη διοίκηση της Γιουνάιτεντ: «Το θέμα της αφοσίωσης δεν αντιμετωπίζεται όπως παλιά»
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Ο Φερνάντες τα «έχωσε» στη διοίκηση της Γιουνάιτεντ: «Το θέμα της αφοσίωσης δεν αντιμετωπίζεται όπως παλιά»

Ο Μπρούνο Φερνάντες αποκάλυψε πως θα μπορούσε να είχε φύγει το περσινό καλοκαίρι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όταν είχε εισπράξει... αδιαφορία από τη διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων», αλλά δεν το έκανε λόγω της αγάπης του για το κλαμπ.

Σύνταξη
Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, πυρετός συσκέψεων για τις επόμενες κινήσεις – «Θα αποφασίσουμε συλλογικά»
Agro-in 16.12.25

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, πυρετός συσκέψεων για τις επόμενες κινήσεις – «Θα αποφασίσουμε συλλογικά»

Μέχρι την Πέμπτη το αργότερο οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, συνεκτιμώντας τη χθεσινή λιτή δήλωση Τσιάρα - Σημειώνοντας πως οι προτάσεις της κυβέρνησης πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένες ξεκαθαρίζουν πως δεν σταματούν τις κινητοποιήσεις και ότι η απόφαση για συμμετοχή σε διάλογο θα είναι συλλογική

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
«Οι fan έκλεβαν τα εσώρουχά μου, ακόμη και την κεραία του αυτοκινήτου μου» – Πώς οι Roxette έκαναν το It Must Have Been Love
Χριστουγεννιάτικο τραγούδι 16.12.25

«Οι fan έκλεβαν τα εσώρουχά μου, ακόμη και την κεραία του αυτοκινήτου μου» - Πώς οι Roxette έκαναν το It Must Have Been Love

«2.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν έξω από το ξενοδοχείο μας στο Μπουένος Άιρες και τραγουδούσαν τα τραγούδια μας όλη τη νύχτα. Ο David Coulthard μου είπε αργότερα ότι όλοι οι οδηγοί της Φόρμουλα 1 έμεναν εκεί και ήταν ενοχλημένοι επειδή δεν μπορούσαν να κοιμηθούν» λέει στον Guardian o Per Gessle, τραγουδιστής και κιθαρίστας των Roxette.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O πρόεδρος της Μπαρτσελόνα έγινε… Φραπές: Κατέθεσε για το «σκάνδαλο Νεγκρέιρα» και… επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής (vids, pic)
Ποδόσφαιρο 16.12.25

O πρόεδρος της Μπαρτσελόνα έγινε… Φραπές: Κατέθεσε για το «σκάνδαλο Νεγκρέιρα» και… επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής (vids, pic)

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα, κατέθεσε για την πολύκροτη υπόθεση «Νεγκρέιρα» για στημένους αγώνες και... επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής!

Σύνταξη
Αποκάλυψη Reuters – Πώς η Meta ανέχεται τις διαφημιστικές απάτες για να προστατεύσει την κερδοφορία της
Τεχνολογία 16.12.25

Αποκάλυψη Reuters – Πώς η Meta ανέχεται τις διαφημιστικές απάτες για να προστατεύσει την κερδοφορία της

H Meta συνεργάζεται με κινεζικά διαφημιστικά πρακτορεία που ειδικεύοντσιο στις παράνομες διαφημίσεις. Τόσο η εταιρεία όσο και η κινεζική κυβέρνηση κάνουν τα στραβά μάτια.

Σύνταξη
Βρετανία: Η αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της χώρας προειδοποιεί για την Ρωσία
Κόσμος 16.12.25

«Νιώθουμε την απειλή» - Η αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Βρετανίας προειδοποιεί για την Ρωσία

Η Μπλεζ Μετρεγουέλι χρησιμοποίησε την πρώτη της δημόσια ομιλία για να πει ότι η Βρετανία αντιμετωπίζει όλο και πιο απρόβλεπτες και διασυνδεδεμένες απειλές, δίνοντας έμφαση σε μια «επιθετική, επεκτατική» Ρωσία.

Σύνταξη
Η FIFA έκανε πάλι το… θαύμα της: Δίνει στην Αγγλία λιγότερα εισιτήρια από το Κουρασάο για την πρεμιέρα του Μουντιάλ!
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Η FIFA έκανε πάλι το… θαύμα της: Δίνει στην Αγγλία λιγότερα εισιτήρια από το Κουρασάο για την πρεμιέρα του Μουντιάλ!

Την ώρα που στην Αγγλία θα γίνει... πόλεμος για το ποιος θα πρωτομπεί στο γήπεδο στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ, ένας στους 36 κατοίκους του Κουρασάο θα έχει αυτό το προνόμιο!

Σύνταξη
Καραθανασόπουλος: Υπάρχουν δύο Ελλάδες – Μία του κεφαλαίου και μία της εργατικής τάξης
ΚΚΕ 16.12.25

Καραθανασόπουλος: Υπάρχουν δύο Ελλάδες – Μία του κεφαλαίου και μία της εργατικής τάξης

Ο κ. Καραθανασόπουλος κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμούς στη Βουλή αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στους χαμηλούς μισθούς, στη συμπίεση του εργατικού κόστους, στις εκπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια

Σύνταξη
Ο Ρομπ Ράινερ και ο γιος του Νικ «καυγάδισαν» στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν λίγες ώρες πριν από τους φόνους
«Φρίκαρε τους πάντες» 16.12.25

Ο Ρομπ Ράινερ και ο γιος του Νικ «καυγάδισαν» στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν λίγες ώρες πριν από τους φόνους

Ο Ρομπ Ράινερ, 78 ετών, και η σύζυγός του Μισέλ, 68 ετών, δολοφονήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας στο Λος Άντζελες το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με την αστυνομία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τo «χρυσό» συμβόλαιο του Μπέβερλι με τον ΠΑΟΚ!
Μπάσκετ 16.12.25

Τo «χρυσό» συμβόλαιο του Μπέβερλι με τον ΠΑΟΚ!

Ο Πάτρικ Μπέβερλι συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ και θα πάρει ένα «χρυσό» συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν – Τα χρήματα που θα πάρει και το παράδοξο με το περσινό μπάτζετ του Δικεφάλου του βορρά.

Σύνταξη
Ελιγμοί κυβέρνησης υπό την πίεση των μπλόκων – Δεν είμαστε Άι Βασίληδες, λέει και καλεί ξανά σε διάλογο
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25

Ελιγμοί κυβέρνησης υπό την πίεση των μπλόκων – Δεν είμαστε Άι Βασίληδες, λέει και καλεί ξανά σε διάλογο

Η κυβέρνηση, βλέποντας ότι η καταστολή, οι απειλές και η προσπάθεια να καλλιεργηθεί κοινωνικός αυτοματισμός δεν πέρασαν, προέβη σε ελιγμό, απαντώντας στα αιτήματα των αγροτών χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις - Πετάει ξανά το μπαλάκι του διαλόγου στους αγρότες προβάλλοντας το αφήγημα πως τα δημοσιονομικά όρια είναι συγκεκριμένα

Σύνταξη
