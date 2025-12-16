Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Αντονι Αλμπανέζι σημείωσε χθες Δευτέρα ότι η επίθεση εναντίον πλήθους που γιόρταζε το Χάνουκα, σημαντική ημέρα στο εβραϊκό εορτολόγιο, στην παγκοσμίως γνωστή παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, μοιάζει να είχε «κίνητρο την ιδεολογία» της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος – ΙΚ (στη φωτογραφία του Reuters/Flavio Brancaleone, επάνω, ο Αντονι Αλμπανέζι στον τόπο της σφαγής).

Η αυστραλιανή αντικατασκοπεία εκτίμησε πως οι δυο δράστες είχαν ορκιστεί πίστη στον ISIS

Πατέρας και γιος άνοιξαν πυρ τουλάχιστον 40 φορές μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου δέκα λεπτών το βράδυ προχθές Κυριακή, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 40 και πλέον.

Ο κ. Αλμπανέζι είπε ότι ο Ναβίντ Ακράμ, 24 ετών, είχε απασχολήσει την υπηρεσία πληροφοριών της χώρας το 2019 —επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του ABC—, χωρίς πάντως να θεωρηθεί πως ήγειρε άμεση απειλή.

«Είχε προσελκύσει την προσοχή (…) εξαιτίας σχέσεών του με άλλους», πιο συγκεκριμένα «δυο ανθρώπους με τους οποίους συνδεόταν (…) και πήγαν φυλακή, όμως δεν είχε θεωρηθεί την εποχή δυνητικός ύποπτος», ανέφερε ο αυστραλός πρωθυπουργός.

Η αστυνομία ανακοίνωσε προχθές πως συνέλαβε τον Ναβίντ Ακράμ. Σοβαρά τραυματισμένος, νοσηλεύεται σε κώμα, υπό φρούρηση των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Ο πατέρας του, ο Σατζίντ Ακράμ, 50 ετών, σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Σύμφωνα με το αυστραλιανό δημόσιο δίκτυο ABC, ο γιος είχε βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας την οποία διενεργούσε η υπηρεσία αντικατασκοπείας της Αυστραλίας καθώς φερόταν να έχει σχέση με το Ισλαμικό Κράτος.

Κατά την πηγή του, ο Ναβίντ φέρεται να διατηρούσε στενή σχέση με μέλος του ISIS που συνελήφθη το 2018 και καταδικάστηκε διότι προετοίμαζε τρομοκρατική ενέργεια στην Αυστραλία.

Δεν ήγειρε «άμεση απειλή»

Σύμφωνα με το ίδιο δίκτυο, οι ερευνητές εκτιμούν πως οι δυο δράστες είχαν ορκιστεί πίστη στην τζιχαντιστική οργάνωση. Αξιωματούχοι είπαν στο ABC πως μέσα σε όχημα που χρησιμοποίησαν βρέθηκαν δυο λάβαρα του ΙΚ.

Ο επικεφαλής της ASIO (αντικατασκοπεία), ο Μάικ Μπέρτζες, δήλωσε στον Τύπο προχθές ότι ο ένας από τους δράστες ήταν «γνωστός στις υπηρεσίες μας», αλλά δεν θεωρείτο πως ήγειρε «άμεση απειλή» (περισσότερα εδώ).