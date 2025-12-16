Παναθηναϊκός: Με Ναν κόντρα στην Φενερμπαχτσέ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε και αποφασίστηκε, ο Κέντρικ Ναν να δώσει τελικά το «παρών» στο δύσκολο παιχνίδι της «Ulker Sports Arena» για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού υπέστη διάστρεμμα στην προπόνηση της Δευτέρας (15/12), αλλά όπως αποδείχθηκε δεν στάθηκε ικανός ο συγκεκριμένος τραυματισμός να του στερήσει τη συμμετοχή στο δύσκολο ματς απέναντι στην Πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Σημαντική και η επιστροφή του Τσέντι Όσμαν στην 12άδα της ομάδας καθώς ύστερα από 26 ημέρες στα πιτς, με τον Τούρκο να ταλαιπωρείται από βαρύ διάστρεμμα.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού:

Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλο, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου και Γιούρτσεβεν.