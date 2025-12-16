Παναθηναϊκός: Με Ναν κόντρα στην Φενερμπαχτσέ
Ο Κέντρικ Ναν αποφασίστηκε να μπει στην 12άδα του Παναθηναϊκού για το ματς με την Φενέρμπαχτσε.
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε και αποφασίστηκε, ο Κέντρικ Ναν να δώσει τελικά το «παρών» στο δύσκολο παιχνίδι της «Ulker Sports Arena» για την 16η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού υπέστη διάστρεμμα στην προπόνηση της Δευτέρας (15/12), αλλά όπως αποδείχθηκε δεν στάθηκε ικανός ο συγκεκριμένος τραυματισμός να του στερήσει τη συμμετοχή στο δύσκολο ματς απέναντι στην Πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Σημαντική και η επιστροφή του Τσέντι Όσμαν στην 12άδα της ομάδας καθώς ύστερα από 26 ημέρες στα πιτς, με τον Τούρκο να ταλαιπωρείται από βαρύ διάστρεμμα.
Η 12άδα του Παναθηναϊκού:
Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλο, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου και Γιούρτσεβεν.
- Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός 77-81: Διπλό στην Πόλη με σούπερ Ναν και «υπογραφή» Αταμάν
- Σολνόκι – ΑΕΚ 80-69: Οι Ούγγροι έσπασαν το αήττητο της Ένωσης
- LIVE: Ολυμπιακός – Βαλένθια
- Ολυμπιακός: Η 12άδα για το παιχνίδι με την Βαλένθια
- Ολυμπιακός: «Φεύγουν» τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Ηρακλή (pic)
- Μιλτιάδης Μαρινάκης για τον θάνατο της γιαγιάς του: «Θα σε αγαπάμε για πάντα, καλές αιώνιες θάλασσες» (pic)
- Άρης: Τα δεδομένα για Μόντσου ενόψει Αστέρα Τρίπολης
- LIVE: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις