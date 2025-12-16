Λεμπρόν vs Μπρουκς: Τα… γαλλικά που αντάλλαξαν στην τελευταία «κοκορομαχία» τους (vid)

Ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν συμπαθεί τον Ντίλον Μπρουκς και ο Ντίλον Μπρουκς δεν συμπαθεί τον Λεμπρόν Τζέιμς. Αυτή είναι μια από τις σταθερές συνθήκες του ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον ως προς τις σχέσεις μεταξύ αθλητών. Ο «Βασιλιάς» και ο… τρελο-Ντίλον κατάφεραν να τσακωθούν και στο τελευταίο μεταξύ τους ματς (σ.σ. Σανς – Λέικερς 114-116) και λίγες μέρες μετά αποκαλύφθηκαν οι ακριβείς διάλογοι, με την απομαγνητοφώνηση των… γαλλικών να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον!

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Μπρουκς έπεσε στο έδαφος μετά από μια -μπασκετική- μονομαχία με τον Τζέιμς, ο οποίος στο σημείο εκείνο φάνηκε να χαρακτηρίζει «μαλθακό» τον φόργουορντ των «Ήλιων». «Αυτό είναι soft, πολύ γαμ@@@@ο soft, αδερφέ», ανέφερε ο «Βασιλιάς» και ο Καναδός μετά τον έσπρωξε χρησιμοποιώντας τη μπάλα. Αυτό έφερε νέα… αντίδραση του 40χρονου σούπερσταρ: «Μη μου πετάς τη γαμ@@@@η την μπάλα! Ηρέμησε με αυτές τις μαλ@@ίες!».

Μετά από την παρέμβαση του διαιτητή και νέους διαλόγους που ακολούθησαν με την συμμετοχή και του προπονητή των Λέικερς, Τζέι Τζέι Ρέντικ, υπήρξε και συνέχεια. Μετά από μια νέα «σύγκρουση» των δύο, ο Μπρουκς φαίνεται να λέει στον Λεμπρόν «Κάνεις θέατρο! Θεατρίνε!», με τον LBJ να του φωνάζει «Bitch», μετά από τρίποντο που έβαλε.

Δείτε το βίντεο με τα… γαλλικά: