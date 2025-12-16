Λεμπρόν vs Μπρουκς: Τα… γαλλικά που αντάλλαξαν στην τελευταία «κοκορομαχία» τους (vid)
Τρομεροί διάλογοι μεταξύ του Λεμπρόν Τζέιμς και του Ντίλον Μπρουκς αποκαλύφθηκαν, μετά το τελευταίο Σανς – Λέικερς και το νέο επεισόδιο στην συνεχιζόμενη κόντρα τους.
- Αποκάλυψη Reuters – Πώς η Meta ανέχεται τις διαφημιστικές απάτες για να προστατεύσει την κερδοφορία της
- Τραγικός θάνατος για 32χρονη γιατρό - Βρέθηκε γυμνή σε καταψύκτη πολυκαταστήματος
- Εις μνήμην του Δημήτρη Ήμελλου: Ο Δημήτρης Χορν εξομολογείται
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η μητέρα του αρχηγού και άλλα δύο άτομα για παράνομες επιδοτήσεις
Ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν συμπαθεί τον Ντίλον Μπρουκς και ο Ντίλον Μπρουκς δεν συμπαθεί τον Λεμπρόν Τζέιμς. Αυτή είναι μια από τις σταθερές συνθήκες του ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον ως προς τις σχέσεις μεταξύ αθλητών. Ο «Βασιλιάς» και ο… τρελο-Ντίλον κατάφεραν να τσακωθούν και στο τελευταίο μεταξύ τους ματς (σ.σ. Σανς – Λέικερς 114-116) και λίγες μέρες μετά αποκαλύφθηκαν οι ακριβείς διάλογοι, με την απομαγνητοφώνηση των… γαλλικών να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον!
Όλα ξεκίνησαν όταν ο Μπρουκς έπεσε στο έδαφος μετά από μια -μπασκετική- μονομαχία με τον Τζέιμς, ο οποίος στο σημείο εκείνο φάνηκε να χαρακτηρίζει «μαλθακό» τον φόργουορντ των «Ήλιων». «Αυτό είναι soft, πολύ γαμ@@@@ο soft, αδερφέ», ανέφερε ο «Βασιλιάς» και ο Καναδός μετά τον έσπρωξε χρησιμοποιώντας τη μπάλα. Αυτό έφερε νέα… αντίδραση του 40χρονου σούπερσταρ: «Μη μου πετάς τη γαμ@@@@η την μπάλα! Ηρέμησε με αυτές τις μαλ@@ίες!».
Μετά από την παρέμβαση του διαιτητή και νέους διαλόγους που ακολούθησαν με την συμμετοχή και του προπονητή των Λέικερς, Τζέι Τζέι Ρέντικ, υπήρξε και συνέχεια. Μετά από μια νέα «σύγκρουση» των δύο, ο Μπρουκς φαίνεται να λέει στον Λεμπρόν «Κάνεις θέατρο! Θεατρίνε!», με τον LBJ να του φωνάζει «Bitch», μετά από τρίποντο που έβαλε.
Δείτε το βίντεο με τα… γαλλικά:
What LeBron James Really Said To Dillon Brooks👀:
“Don’t throw the f*cking ball at me! Chill the f*ck out with that bullsh*t”
Then, after Brooks committed his 5th foul, he went at LeBron:
“You’re flopping… flopping a** n****”
Earlier, LeBron said Brooks was “f*cking soft.” pic.twitter.com/EWTGMfCfDB
— LegendZ (@legendz_prod) December 16, 2025
- Πάει για Γερεμέγεφ ο ΠΑΟΚ – Τα δεδομένα της υπόθεσης
- Τρεις παίκτριες της Εθνικής στις υποψήφιες της European Aquatics για την κορυφαία πολίστρια
- Κάραγκερ: «Σαλάχ, σκέψου να είσαι στην Σαουδική Αραβία και η Λίβερπουλ στον τελικό του Champions League»
- Μουντιάλ 2026: Ο προπονητής της Σκωτίας καλεί τους συμπατριώτες του να… μείνουν σπίτι λόγω των εξωφρενικών τιμών!
- Δικαστική νίκη του Εμπαπέ κόντρα στην Παρί – Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να του πληρώσει
- ΕΟΕ: «Η αναβάθμιση του Καλλιμάρμαρου είναι έργο ιστορικής σημασίας για την χώρα»
- Σενάρια από την Ισπανία για Παναθηναϊκό και Ρόμπινσον-Ερλ (vids)
- Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Καβάλα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις