Ολυμπιακός: Η 12άδα για το παιχνίδι με την Βαλένθια
O Γιώργος Μπαρτζώκας ανακοίνωσε την 12άδα για το απαιτητικό ματς του Ολυμπιακού με την Βαλένθια για την Euroleague.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Βαλένθια στο ΣΕΦ για την 16η αγωνιστική της Euroleague, με το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Μόντε Μόρις να βρίσκεται στο φαληρικό γήπεδο, αλλά να μην είναι διαθέσιμος για το ματς.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αρκετή ώρα πριν από το τζάμπολ ανακοίνωσε τη δωδεκάδα της ομάδας του Πειραιά, με την οποία θα παραταχθεί για το απαιτητικό ματς απέναντι στους Ισπανούς, η οποία ήταν λίγο πολύ γνωστή.
Εκτός είχαν μείνει ο ΜακΚίσικ και Ο Γουόρντ, ενώ εκτός είναι και οι μακροχρόνια απόντες, Έβανς και Φαλ.
Αναλυτικά η δωδεκάδα:
Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα, Σέιμπεν Λι, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Όμηρος Νετζήπογλου, Κώστας Παπανικολάου, Σάσα Βεζένκοφ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Κώστας Αντετοκούνμπο
