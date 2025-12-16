Καραθανασόπουλος: Υπάρχουν δύο Ελλάδες – Μία του κεφαλαίου και μία της εργατικής τάξης
Ο κ. Καραθανασόπουλος κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμούς στη Βουλή αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στους χαμηλούς μισθούς, στη συμπίεση του εργατικού κόστους, στις εκπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια
- Χαλάνδρι: Συνελήφθη μετά από καταδίωξη o 16χρονος γιος του Κατρίνη που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα – Η ανάρτηση του βουλευτή
- Τραγωδία στη Φωκίδα: Κάηκε μέσα στο αυτοκίνητό του ενώ την ίδια ώρα καιγόταν και το σπίτι του
- Φρίκη: 55χρονη κατηγορείται ότι βίαζε τον γιο της οικιακής βοηθού της από την ηλικία των 9 ετών
- «Πετάει» προς τα 1.000 ευρώ η χρυσή λίρα – Πού πωλούνται στην Ελλάδα [πίνακες]
«Δεν μπορείς να είσαι με την ΚΑΠ και ταυτόχρονα με τους βιοπαλαιστές αγρότες, όπως ισχυρίζεται ο Βελόπουλος», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος στη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για τον προϋπολογισμό.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους χαμηλούς μισθούς, στη συμπίεση του εργατικού κόστους, στις εκπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια που όπως είπε είναι αποτέλεσμα της καπιταλιστικής οργάνωσης της οικονομίας και της κατεύθυνσης που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σημειώνοντας ότι «είμαστε στην εποχή της πολεμικής προετοιμασίας», και αναφερόμενος σε σχετικό σχόλιο της κ. Αχτσιόγλου, διερωτήθηκε: «Είναι κάποιες ελίτ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ το πρόβλημα ή η ίδια η ΕΕ και το ΝΑΤΟ;». Παράλληλα εκτίμησε ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας νέας μεγάλης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Καραθανασόπουλος: Υπάρχουν δύο Ελλάδες – Μία του κεφαλαίου και μία της εργατικής τάξης
«Στο δίλημμα σταθερότητα, που λέει η κυβέρνηση, και ανάπτυξη, που λένε τα υπόλοιπα κόμματα, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η μία Ελλάδα είναι αυτή του κεφαλαίου και η άλλη η Ελλάδα της εργατικής τάξης», τόνισε ο κ. Καραθανασόπουλος. «Το ΚΚΕ είναι ο στρατηγικός αντίπαλος της αστικής τάξης», σημείωσε.
- «Οι fan έκλεβαν τα εσώρουχά μου, ακόμη και την κεραία του αυτοκινήτου μου» – Πώς οι Roxette έκαναν το It Must Have Been Love
- Φωκίδα: Κάηκε μέσα στο αυτοκίνητό του ενώ την ίδια ώρα καιγόταν και το σπίτι του
- O πρόεδρος της Μπαρτσελόνα έγινε… Φραπές: Κατέθεσε για το «σκάνδαλο Νεγκρέιρα» και… επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής (vids, pic)
- Ρωσία: Νεκρός 10χρονος από επίθεση 15χρονου με μαχαίρι σε σχολείο
- Αποκάλυψη Reuters – Πώς η Meta ανέχεται τις διαφημιστικές απάτες για να προστατεύσει την κερδοφορία της
- Γερουλάνος: Ο Μητσοτάκης υπηρετεί τις παθογένειες
- Λεμπρόν vs Μπρουκς: Τα… γαλλικά που αντάλλαξαν στην τελευταία «κοκορομαχία» τους (vid)
- «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά»: Νέες σκηνές από το επετειακό reunion
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις