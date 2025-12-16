«Δεν μπορείς να είσαι με την ΚΑΠ και ταυτόχρονα με τους βιοπαλαιστές αγρότες, όπως ισχυρίζεται ο Βελόπουλος», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος στη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για τον προϋπολογισμό.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους χαμηλούς μισθούς, στη συμπίεση του εργατικού κόστους, στις εκπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια που όπως είπε είναι αποτέλεσμα της καπιταλιστικής οργάνωσης της οικονομίας και της κατεύθυνσης που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειώνοντας ότι «είμαστε στην εποχή της πολεμικής προετοιμασίας», και αναφερόμενος σε σχετικό σχόλιο της κ. Αχτσιόγλου, διερωτήθηκε: «Είναι κάποιες ελίτ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ το πρόβλημα ή η ίδια η ΕΕ και το ΝΑΤΟ;». Παράλληλα εκτίμησε ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας νέας μεγάλης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Καραθανασόπουλος: Υπάρχουν δύο Ελλάδες – Μία του κεφαλαίου και μία της εργατικής τάξης

«Στο δίλημμα σταθερότητα, που λέει η κυβέρνηση, και ανάπτυξη, που λένε τα υπόλοιπα κόμματα, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η μία Ελλάδα είναι αυτή του κεφαλαίου και η άλλη η Ελλάδα της εργατικής τάξης», τόνισε ο κ. Καραθανασόπουλος. «Το ΚΚΕ είναι ο στρατηγικός αντίπαλος της αστικής τάξης», σημείωσε.