ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους, η ΝΔ παίρνει θέση απέναντί τους και στο Ευρωκοινοβούλιο.
«Η ευρωομάδα της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
- Αποκάλυψη Reuters – Πώς η Meta ανέχεται τις διαφημιστικές απάτες για να προστατεύσει την κερδοφορία της
- Τραγικός θάνατος για 32χρονη γιατρό - Βρέθηκε γυμνή σε καταψύκτη πολυκαταστήματος
- Εις μνήμην του Δημήτρη Ήμελλου: Ο Δημήτρης Χορν εξομολογείται
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η μητέρα του αρχηγού και άλλα δύο άτομα για παράνομες επιδοτήσεις
Επίθεση κατά της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο οποίο ανήκει, εξαπέλυσε η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά την ψηφοφορία για τη συμφωνία ΕΕ-MERCOSUR, που αφορά στον πρωτογενή τομέα και τους παραγωγούς.
Όπως τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, «στη σημερινή ψηφοφορία στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η Αριστερά (LEFT) και φυσικά η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη συμφωνία EE-ΜΕRCOSUR, που πραξικοπηματικά προσπαθεί να επιβάλει στην ΕΕ η κ. Φον ντερ Λάιεν και τις ψευδεπίγραφες ‘ασφαλιστικές δικλείδες’ που φέρνει εσπευσμένα».
«Η ευρωομάδα της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς»
Και υπογραμμίζουν πως «το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ-EPP) και η ευρωομάδα της ΝΔ, τάχθηκαν όλοι υπέρ της συμφωνίας που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς στην ΕΕ, οι οποίοι βλέπουν ήδη το εισόδημά τους συρρικνώνεται καθημερινά, και τους καταναλωτές που θα βρίσκουν χαμηλότερης ποιότητας εισαγόμενα τρόφιμα στο ράφι».
Μάλιστα, παρέθεσαν και τα αποτελέσματα της επίμαχης ψηφοφορίας:
«Καμία μετάνοια για την κυβέρνηση των σκανδάλων και του ΟΠΕΚΕΠΕ, καμία μέριμνα για τους Έλληνες αγρότες που διεκδικούν τα αυτονόητα.Το έγκλημα κατά του πρωτογενούς τομέα είναι συνειδητή τους επιλογή. Αυτή είναι η πολιτική τους», τονίζει καταληκτικά η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Να σημειωθεί ότι οι Έλληνες αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ σήμερα, Τρίτη, πραγματοποιούνται σε πολλές πόλεις απεργιακά συλλαλητήρια, στήριξης του αγώνα τους και ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό που συζητείται στη Βουλή.
- Μία από τις θεμελιώδεις και παγκόσμιες αξίες – Ο Π.Σ.Α.Ε.ΜΜΕ τιμάει την Ημέρα Αλληλεγγύης
- Οι μεγαλύτερες αντλίες θερμότητας του κόσμου μπορούν να θερμάνουν ολόκληρες πόλεις
- Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας
- To «Heat» κλείνει τα 30 – Μια κινηματογραφική αρχαία ελληνική τραγωδία με τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο
- Πάει για Γερεμέγεφ ο ΠΑΟΚ – Τα δεδομένα της υπόθεσης
- «Κάτσε κάτω» – Η στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του Κατρίνη στο Χαλάνδρι
- Floral Ribbon: Μία συλλογή που μετατρέπει κάθε προπόνηση σε μία προσωπική στιγμή έκφρασης
- Επισκευάζεται κτίριο-τοπόσημο στο Γαλαξίδι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις