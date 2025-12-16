ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους, η ΝΔ παίρνει θέση απέναντί τους και στο Ευρωκοινοβούλιο.

Επίθεση κατά της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο οποίο ανήκει, εξαπέλυσε η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά την ψηφοφορία για τη συμφωνία ΕΕ-MERCOSUR, που αφορά στον πρωτογενή τομέα και τους παραγωγούς.

Όπως τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, «στη σημερινή ψηφοφορία στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η Αριστερά (LEFT) και φυσικά η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη συμφωνία EE-ΜΕRCOSUR, που πραξικοπηματικά προσπαθεί να επιβάλει στην ΕΕ η κ. Φον ντερ Λάιεν και τις ψευδεπίγραφες ‘ασφαλιστικές δικλείδες’ που φέρνει εσπευσμένα».

«Η ευρωομάδα της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς»

Και υπογραμμίζουν πως «το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ-EPP) και η ευρωομάδα της ΝΔ, τάχθηκαν όλοι υπέρ της συμφωνίας που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς στην ΕΕ, οι οποίοι βλέπουν ήδη το εισόδημά τους συρρικνώνεται καθημερινά, και τους καταναλωτές που θα βρίσκουν χαμηλότερης ποιότητας εισαγόμενα τρόφιμα στο ράφι».

Μάλιστα, παρέθεσαν και τα αποτελέσματα της επίμαχης ψηφοφορίας:

«Καμία μετάνοια για την κυβέρνηση των σκανδάλων και του ΟΠΕΚΕΠΕ, καμία μέριμνα για τους Έλληνες αγρότες που διεκδικούν τα αυτονόητα.Το έγκλημα κατά του πρωτογενούς τομέα είναι συνειδητή τους επιλογή. Αυτή είναι η πολιτική τους», τονίζει καταληκτικά η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Να σημειωθεί ότι οι Έλληνες αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ σήμερα, Τρίτη, πραγματοποιούνται σε πολλές πόλεις απεργιακά συλλαλητήρια, στήριξης του αγώνα τους και ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό που συζητείται στη Βουλή.