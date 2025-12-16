Σάλεχ: Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Τι λέει για την επήρεια της Κρήτης

Τη θέση ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο που υπεγράφη το 2019 ανάμεσα στην κυβέρνηση της Τρίπολης, υπό τον Σάρατζ (τότε) και την Τουρκία, είναι άκυρο αφού δεν έχει την νόμιμη έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης εξέφρασε ο Πρόεδρος του Σώματος, Ακίλα Σάλεχ.

Σε συνέντευξη του στο Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων (LANA) ο Σάλεχ, ο οποίος λίγες μέρες πριν ήταν στην Αθήνα, υπογράμμισε ότι η Λιβύη δεν θα αποδεχθεί την επιβολή οποιασδήποτε θαλάσσιας συμφωνίας χωρίς τη νόμιμη έγκριση της Βουλής και τόνισε ότι ο διάλογος είναι ο μόνος τρόπος επίλυσης των διαφορών. Παράλληλα δηλώνει την ετοιμότητα της κυβέρνησης που εδρεύει στην Ανατολική Λιβύη για διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Τουρκία για διευθέτηση των θαλασσίων ζωνών.

Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο και διαπραγματεύσεις με Ελλάδα – Αίγυπτο και Τουρκία

Αναφερόμενος δε στην υπογραφή του τουρκολιβυκού μνημονίου επεσήμανε ότι η κυβέρνηση Σάρατζ (GNA) υπέγραψε το μνημόνιο χωρίς νόμιμη αρμοδιότητα και ότι μόνο η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει το αποκλειστικό δικαίωμα έγκρισης διεθνών συνθηκών.

Την ίδια στιγμή υπογράμμισε ότι αναμένονται νέες διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο, την Ελλάδα και την Τουρκία, μέσω της κυβέρνησης της Ανατολικής Λιβύης, οι οποίες θα έχουν στόχο μια δίκαιη και ισορροπημένη οριοθέτηση που θα διασφαλίζει τα λιβυκά συμφέροντα.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η Λιβύη απορρίπτει κάθε παραχώρηση των θαλάσσιων συνόρων της και ότι ειδικές τεχνικές επιτροπές εργάζονται για την κατάρτιση πλήρους και τεκμηριωμένης θέσης για το θέμα.

Όπως διεμήνυσε δε ο Ακίλα Σάλεχ καμία συμφωνία δεν θα εγκριθεί εάν δεν περάσει από τις συνταγματικές διαδικασίες της Βουλής και επανέλαβε ότι το μνημόνιο δεν παρουσιάστηκε ποτέ στο Κοινοβούλιο, διότι η κυβέρνηση της Τρίπολης δεν είχε λάβει ψήφο εμπιστοσύνης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Λιβύη βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια νέα ευκαιρία να επανακαθορίσει τη θαλάσσια θέση της, μέσα από διάλογο με την Αίγυπτο, την Ελλάδα και την Τουρκία. Τόνισε ότι η επόμενη φάση πρέπει να βασιστεί στη συνεννόηση και όχι στη σύγκρουση και ξεκαθάρισε ότι η κυριαρχία της Λιβύης στα χωρικά της ύδατα είναι αδιαπραγμάτευτη.

Η κυβέρνηση Σάρατζ δεν εκπροσωπούσε το λαό λέει ο Σάλεχ

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί η συμφωνία Τουρκίας – Τρίπολης θεωρείται άκυρη από τη Βουλή ο Σάλεχ ανέφερε χαρακτηριστικά πως «η κυβέρνηση GNA δεν εκπροσωπούσε νόμιμα τον λιβυκό λαό, γιατί δεν είχε λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, μόνο μια νόμιμη κυβέρνηση, εγκεκριμένη από τη Βουλή, μπορεί να υπογράφει διεθνείς συμφωνίες. Η συγκεκριμένη συμφωνία δεν παρουσιάστηκε ποτέ στη Βουλή και δεν κυρώθηκε, άρα δεν έχει καμία νομική ισχύ».

Και πρόσθεσε πως «ό,τι βασίζεται σε μη νόμιμη πράξη παραμένει άκυρο, ανεξάρτητα από το πόσος χρόνος έχει περάσει. Αυτό είναι γνωστό και στη διεθνή κοινότητα».

Κληθείς να αξιολογήσει τις διεθνείς αντιδράσεις για τη συμφωνία ο Σάλεχ απάντησε ότι «υπάρχουν κράτη που γνωρίζουν ότι η συμφωνία δεν είναι νόμιμη και άλλα που την αντιμετωπίζουν ως τετελεσμένο γεγονός για πολιτικούς λόγους. Ωστόσο, καμία συμφωνία που δεν έχει εγκριθεί από τη Βουλή δεν δεσμεύει τη Λιβύη. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά η συνταγματική νομιμότητα παραμένει.

Η Ελλάδα αντέδρασε έντονα στην αρχή επειδή θεώρησε ότι θίγονται τα συμφέροντά της, ενώ σήμερα εμφανίζεται πιο ανοιχτή στον διάλογο. Η Αίγυπτος είχε εξαρχής ξεκάθαρη και σταθερή στάση, θεωρώντας ότι η συμφωνία δεν συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής. Και η Τουρκία έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη για συνολικές διαπραγματεύσεις με τη Λιβύη».

Δεν απορρίπτει συμφωνία με την Τουρκία

Διευκρινίζοντας ότι ο ίδιος δεν απορρίπτει κατ’ αρχήν μια συμφωνία με την Τουρκία, τόνισε ότι «αυτή πρέπει να εξεταστεί από ειδικούς, να υποβληθεί σε νόμιμη κυβέρνηση και στη συνέχεια να εγκριθεί από τη Βουλή, αφού πρώτα καθοριστούν με ακρίβεια τα λιβυκά θαλάσσια όρια».

Η περίπτωση της Κρήτης

Στην ερώτηση πώς κρίνει ο ίδιος τις τις ελληνικές θέσεις, όσον αφορά την επήρρεια των νησιών που βρίσκονται κοντά στη Λιβύη, ο Σάλεχ είπε ότι «η Ελλάδα θεωρεί ότι η Κρήτη της δίνει πλήρη θαλάσσια ζώνη, κάτι που οδηγεί σε υπερβολική θαλάσσια επέκταση εις βάρος της Λιβύης. Το νησί βρίσκεται πολύ κοντά στις λιβυκές ακτές και δεν μπορεί να αφαιρεί μεγάλα θαλάσσια τμήματα από τη Λιβύη. Το διεθνές δίκαιο δεν στηρίζει τέτοιες ερμηνείες. Το ζήτημα εξετάζεται από τεχνική επιτροπή με βάση χάρτες, αποστάσεις και διεθνή πρότυπα».

Για το πόσο θα μπορούσε να υποχωρήσει η Λιβύη ο Πρόεδρος της Βουλής της χώρας απαντά πως «δεν υπάρχει έννοια υποχώρησης όταν πρόκειται για κυριαρχία. Η κυριαρχία είναι κόκκινη γραμμή. Μπορούν να υπάρξουν μόνο τεχνικές ρυθμίσεις και συντονισμός, όχι παραχώρηση θαλάσσιων συνόρων».