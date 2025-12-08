Αντιδράσεις για την επίσκεψη Σάλεχ στην Αθήνα και τις αναφορές στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Μόνο απαρατήρητη δεν μπορεί να πει κανείς ότι πέρασε, τόσο στην Άγκυρα όσο και στους υποστηρικτές της στη Λιβύη, η επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, της χώρας, Ακίλα Σάλεχ την περασμένη εβδομάδα, καθώς και οι δηλώσεις που αφορούσαν το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Αξιωματούχος για ελληνική παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Λιβύης

Ο δεύτερος αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Mosbah Aohaida, καταδίκασε την «παρέμβαση της Ελλάδας στις εσωτερικές υποθέσεις της Λιβύης και τις πρόσφατες «διαταγές» της να ανακαλέσει η Λιβύη τη θαλάσσια συμφωνία της με την Τουρκία», όπως αναφέρει σε ανάρτηση της στο «X» η ιστοσελίδα The Libya Observer.

Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση ο Aohaida δήλωσε ότι «οι συμφωνίες που έχει συνάψει η Λιβύη είναι κυρίαρχες και κανείς δεν μπορεί να υπαγορεύει στη Λιβύη τι να κάνει».

Ενώ σημειώνει ότι κατά τη δήλωσή του, ο Aohaida «ζήτησε από την Ελλάδα να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, να σεβαστεί την κυριαρχία της Λιβύης και να σταματήσει να παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας».

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για την ίδια ιστοσελίδα που στις 25 Αυγούστου 2025 υποστήριζε σε ρεπορτάζ της ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ετοιμάζεται να κυρώσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η επίσκεψη Σάλεχ στην Αθήνα

Υπενθυμίζεται ότι το η θέση της Ελλάδας πως η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης δεν πρέπει να προχωρήσει στην κύρωση του ανυπόστατου, άκυρου και παράνομου, σύμφωνα με την Αθήνα, τουρκολιβυκού μνημονίου, βρέθηκε στο τραπέζι των συναντήσεων του Ακίλα Σάλεχ, τόσο με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη όσο και με τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Πιο συγκεκριμένα ο Κακλαμάνης αναφερόμενος στο τουρκολιβυκό μνημόνιο ανέφερε χαρακτηριστικά προς τον Σάλεχ πως «δεν πρέπει να κυρωθεί από το Κοινοβούλιό σας. Αντιθέτως, σε δεύτερο στάδιο, θα πρέπει να ακυρωθεί πλήρως. Αυτό, εξοχότατε κύριε πρόεδρε, είναι προς το συμφέρον πρώτα της Λιβύης και μετά της Ελλάδος».

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων εξέφρασε παράλληλα στο Σάλεχ την ευγνωμοσύνη του «για τη συνολική σας στάση στο ζήτημα αυτό και ιδιαιτέρως για την επιστολή που αποστείλατε στον κ. γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, κάνοντας έκκληση για απόρριψη του μνημονίου».

Ο Σάλεχ από την πλευρά του απάντησε πως η Λιβύη παραμένει πιστή στους φίλους της, αναφερόμενος στην ανθρωπιστική βοήθεια που προσέφερε η Ελλάδα στη χώρα κατά τις πλημμύρες, δύο χρό΄νια πριν, ενώ πεσήμανε και ο ίδιος ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο ότι δεν έχει λάβει την έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία είναι απαραίτητη για να τεθεί σε ισχύ.

Στη συνάντηση που είχε την Παρασκευή με το Γεραπετρίτη σύμφωνα με αρμόδιες πηγές η εκτίμηση ήταν ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης δε δείχνει διάθεση να προχωρήσει σε μονομερή βήματα, όπως η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου – όχι τουλάχιστον άμεσα – που θα την έφερναν και σε ρήξη με την Αθήνα, η οποία μπορεί να αποτελέσει το δίαυλο της χώρας και προς την ΕΕ.

Με τον Υπουργό Εξωτερικών να υπογραμμίζει τη θέση της Ελλάδας ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι ανυπόστατο, άκυρο και παράνομο τονίζοντας ότι αυτό είναι θέση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα τουρκικά ΜΜΕ για την επίσκεψη Σάλεχ και τις αντιδράσεις από τη Λιβύη

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις δηλώσεις του Mosbah Aohaida αναπαράγουν και τουρκικά ΜΜΕ, με την ιστοσελίδα Turkiye Today να κάνει λόγο για αυστηρή επίπληξη ανώτερου αξιωματούχου του λιβυκού κοινοβουλίου προς την Ελλάδα «για την απόπειρά της να υπαγορεύσει την εξωτερική πολιτική της Λιβύης, κλιμακώνοντας τις εντάσεις σχετικά με μια αμφισβητούμενη συμφωνία για τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας το 2019, η οποία έχει διχάσει την Ανατολική Μεσόγειο».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «η δήλωση του Αοχάιντα αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη απογοήτευση ορισμένων πολιτικών κύκλων της Λιβύης για τη συνεχιζόμενη εκστρατεία της Ελλάδας κατά της συμφωνίας θαλάσσιας οριοθέτησης συμφωνίας. Η διαμάχη αναδεικνύει την περίπλοκη θέση της Λιβύης ως έθνους διαιρεμένου μεταξύ αντίπαλων κυβερνήσεων, ενώ παράλληλα προσπαθεί να ισορροπήσει τα ανταγωνιστικά περιφερειακά συμφέροντα στην πλούσια σε πόρους Μεσόγειο».

Την ίδια στιγμή σημειώνει ότι «η Αθήνα έχει συστηματικά εντείνει την πίεση και στις δύο λιβυκές κυβερνήσεις για την κατάργηση της συμφωνίας. Τον Σεπτέμβριο, ο Γέραπετριτής συναντήθηκε με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Ταχέρ Σαλέμ Αλ Μπαούρ της κυβέρνησης με έδρα την Τρίπολη και εξασφάλισε συμφωνία για την έναρξη επίσημων διαδικασιών οριοθέτησης των θαλάσσιων συνόρων μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, δημιουργώντας ενδεχομένως ένα εναλλακτικό πλαίσιο.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε «την ανάγκη να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου της θάλασσας», και επανέλαβε ότι το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο και ανυπόστατο».

Η ιστοσελίδα αναφερόμενη στο τουρκολιβυκό μνημόνιο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «τα Ηνωμένα Έθνη κατέγραψαν επίσημα τη συμφωνία τον Οκτώβριο του 2020. Η συμφωνία προκάλεσε έντονη αντίδραση από την Ελλάδα, η οποία θεωρεί ότι η συμφωνία παραβιάζει τα θαλάσσια δικαιώματά της και αγνοεί την επήρρεια των ελληνικών νησιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστηρίξει τη θέση της Ελλάδας, προσθέτοντας διπλωματικό βάρος στην εκστρατεία της Αθήνας».