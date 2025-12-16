Καρδερίνες που κάποτε κελαηδούσαν αμέριμνες στην ελληνική ύπαιθρο περιμένουν τώρα σε κλουβιά στο παζάρι του Σχιστού. Αμπελουργοί πωλούνται παράνομα σε κατάστημα κατοικιδίων στο κέντρο της Αθήνας. Χελώνες, φίδια, σκορπιοί, ακόμα και μυρμήγκια που απήχθησαν από τη φύση διακινούνται στην Ευρώπη μέσω αγγελιών στο Διαδίκτυο. Αγριες ορχιδέες πωλούνται έως και 150 ευρώ το κιλό για παραγωγή σαλεπιού.

Ερευνα του WWF Ελλάς αποκαλύπτει τις διαστάσεις του παράνομου εμπορίου άγριας ζωής στην Ελλάδα, ένα φαινόμενο που απειλεί τη βιοποικιλότητα της χώρας και την υγεία των οικοσυστημάτων της. Και η πολιτεία δείχνει να αδιαφορεί, καταγγέλλει η οργάνωση, επισημαίνοντας την υποστελέχωση των δασικών υπηρεσιών και το έλλειμμα συλλογής δεδομένων.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το παράνομο εμπόριο άγριας ζωής έχει αναγνωριστεί ως η τέταρτη πιο επικερδής μορφή οργανωμένου εγκλήματος, μετά το εμπόριο όπλων, ναρκωτικών και ανθρώπων.

Σε συνεργασία με τον δημοσιογράφο Θοδωρή Χονδρόγιαννο, και με τη συνδρομή οργανώσεων όπως η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, το WWF κατέγραψε πληθώρα περιστατικών, τα περισσότερα από τα οποία αφορούν παράνομο εμπόριο πτηνών.

Μια τρανταχτή περίπτωση ήταν τα 292 άγρια πτηνά, όπως καρδερίνες, φλώροι και λούγαρα, που κατασχέθηκαν στην υπαίθρια αγορά του Σχιστού τον Μάρτιο του 2014 και δέχτηκαν τη φροντίδα της οργάνωσης ΑΝΙΜΑ πριν απελευθερωθούν στο φυσικό περιβάλλον. Οι επτά μηνύσεις που υπέβαλαν οι θηροφύλακες μετά την έφοδο φαίνεται πως δεν έπιασαν τόπο, αφού σύμφωνα με την ΑΝΙΜΑ το παράνομο εμπόριο συνεχίζεται.

Το ίδιο φαίνεται πως συμβαίνει στο παζάρι του Ελαιώνα, σύμφωνα με καταγγελία της Πανελλήνιας Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας το 2024. Αγρια πτηνά πωλούνται ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, όπως σε κατάστημα κατοικιδίων στο Μοναστηράκι όπου βρέθηκαν το 2021 εννέα καρδερίνες, τέσσερις αμπελουργοί και ένα τσιχλόνι χωρίς παραστατικά.

Ακόμα και στο Faceboook,η έρευνα εντόπισε παράνομες αγγελίες για ωδικά πτηνά όπως οι πολύπαθες καρδερίνες, τα λάγουρα και τα φανέτα.

Αν και τα πτηνά είναι η κύρια «πραμάτεια» της μαύρης αγοράς, η έρευνα εντόπισε επίσης αγγελίες στη Γερμανία για άγριες χελώνες και φίδια από την Ελλάδα, ακόμα και σκορπιούς από τα Φιλιατρά και μυρμήγκια του είδους Camponotus lateralis.

Σύμφωνα με τον ερπετολόγο Παναγιώτη Παφίλη, πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για τη Συνθήκη CITES κατά του εμπορίου άγριας ζωής, η ζήτηση για ερπετά στη Γερμανία ασκεί πιέσεις στους πληθυσμούς οχιάς της Μήλου, η οποία πωλείται παράνομα έως και για 8.000 ευρώ.

Και, πέρα από το εμπόριο αυτόχθονων ειδών, η Ελλάδα υποδέχεται κάθε χρόνο περίπου 24-27 χιλιάδες άγρια πτηνά από την Αλβανία, σύμφωνα με την Αλβανική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Στην Αλβανία, καθώς και στη Βόρεια Ελλάδα και την Τουρκία, συλλέγονται επίσης μεγάλες ποσότητες της άγριας ορχιδέας Orchis mascula, από την οποία παράγεται το παραδοσιακό ρόφημα σαλέπι. Η τιμή της στη μαύρη αγορά κυμαίνεται από 55 έως 150 ευρώ το κιλό, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2015 στην επιθεώρηση «Oryx».

Καταγγέλλοντας την απουσία αποτελεσματικού πλαισίου ρύθμισης, το WWF Ελλάς ζητά ενίσχυση του προσωπικού των δασαρχείων, εκπαίδευση του προσωπικού στα τελωνεία, διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για τα κατοικίδια, αυστηροποίηση των ελέγχων και ενημέρωση των πολιτών.