Αυξάνεται το λαθρεμπόριο άγριας ζωής – Ρεκόρ στις κατασχέσεις ζώων και φυτών

To παράνομο εμπόριο άγριας ζωής έφτασε φέτος σε επίπεδα ρεκόρ, ανακοίνωσε την Πέμπτη η Interpol, έπειτα από διεθνή αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε στην κατάσχεση σχεδόν 30.000 ζώων.

Συνολικά 134 χώρες συμμετείχαν στην «Επιχείρηση Κεραυνός» που πραγματοποιήθηκε από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή αστυνομικών αρχών, τελωνείων, συνοριοφυλάκων και δασαρχείων.

Η Interpol αναγνώρισε 1.100 υπόπτους και συνέλαβε 24 άτομα στη Νότια Αφρική, δύο στο Βιετνάμ και ένα στο Κατάρ, όπου ένα απειλούμενο πρωτεύον θηλαστικό πωλείτο στα social media για 14.000 δολάρια.

Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν συνολικά 6.160 πουλιά, 2.040 χελώνες, 1.150 ερπετά, 208 πρωτεύοντα θηλαστικά, 46 παγκολίνοι, 10 μεγάλα θηλαστικά και σχεδόν 10.500 πεταλούδες.

Κατασχέθηκαν επίσης 5,8 τόνοι κρέατος άγριων ζώων, κυρίως από την Αφρική, καθώς και έντομα, φυτά και παράνομη ξυλεία.

Στην Κένυα, οι αρχές κατάσχεσαν περισσότερα από 500 κιλά κρέατος καμηλοπάρδαλης, ενώ στην Τανζανία βρέθηκαν ποσότητες κρέατος και δέρματος ζέβρας και αντιλόπης αξίας 10.000 δολαρίων.

Ο σημαντικότερος όγκος του λαθρεμπορίου αφορά μέρη ή παράγωγα ζώων που προορίζονται για την παραδοσιακή ιατρική ή για κατανάλωση, επισήμανε η Interpol.

Ακόμα, στην επιχείρηση κατασχέθηκαν 32.000 κυβικά μέτρα ξυλείας, νούμερο που υποδεικνύει ότι η παράνομη υλοτομία αντιστοιχεί στο 15% ως 30% του συνόλου της ξυλείας που πωλείται στον κόσμο.

Το λαθρεμπόριο άγριας ζωής αποφέρει ετήσια έσοδα 20 δισ. δολαρίων, ανέφερε η Interpol, επισήμανε ωστόσο ότι το πραγματικό νούμερο είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερο.