Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: «Από τη στιγμή που ήρθε ο γιος μου, είναι κάθε μέρα γιορτή»

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου πριν λίγους μήνες απέκτησε το πρώτο παιδί της με τον Κίμωνα Κουρή.

Η ηθοποιός δεν δίστασε να μιλήσει για τη μητρότητα που βιώνει και την αλλαγή στην καθημερινότητα της, μετά τον ερχομό του γιου της. Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής έγιναν γονείς τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά από τρία χρόνια σχέσης.

Οι δύο ηθοποιοί ήρθαν κοντά την περίοδο που συμμετείχαν μαζί στη σειρά «Παγιδευμένοι» στον ANT1.

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Ο ερχομός του γιου της

«Από την στιγμή που ήρθε, είναι κάθε μέρα γιορτή. Κλισέ, αλλά θα είναι ακόμα πιο ζεστές και πιο φωτεινές, δεν ξέρω τι να πω», είπε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου.

«Υπάρχουν πάρα πολλά συναισθήματα πρωτόγνωρα που δεν τα φανταζόμουν. Ανακαλύπτω κι εγώ τον εαυτό μου μαζί με το μωράκι, γνωρίζω κι εμένα σε έναν νέο ρόλο, σίγουρα έχουν αλλάξει πράγματα», πρόσθεσε η ηθοποιός, ενώ σε ερώτηση για το όνομα που θα δώσουν στον γιο της: «Έχουμε καταλήξει στο όνομα αλλά είναι ακόμα».

«Για μένα ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος», είχε πει η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου μόλις καλωσόρισε στον κόσμο το μικρό της θαύμα τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Οικογενειακές γιορτές

Πριν λίγες ημέρες η ηθοποιός ανέβασε μια φωτογραφία σε χριστουγεννιάτικο σκηνικό με μελομακάρονα καλορίζοντας τις γιορτές. Μάλιστα, αποκάλυψε στο insta story της, ότι ακολούθησε συνταγή του σεφ Άκη Πετρετζίκη.