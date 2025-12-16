Χριστούγεννα: Πότε θα καταβληθεί το δωρόσημο των οικοδόμων
Εν όψει Χριστουγέννων, το δωρόσημο των οικοδόμων θα καταβληθεί στις 18 Ιανουαρίου.
- Tι έδειξε η νεκροψία του 44χρονου μποξέρ στο Αίγιο
- Χιλιάδες αποτυπώματα δεινοσαύρων βρέθηκαν σε έναν κάθετο βράχο στις Άλπεις
- Τραγικός θάνατος για 32χρονη γιατρό - Βρέθηκε γυμνή σε καταψύκτη πολυκαταστήματος
- Οι Καλιφορνέζες «Kαλόγριες της Mαριχουάνας» που ενέπνευσαν την ταινία One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον
Στις 18 Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθεί το δωρόσημο οικοδόμων, το αντίστοιχο του Δώρου Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους στην οικοδομή.
Όπως ανακοινώθηκε, το συνολικό ποσό της καταβολής ανέρχεται σε 50.494.510,63 ευρώ και αφορά 87.286 δικαιούχους.
- Bloomberg: Οι τιμές του ρωσικού πετρελαίου στα χαμηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: «Δώρο» 36.000 ευρώ για τα κλειστά σπίτια
- Σέρρες: Οι αγρότες «ζυγίζουν» τις προθέσεις της κυβέρνησης και απαντούν με μια φωνή
- Κυβερνοέγκλημα: Συνελήφθη 49χρονος για υποκίνηση αυτοκτονίας και αναρτήσεις υπέρ της κακοποίησης γυναικών
- ΗΠΑ: Η Αρκτική βίωσε την πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 17.12.2025]
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού και την ήττα του Ολυμπιακού (pic)
- Ηλιούπολη: Άγνωστος πέταξε αποκεφαλισμένο γατάκι σε νηπιαγωγείο – Το είδαν τα παιδάκια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις