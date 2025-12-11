newspaper
Ούτε τα προσχήματα! Βούλωσαν τα αυτιά τους τα ΜΜΕ και δεν ακούν τι λέει ο «Φραπές». Ρωτάνε το Μαξίμου και σερβίρουν non paper

Δώρο Χριστουγέννων – Επιδόματα: Πότε ξεκινούν οι πληρωμές
Οικονομία 11 Δεκεμβρίου 2025

Δώρο Χριστουγέννων – Επιδόματα: Πότε ξεκινούν οι πληρωμές

Οι πληρωμές στα επιδόματα θα πραγματοποιηθούν με απευθείας κατάθεση στους λογαριασμούς των προπληρωμένων καρτών των δικαιούχων

Σύνταξη
Ο Δεκέμβριος φέρνει… ταμείο για εκατομμύρια δικαιούχους, καθώς πριν από τα Χριστούγεννα πληρώνονται επιδόματα ΟΠΕΚΑ, Δώρο Χριστουγέννων, παροχές της ΔΥΠΑ και οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 με την ετήσια αύξηση.

 Τα επιδόματα

Από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προχωρά στην προπληρωμή:

  • της τακτικής επιδότησης ανεργίας
  • του επιδόματος εργασίας
  • της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας
  • του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων
  • καθώς και του Δώρου Χριστουγέννων για επιδοτούμενους ανέργους και δικαιούχους παροχών μητρότητας και γονικής άδειας.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με απευθείας κατάθεση στους λογαριασμούς των προπληρωμένων καρτών των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους τους.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

Υπενθύμιση για όσους έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας

Για τους ανέργους που οφείλουν να δηλώσουν παρουσία μεταξύ 17 Δεκεμβρίου 2025 και 6 Ιανουαρίου 2026, η προπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά τη δήλωση παρουσίας.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/delose-parousias-epidoma-anergias (gov.gr > Εργασία και Ασφάλιση > Ανεργία > Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων)

BofΑ: Οι 3 καταλύτες ανάπτυξης της Ελλάδας, με discount ακόμη οι ελληνικές τράπεζες

BofΑ: Οι 3 καταλύτες ανάπτυξης της Ελλάδας, με discount ακόμη οι ελληνικές τράπεζες

Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

Ακίνητα: Ράλι τιμών στη Δυτική Ελλάδα – Τα ακριβότερα και τα φθηνότερα ανά περιοχή (πίνακες)
Στεγαστική κρίση 11.12.25

Ράλι τιμών στα ακίνητα της Δυτικής Ελλάδας - Τα ακριβότερα και τα φθηνότερα ανά περιοχή (πίνακες)

Άνοδος την περίοδο 2019-2025 στην Περιφέρεια Ηπείρου, με τη Μέση Ζητούμενη Τιμή στα ακίνητα προς πώληση να έχει αυξηθεί συνολικά κατά 41% - Πόσο κοστίζει το τ.μ. σε Άρτα, Γιάννενα και Πρέβεζα

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Φορολογία: Αναδιάταξη με νέο μείγμα μέτρων – Κερδισμένοι και χαμένοι
Η στόχευση 11.12.25

Αναδιάταξη στον φορολογικό χάρτη με νέο μείγμα μέτρων - Κερδισμένοι και χαμένοι

Οι αλλαγές στη φορολογία αγγίζουν μισθωτούς, ιδιοκτήτες, νέους και οικογένειες - Οι αλλαγές στοχεύουν σε μείωση του βάρους στη βάση της πυραμίδας, ενίσχυση δημογραφίας και διόρθωση χρόνιων στρεβλώσεων

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Αγορά εργασίας: Το προνόμιο της ομορφιάς ως προϋπόθεση καριέρας – Πόσο «πληρώνεται» το pretty privilege;
Aγορά εργασίας 11.12.25

Το προνόμιο της ομορφιάς ως προϋπόθεση καριέρας - Πόσο «πληρώνεται» το pretty privilege;

H σημερινή αγορά εργασίας βάζει ψηλά τον πήχη και της εξωτερικής εμφάνισης, υποστηρίζουν αναλυτές. Τι είναι το «προνόμιο της ομορφιάς» (pretty privilege) και πόσο αποτιμάται στον επαγγελματικό στίβο;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πληθωρισμός: Τα «καύσιμα» που δίνουν ώθηση – Το άλμα τιμών στα ράφια προκαλεί νέα ανησυχία
Ακρίβεια 11.12.25

Τα «καύσιμα» που δίνουν ώθηση στον πληθωρισμό - Το άλμα τιμών στα ράφια προκαλεί νέα ανησυχία

Επιτάχυνε ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο επαναφέροντας το κλίμα ανησυχίας στα νοικοκυριά. Σε ποιες κατηγορίες επήλθαν σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καταστήματα: Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά
Τι ισχύει για αμοιβές 11.12.25

Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

Από σήμερα Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο - Οι Εμπορικοί Σύλλογοι τονίζουν ότι παραμένει ενδεικτικό και προαιρετικό - Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

Σύνταξη
Στέγαση: Συνεχίζεται η ασφυξία – Πάνω από το ιστορικό υψηλό του 2008 οι τιμές – Οι περιοχές που «καίνε»
Στοιχεία ΤτΕ 11.12.25

Συνεχίζεται η στεγαστική ασφυξία - Πάνω από το ιστορικό υψηλό του 2008 οι τιμές - Οι περιοχές που «καίνε»

Η αγορά κατοικίας γίνεται όλο και πιο απρόσιτη για το μέσο νοικοκυριό - «Πονοκέφαλος» η στέγαση - Οι τιμές ξεπέρασαν κατά 7,14% το ιστορικό υψηλό της προ κρίσης εποχής και κατά 86% το χαμηλό του 2017

Σύνταξη
Η Γερμανία στρέφεται στη Vaca Muerta
Στροφή στη Ν. Αμερική 11.12.25

Η Γερμανία στρέφεται στη Vaca Muerta

Αργεντίνικο LNG θα αντικαταστήσει το ρωσικό αέριο από το 2027 - Συμφωνία 7 δισ. δολαρίων ανάμεσα στη SEFE και την αργεντίνικη Southern Energy

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πόσοι εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ 2025» – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι
ΥΠΕΝ 10.12.25

Πόσοι εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ 2025» – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι

Αποκλειστικά για τους ωφελούμενους που εντάσσονται στο πλαίσιο της 1ης υπαγωγής του «Εξοικονομώ 2025», παρατείνεται η σχετική προθεσμία υπογραφής δανειακής σύμβασης έως τις 30 Ιανουαρίου 2026

Σύνταξη
Βρετανία: Τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν ένα από τα «χειρότερα σενάρια» από υπεργρίπη, προειδοποιούν οι γιατροί
Κόσμος 11.12.25

Σαρώνει η «σούπερ γρίπη» τα βρετανικά νοσοκομεία - Αύξηση κατά 55% των νοσηλειών σε μια βδομάδα

Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Αγγλίας (NHS England) ανακοίνωσε ότι ένας μέσος όρος 2.660 ασθενών νοσηλεύονταν με γρίπη την περασμένη εβδομάδα, που είναι το υψηλότερο επίπεδο γι’ αυτήν την περίοδο του χρόνου,

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Φαλ
Euroleague 11.12.25

Ολυμπιακός: Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Φαλ

Καλά νέα για τον Ολυμπιακό και τον Μουστάφα Φαλ, αφού η αποθεραπεία από τον σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο εξελίσσεται πολύ θετικά, κάτι που σημαίνει πως ίσως πατήσει παρκέ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Σύνταξη
Fatboy Slim: Το θρυλικό Satisfaction Skank κυκλοφορεί επίσημα μετά από 25 χρόνια «πειρατείας»
Έπος 11.12.25

Fatboy Slim: Το θρυλικό Satisfaction Skank κυκλοφορεί επίσημα μετά από 25 χρόνια «πειρατείας»

Ένα από τα πιο μυθικά bootlegs της dance σκηνής, το Satisfaction Skank, αφήνει επιτέλους την υπόγεια διαδρομή του και βγαίνει νόμιμα στο φως, καθώς οι Rolling Stones έδωσαν για πρώτη φορά την άδεια χρήσης του ιστορικού riff του Satisfaction

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ακίνητα: Ράλι τιμών στη Δυτική Ελλάδα – Τα ακριβότερα και τα φθηνότερα ανά περιοχή (πίνακες)
Στεγαστική κρίση 11.12.25

Ράλι τιμών στα ακίνητα της Δυτικής Ελλάδας - Τα ακριβότερα και τα φθηνότερα ανά περιοχή (πίνακες)

Άνοδος την περίοδο 2019-2025 στην Περιφέρεια Ηπείρου, με τη Μέση Ζητούμενη Τιμή στα ακίνητα προς πώληση να έχει αυξηθεί συνολικά κατά 41% - Πόσο κοστίζει το τ.μ. σε Άρτα, Γιάννενα και Πρέβεζα

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Η Κ-19 της Μπενφίκα… έπαθε ΠΑΣ Γιάννινα και «αντέγραψε» το απίθανο γκολ των Σιαλμά-Σκούφαλη (vids)
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Η Κ-19 της Μπενφίκα… έπαθε ΠΑΣ Γιάννινα και «αντέγραψε» το απίθανο γκολ των Σιαλμά-Σκούφαλη (vids)

Ήταν Μάιος του 2011 όταν ο ΠΑΣ Γιάννινα πετύχαινε ένα από τα καλύτερα γκολ που έχουν μπει σε ελληνικό γήπεδο και σχεδόν 15 χρόνια μετά, οι Νέοι της Μπενφίκα το... αντέγραψαν σχεδόν στο 100%!

Σύνταξη
Τσουκαλάς: «Άλλα ακούν τα αυτιά των αγροτών από την κυβέρνηση και άλλα βλέπουν στις τσέπες τους»
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

«Άλλα ακούν τα αυτιά των αγροτών από την κυβέρνηση και άλλα βλέπουν στις τσέπες τους» λέει ο Τσουκαλάς

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορεί επίσης την Κυβέρνηση ότι τους «τους καλεί σε διάλογο και την ίδια στιγμή τους δυσφημεί.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Συνήγορος του Φραπέ η ΝΔ – Η σιωπή του προστίθεται στην προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική επιτροπή 11.12.25

ΠΑΣΟΚ: Συνήγορος του Φραπέ η ΝΔ – Η σιωπή του προστίθεται στην προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγές του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι ο Φραπές «επέλεξε τη σιωπή για να μη αποκαλύψει από που αντλεί την δύναμη να επηρεάζει, να απειλεί και να παρεμβαίνει στον ΟΠΕΚΠΕ»

Σύνταξη
Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»

Πιεσμένη από τις κινητοποιήσεις των αγροτών η κυβέρνηση, προσπαθεί να τους εγκλωβίσει στη λογική των μειωμένων απαιτήσεων με τον κ. Χατζηδάκη να μιλά για διάλογο  αλλά «στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προυπολογισμού»

Σύνταξη
«Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα
Euroleague 11.12.25

«Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα

Με πρόστιμο και κλείσιμο μέρους του γηπέδου του -με αναστολή- τιμώρησε η Euroleague τον Ερυθρό Αστέρα για τη συμπεριφορά των οπαδών του κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Κρήτη: «Θέλουμε απαντήσεις – Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» – Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη
Κρήτη 11.12.25

«Θέλουμε απαντήσεις - Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» - Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη

Ο 37χρονος έλεγε στους διασώστες ότι πονούσε και κρύωνε - «Τη μεγάλη ευθύνη την αποδίδω στο ελικόπτερο» λέει ο πατέρας του ορειβάτη που ξεψύχησε 24 ώρες μετά τον τραυματισμό του σε φαράγγι στην Κρήτη

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο – Τι θα απαντήσει στο σχέδιο «αλά Κορέα» του Τραμπ
Κόσμος 11.12.25

Το σχέδιο «Κορέα» των ΗΠΑ στην Ουκρανία - Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στην Ουκρανία που οι ΗΠΑ εμπνεύστηκαν από την Κορέα - Ο κρίσιμος ρόλος του Ντονμπάς για το Κίεβο και το προηγούμενο του Μινσκ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
