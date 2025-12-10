Αντίστροφη μέτρηση για το δώρο Χριστουγέννων – Πότε θα πληρωθεί

Η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων έχει ήδη αρχίσει για εργαζόμενους και ανέργους.

Η ΔΥΠΑ προγραμματίζει την πληρωμή για τους ανέργους την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ενώ για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα το δώρο πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου -με τη δυνατότητα, φυσικά, να δοθεί νωρίτερα.

Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων

Το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τον τύπο αμοιβής του εργαζομένου: μισθός ή ημερομίσθιο. Η περίοδος αναφοράς ξεκινά 1 Μαΐου και ολοκληρώνεται 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι εργαζόμενοι που εργάστηκαν αδιάλειπτα σε όλη την περίοδο δικαιούνται το πλήρες δώρο, που αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό ή 25 ημερομίσθια.

Όσοι εργάστηκαν μέρος της περιόδου λαμβάνουν αναλογικό ποσό, με βάση τον κανόνα ότι κάθε 19 ημέρες εργασίας αντιστοιχούν σε 2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια.

Η βάση υπολογισμού είναι οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει νωρίτερα, υπολογίζονται οι αποδοχές της ημέρας λύσης.

Για τους ανέργους, το δώρο ισούται με έναν πλήρη μήνα επιδότησης, αρκεί να έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένας μήνας ανεργίας μέσα στο έτος. Μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού, το πλήρες ποσό φτάνει τα 540 ευρώ.

Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

Για συγκεκριμένες μορφές απασχόλησης, ο υπολογισμός γίνεται ως εξής:

– Ωρομίσθιοι: με βάση τον μέσο όρο αποδοχών από 1/5 έως 31/12.

– Μερικής απασχόλησης: το ποσό αντιστοιχεί στις μειωμένες αποδοχές για την ίδια περίοδο.

– Εκ περιτροπής εργασία: κάθε οκτώ πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια αντιστοιχούν σε ένα επιπλέον ημερομίσθιο.

Σε όλες τις περιπτώσεις, το δώρο Χριστουγέννων προσαυξάνεται με συντελεστή αδείας 0,041666.

Πώς να το υπολογίσετε εύκολα και online

Online εφαρμογή διαθέτει για τους εργαζόμενους η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) προκειμένου να μπορούν να υπολογίσουν μόνοι τους το δώρο Χριστουγέννων που δικαιούνται πατώντας εδώ.

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το δώρο, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία συντάσσει μηνυτήρια αναφορά και μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόφωρη διαδικασία εις βάρος του εργοδότη.

Οι καταγγελίες μπορούν να γίνουν επώνυμα ή ανώνυμα μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1555 ή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Επιθεώρησης Εργασίας.

Πηγή: ot.gr