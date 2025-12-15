newspaper
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λιβύη: Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της Βουλής – Επαφές με Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία για ΑΟΖ
Κόσμος 15 Δεκεμβρίου 2025 | 23:43

Λιβύη: Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της Βουλής – Επαφές με Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία για ΑΟΖ

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο, καθώς υπεγράφη από μια κυβέρνηση που δεν είχε λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη νομοθετική εξουσία, τόνισε Αγκίλα Σάλεχ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

Spotlight

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Αγκίλα Σάλεχ, χαρακτήρισε άκυρη τη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της πρώην Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA) και της τουρκικής κυβέρνησης σχετικά με την οριοθέτηση των συνόρων στην Ανατολική Μεσόγειο (σ.σ. το λεγόμενο «τουρκολιβυκό μνημόνιο»). Όπως τόνισε, η συμφωνία δεν επικυρώθηκε από το Κοινοβούλιο, καθώς υπεγράφη από μια κυβέρνηση που δεν είχε λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη νομοθετική εξουσία.

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων (LANA), ο κ. Σάλεχ δήλωσε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν πρόκειται να εγκρίνει καμία συμφωνία εάν αυτή δεν ακολουθήσει τις προβλεπόμενες νομικές και συνταγματικές οδούς. Υπογράμμισε δε, ότι η συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση του Φαγέζ αλ-Σαράτζ ουδέποτε κατατέθηκε στη Βουλή, δεδομένου ότι η κυβέρνηση Σαράτζ δεν είχε εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη της νομοθετικής αρχής.

Ο Αγκίλα Σάλεχ εκτίμησε ότι η Λιβύη βρίσκεται ενώπιον μιας νέας ευκαιρίας να επαναπροσδιορίσει τη θέση της στη θάλασσα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διαπραγμάτευσης που θα περιλαμβάνει την Αίγυπτο, την Ελλάδα και την Τουρκία. Σημείωσε πως η επόμενη περίοδος θα είναι «περίοδος συνεννοήσεων και όχι συγκρούσεων», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η λιβυκή κυριαρχία στα χωρικά ύδατα της χώρας αποτελεί «κόκκινη γραμμή που δεν μπορεί να παραβιαστεί».

Ο Πρόεδρος της Βουλής επεσήμανε ότι οι διεθνείς συμφωνίες συνάπτονται αποκλειστικά από κυβερνήσεις που διαθέτουν νομιμοποίηση και την έγκριση της Βουλής, τονίζοντας ότι πρόκειται για απαράβατο συνταγματικό κανόνα. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση Σαράτζ, μη όντας εγκεκριμένη, δεν διέθετε την αρμοδιότητα υπογραφής μιας διεθνούς συνθήκης τέτοιου μεγέθους. Το γεγονός ότι η συμφωνία δεν παρουσιάστηκε στο Κοινοβούλιο και δεν κυρώθηκε, της αφαιρεί αυτομάτως κάθε νομική ισχύ.

Αναφορικά με τις διεθνείς αντιδράσεις για τη συμφωνία, ο κ. Σάλεχ σχολίασε: «Υπάρχουν χώρες που αντιλαμβάνονται ότι η συμφωνία είναι παράνομη, και άλλες που την αντιμετωπίζουν ως τετελεσμένο γεγονός για πολιτικούς λόγους. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, αντέδρασε έντονα στην αρχή διότι θεώρησε ότι η συμφωνία βλάπτει τα συμφέροντά της, ωστόσο σήμερα δείχνει προθυμία για διάλογο. Η στάση της Αιγύπτου υπήρξε εξαρχής σαφής και σθεναρή, επισημαίνοντας ότι η συμφωνία δεν προάγει τη σταθερότητα στην περιοχή. Παράλληλα, η ίδια η Τουρκία δήλωσε έτοιμη να εισέλθει σε συνολική διαπραγμάτευση με τη Λιβύη».

Ο κ. Σάλεχ πρόσθεσε: «Προσωπικά, δεν είμαι κατά της συμφωνίας με την Τουρκία, αλλά το ζήτημα απαιτεί μελέτη από εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα την παρουσιάσουν στη νόμιμη κυβέρνηση. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση θα πρέπει να την παραπέμψει στη Βουλή για έγκριση. Αυτό όμως μπορεί να γίνει μόνο αφού οριοθετήσουμε τα σύνορά μας και διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει καμία καταπάτηση από καμία γειτονική χώρα».

Σε ερώτηση σχετικά με τη στάση της Ελλάδας που βασίζεται σε μικρά νησιά κοντά στις λιβυκές ακτές, ο Αγκίλα Σάλεχ δήλωσε: «Οι Έλληνες θεωρούν την Κρήτη μέρος του κριτηρίου καθορισμού της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), γεγονός που τους δίνει μια θαλάσσια επέκταση που στερείται λογικής. Το νησί αυτό βρίσκεται πολύ κοντά στις ακτές της Λιβύης και δεν είναι δυνατόν να παραχωρούνται στην Ελλάδα τεράστιες θαλάσσιες εκτάσεις εις βάρος μας. Το Διεθνές Δίκαιο δεν υποστηρίζει τέτοιες επεκτάσεις. Γι’ αυτό πρέπει να επανεξεταστεί η απόσταση και η χάραξη να γίνει με βάση τις ηπειρωτικές ακτές της Ελλάδας και όχι τα νησιά της, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα κάθε κράτους σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα».

Σημείωσε επίσης ότι η συμφωνία προκάλεσε εσωτερική σύγχυση και περιφερειακή κρίση, καθιστώντας τη Λιβύη μέρος μιας σύγκρουσης μεταξύ των χωρών της Μεσογείου, χωρίς η ίδια να διαθέτει ενιαίο όραμα, καθώς η υπογραφή έγινε ερήμην των κρατικών θεσμών και των αρμόδιων φορέων. Παρόλα αυτά, τόνισε ότι η κρίση μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία, καθώς η στρατηγική θέση της Λιβύης την καθιστά σημαντικό εταίρο σε οποιεσδήποτε μελλοντικές θαλάσσιες διευθετήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι «θα μιλάμε με μία φωνή και θα διαπραγματευόμαστε με βάση τα εθνικά και όχι τα προσωπικά συμφέροντα».

Σχολιάζοντας την εκτίμηση ότι η Λιβύη έχει εγκλωβιστεί στο δίλημμα της επιλογής στρατοπέδου —μεταξύ του άξονα Αιγύπτου-Ελλάδας και του άξονα της Τουρκίας— ο κ. Σάλεχ ξεκαθάρισε: «Η Λιβύη δεν είναι δορυφόρος κανενός. Είμαστε ανεξάρτητο κράτος και διατηρούμε σχέσεις με όλους, αλλά δεν δεχόμαστε να γίνουμε εργαλείο στον περιφερειακό ανταγωνισμό. Το συμφέρον μας είναι ο γνώμονας και κάθε διαπραγμάτευση πρέπει να ξεκινά από τη θέση ενός κυρίαρχου κράτους, όχι από θέση προσχώρησης σε στρατόπεδα». Πρόσθεσε πως ο διάλογος με την Αίγυπτο είναι σημαντικός καθώς αποτελεί γειτονική χώρα και βασικό εταίρο στην περιφερειακή ασφάλεια, η Ελλάδα είναι μια μεσογειακή χώρα με άμεσα συμφέροντα, και η Τουρκία μια χώρα με ειδικό βάρος και ιστορική παρουσία στην περιοχή. «Η Λιβύη όμως δεν υποχρεούται σε πλήρη ταύτιση με καμία πλευρά. Αναζητούμε μια ισορροπία που να προστατεύει τα δικαιώματά μας και να διασφαλίζει σταθερές σχέσεις με όλους», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για τα όρια των πιθανών υποχωρήσεων από την πλευρά της Λιβύης, ήταν κατηγορηματικός: «Δεν υφίσταται η έννοια των υποχωρήσεων όταν πρόκειται για την εθνική κυριαρχία. Η κυριαρχία είναι κόκκινη γραμμή. Μπορεί να υπάρξουν τεχνικές διευθετήσεις, τροποποιήσεις πρωτοκόλλων ή συντονισμός με τα κράτη — αυτό είναι εφικτό. Όμως η εκχώρηση των θαλασσίων συνόρων της Λιβύης είναι εκτός συζήτησης και μη διαπραγματεύσιμη». Εξέφρασε την προσδοκία του για έναν άμεσο και διαφανή διάλογο, όπου «οι τεχνοκράτες θα καθίσουν στο τραπέζι πριν από τους πολιτικούς», τονίζοντας την ανάγκη για ακριβείς χάρτες, δεδομένα και γεωλογικές/υδρογραφικές μελέτες.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Βουλής, ο διάλογος θα πρέπει να κινηθεί σε τρία επίπεδα:

Τεχνικό επίπεδο, υπό την ηγεσία των αρμόδιων επιτροπών για την πλήρη χάραξη των συνόρων.

Νομικό επίπεδο, για τη μελέτη των συμφωνιών και των διεθνών προτύπων.

Πολιτικό επίπεδο, για τη διασφάλιση των συμφερόντων και των ισορροπιών των κρατών. «Εάν αυτό γίνει σωστά», τόνισε, «θα καταλήξουμε σε μια δίκαιη και μακροπρόθεσμη συμφωνία».

Τέλος, απαντώντας στο πώς θα αντιμετωπιστεί η εσωτερική ένταση γύρω από αυτήν την ατζέντα, ο κ. Σάλεχ είπε: «Η ένταση πηγάζει από την έλλειψη πληροφόρησης και όχι από την ουσία του ζητήματος. Γι’ αυτό υιοθετούμε τη διαφάνεια. Κάθε συμφωνία, κάθε έγγραφο, κάθε άρθρο θα παρουσιάζεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων και θα συζητείται δημόσια από τους εκπροσώπους του λαού. Δεν υπάρχουν μυστικά ούτε παρασκηνιακές συμφωνίες πίσω από τις κουρτίνες. Πρόκειται για ένα μείζον εθνικό ζήτημα στο οποίο πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι θεσμοί του κράτους».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Ελληνικές τράπεζες: Νέες ευκαιρίες βλέπει η Jefferies στην αγορά REPO

Ελληνικές τράπεζες: Νέες ευκαιρίες βλέπει η Jefferies στην αγορά REPO

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα ισχυρά χαρτιά, η επενδυτική δυναμική και η χαμένη ευκαιρία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα ισχυρά χαρτιά, η επενδυτική δυναμική και η χαμένη ευκαιρία

inWellness
inTown
«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία
Συμβούλιο Ασφαλείας 10.12.25

Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαΐα Μπάλτα, της εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας «εν μέσω κατακόρυφης πτώσης της θερμοκρασίας».

Σύνταξη
Πόσο Τραμπ μπορεί να αντέξει η Ευρώπη;
Διπλωματία 09.12.25

Πόσο Τραμπ μπορεί να αντέξει η Ευρώπη;

Στο νέο δόγμα Τραμπ για τις ΗΠΑ επιβεβαιώνεται η επιλογή του οικονομικού ιμπεριαλισμού ως η αιχμή του δόρατος της επιρροής της Ουάσιγκτον στον πλανήτη.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αντιδράσεις για την επίσκεψη Σάλεχ στην Αθήνα και τις αναφορές στο τουρκολιβυκό μνημόνιο
Διπλωματία 08.12.25

Αντιδράσεις για την επίσκεψη Σάλεχ στην Αθήνα και τις αναφορές στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο δεύτερος αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης καταδικάζει τις δηλώσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και ζητά από την Αθήνα να μην παρεμβαίνει στα εσωτερικά της χώρας του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πολύ σημαντικό για τον Τραμπ, η Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος στην περιοχή
Της άρεσε η Θεσσαλονίκη 07.12.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πολύ σημαντικό για τον Τραμπ, η Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος στην περιοχή

Σε συνέντευξή της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δήλωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα στη στρατηγική Τραμπ για ενέργεια, επενδύσεις και Τεχνητή Νοημοσύνη

Σύνταξη
Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Σάλεχ
Διπλωματία 06.12.25

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Σάλεχ

Οι ισχυροί δεσμοί των δύο πλευρών επαναβεβαιώθηκαν στη συνάντηση Γεραπετρίτη - Σάλεχ ενώ δηλώθηκε η απροθυμία της λιβυκής πλευράς να προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες όπως η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Β. Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για τη δύναμη και το βάθος της διμερούς σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας
Στον ΣΕΒΕ 05.12.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Β. Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για τη δύναμη και το βάθος της διμερούς σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας

Αυτή η περιοχή είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης, που καθοδηγείται από την καινοτομία, την εξερεύνηση και την εφευρετικότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σύνταξη
Παπασταύρου: Τον Απρίλιο στην Ουάσινγκτον η υπουργική συνεδρίαση του 3+1 – «Η επιθετικότητα δεν οδηγεί σε επιρροή», διαμηνύει στην Τουρκία
Ενέργεια 05.12.25

Παπασταύρου: Τον Απρίλιο στην Ουάσινγκτον η υπουργική συνεδρίαση του 3+1 – «Η επιθετικότητα δεν οδηγεί σε επιρροή», διαμηνύει στην Τουρκία

Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι το 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ) αποτελεί τη βάση μιας νέας περιφερειακής αρχιτεκτονικής με χώρες που «σέβονται τους κανόνες του παιχνιδιού και αποφεύγουν την αντιπαράθεση»

Σύνταξη
Στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τον Άγιο Δημήτριο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Συνάντηση με τον μητροπολίτη Φιλόθεο
Θεσσαλονίκη 05.12.25

Στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τον Άγιο Δημήτριο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Συνάντηση με τον μητροπολίτη Φιλόθεο

Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έτυχε θερμής υποδοχής από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο, με τον οποίο συζήτησαν σε εγκάρδιο κλίμα

Σύνταξη
Παυλόπουλος: Η Τουρκία θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο
Διπλωματία 04.12.25

Παυλόπουλος: Η Τουρκία θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο

Όπως τόνισε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας η στρατηγική της Τουρκίας για την Ελλάδα περιλαμβάνει τις βλέψεις για το Αιγαίο και τη Θράκη, όπως αναφέρονται στις θέσεις της Γαλάζιας Πατρίδας.

Σύνταξη
Επίσκεψη Σάλεχ στην Αθήνα: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στην ατζέντα των συνομιλιών με Κακλαμάνη – Γεραπετρίτη
Διπλωματία 04.12.25

Επίσκεψη Σάλεχ στην Αθήνα: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στην ατζέντα των συνομιλιών με Κακλαμάνη – Γεραπετρίτη

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης Ακίλα Σάλεχ επισήμανε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν έχει κυρωθεί από το λιβυκό κοινοβούλιο.

Σύνταξη
Το τουρκικό ΥΠΑΜ στοχοποιεί τον Δένδια – Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα απαντά η Αθήνα
Διπλωματία 04.12.25

Το τουρκικό ΥΠΑΜ στοχοποιεί τον Δένδια – Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα απαντά η Αθήνα

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Τουρκία για τις δηλώσεις Δένδια περί αλλαγής του δόγματος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων - Δεν μπορεί να αγνοηθεί το Casus Belli απαντά η Αθήνα.

Σύνταξη
Δύο χρόνια μετά την Διακήρυξη των Αθηνών η συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά παραμένει παγωμένη
Διπλωματία 04.12.25

Δύο χρόνια μετά την Διακήρυξη των Αθηνών η συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά παραμένει παγωμένη

Γιατί δεν μπαίνει στο τραπέζι του πολιτικού διαλόγου το θέμα της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας - Πόσο θα διαρκέσουν τα ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά και τα μηνύματα της Άγκυρας

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ 4-4: Ανατροπή στην ανατροπή και απίστευτη ισοπαλία!
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ 4-4: Ανατροπή στην ανατροπή και απίστευτη ισοπαλία!

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ για τη 16η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Γερμανία: Συνελήφθη 21χρονος ως ύποπτος για σχεδιασμό επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά
Απετράπη επίθεση 16.12.25

Γερμανία: Συνελήφθη 21χρονος ως ύποπτος για σχεδιασμό επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά

Ο άνδρας, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται ότι σχεδίαζε επίθεση με «ισλαμικό κίνητρο». Έχουν ενταθεί η προειδοποιήσεις στους πολίτες, λόγω των εορταστικών ημερών.

Σύνταξη
Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας – Αρνούνται τις κατηγορίες
Ελλάδα 15.12.25

Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας – Αρνούνται τις κατηγορίες

Οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα αρνήθηκαν τις κατηγορίες στις απολογίες τους που κράτησαν πάνω από 9 ώρες

Σύνταξη
Τώρα θα φανεί το «μέταλλο» της Άρσεναλ
On Field 15.12.25

Τώρα θα φανεί το «μέταλλο» της Άρσεναλ

Ο αγγλικός Τύπος επισημαίνει πως οι «κανονιέρηδες» μπαίνουν στο πιο κομβικό σημείο της χρονιάς, στην «μάχη» που δίνουν για κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Άταμαν: «Ο ημιτελικός με την Ελλάδα είναι το κορυφαίο παιχνίδι στην ιστορία της Τουρκίας»
Μπάσκετ 15.12.25

Άταμαν: «Ο ημιτελικός με την Ελλάδα είναι το κορυφαίο παιχνίδι στην ιστορία της Τουρκίας»

Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε σε συνέντευξή του για την αγωνιστική κατάσταση του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή αλλά και την επιβλητική νίκη που πέτυχε η Τουρκία στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ με την Ελλάδα.

Σύνταξη
Eirini Marinaki Has Passed Away
English edition 15.12.25

Eirini Marinaki Has Passed Away

Eirini Marinaki, wife of the late Miltiadis Marinakis and mother of Vangelis Marinakis, passed away today at her home.

Σύνταξη
Τραμπ: «Πιο κοντά από ποτέ» σε συμφωνία για την Ουκρανία
Αισιόδοξος 15.12.25

Τραμπ: «Πιο κοντά από ποτέ» σε συμφωνία για την Ουκρανία

Ο Τραμπ σημείωσε ότι είχε «πολυάριθμες συνομιλίες» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δείχνουν «τεράστια στήριξη» στην προσπάθεια να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Σε ρωσικά χέρια το Κουπιάνσκ – «Αποκρούστηκαν ουκρανικές επιθέσεις» ισχυρίζονται οι Ρώσοι
Ρωσικές πηγές 15.12.25

Σε ρωσικά χέρια το Κουπιάνσκ – «Αποκρούστηκαν ουκρανικές επιθέσεις» ισχυρίζονται οι Ρώσοι

Η Ρωσία επιμένει πως το Κουπιάνσκ βρίσκεται υπό την πλήρη κυριαρχία της ανακοινώνοντας πως αποκρούστηκαν οι ουκρανικές επιθέσεις και πως πλέον έχουν σιγήσει.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θεσσαλονίκη: Γνώστρια πολεμικών τεχνών ξέφυγε από τον σύντροφό της που επιχείρησε να την πνίξει με κορδόνια
Άγριος καβγάς 15.12.25

Θεσσαλονίκη: Γνώστρια πολεμικών τεχνών ξέφυγε από τον σύντροφό της που επιχείρησε να την πνίξει με κορδόνια

Ο άνδρας συνελήφθη μετά από καταγγελία στην αστυνομία και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για ενδοοικογενειακή απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 15.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ για τη 16η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι ξανά μαζί μετά από 17 χρόνια – «Είμαι περήφανος που έχω τους γονείς μου δίπλα μου»
Fizz 15.12.25

Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι ξανά μαζί μετά από 17 χρόνια – «Είμαι περήφανος που έχω τους γονείς μου δίπλα μου»

Η Μαντόνα και ο Γκάρι Ρίτσι βρέθηκαν για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια δίπλα δίπλα, προκειμένου να στηρίξουν τον γιο τους Ρόκο στη νέα του έκθεση τέχνης.

Σύνταξη
Τα ρεκόρ είναι για να… σπάνε
On Field 15.12.25

Τα ρεκόρ είναι για να… σπάνε

Οι πληροφορίες περί πρότασης 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αγορά της Μπαρτσελόνα, φανερώνουν πως το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έκανε άλματα την τελευταία 15ετία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπλόκα: Οι 24 ώρες που θα κρίνουν τις επόμενες κινήσεις των αγροτών – «Σηκώνουν το γάντι» και απαντούν στην κυβέρνηση
Στη κόψη του ξυραφιού 15.12.25 Upd: 22:09

Οι 24 ώρες που θα κρίνουν τις επόμενες κινήσεις των αγροτών - «Σηκώνουν το γάντι» και απαντούν στην κυβέρνηση

Τι συζητήθηκε στην κρίσιμη συνάντηση της Νίκαιας, στη Λάρισα, μετά τις δηλώσεις Τσιάρα. Ο κύβος ερρίφθη για τους αγρότες που έλαβαν το «θολό» μήνυμα της κυβέρνησης και επεξεργάζονται τις απαντήσεις τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνάντηση Ευρωπαίων – Ζελένσκι, «πιο κοντά από ποτέ σε λύση» λέει ο Τραμπ
Ουκρανικό 15.12.25 Upd: 23:53

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνάντηση Ευρωπαίων – Ζελένσκι, «πιο κοντά από ποτέ σε λύση» λέει ο Τραμπ

Με στόχο την εξεύρεση λύση για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, συνεδριάζουν στο Βερολίνο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, και οι Αμερικανοί απεσταλμένοι,

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Με τους αγρότες 8 στους 10 πολίτες – Να γίνουν εκλογές το 2026
Δημοσκόπηση 15.12.25

Με τους αγρότες 8 στους 10 πολίτες - Να γίνουν εκλογές το 2026

«Το δίκιο στους αγρότες» δίνουν οι πολίτες σε μία ακόμα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Συντριπτικά υπέρ των κινητοποιήσεων σχεδόν το 80%. Πλειοψηφικό το «εκλογές το 2026» έναντι του «εκλογές το 2027».

Σύνταξη
Ακούστε το «Lullaby» και στηρίξτε τον λαό της Παλαιστίνης – Συμμετέχουν Μπράιαν Ίνο, Νένε Τσέρι και άλλοι
Από την θάλασσα 15.12.25

Ακούστε το «Lullaby» και στηρίξτε τον λαό της Παλαιστίνης – Συμμετέχουν Μπράιαν Ίνο, Νένε Τσέρι και άλλοι

Μετά την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του τραγουδιού, ο Μπράιαν Ίνο εξέδωσε δελτίο τύπου, στο οποίο ανέφερε: «Το Lullaby αντικατοπτρίζει την ομορφιά, τη λαχτάρα και την ελπίδα των Παλαιστινίων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο