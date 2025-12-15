Οι Pussy Riot θεωρούνται πλέον «εξτρεμιστική οργάνωση» στη Ρωσία με απόφαση δικαστηρίου

Ένα δικαστήριο της Μόσχας αποφάνθηκε νωρίτερα σήμερα, 15 Δεκεμβρίου, ότι η φεμινιστική πανκ ομάδα Pussy Riot είναι «εξτρεμιστική οργάνωση».

Τι σημαίνει πρακτικά αυτή η απόφαση; Ότι κάθε άτομο που θα δείξει υποστήριξη στις δράσεις της ομάδας – ακόμη και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης- θα έρθει αντιμέτωπο με τις διωκτικές αρχές.

Επιπροσθέτως, μια απόφαση για εξτρεμισμό μπορεί ουσιαστικά να απαγορεύσει τις δραστηριότητες των Pussy Riot στη Ρωσία μέσω της ποινικοποίησης.

«Παρόλο που βρισκόμασταν σε κελιά, ήμασταν πιο ελεύθερες από αυτούς»

Η Nadya Tolokonnikova, ιδρυτικό μέλος της ομάδας, δήλωσε στο The Insider, ότι στόχος της απόφασης είναι «να διαγράψει την ίδια την ύπαρξη των Pussy Riot από τη συνείδηση των Ρώσων».

«Μια balaclava κάτω από το μαξιλάρι σου, το τραγούδι μας στον υπολογιστή σου ή ένα like στην ανάρτησή μας – όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε ποινή φυλάκισης», συνέχισε. «Οι Pussy Riot έχουν ουσιαστικά γίνει εκείνες για τις οποίες δεν μπορείς να μιλήσεις. Όταν βρισκόμασταν σε δίκη για το Punk Prayer, είπαμε στον δικαστή και στους εισαγγελείς ότι, παρόλο που βρισκόμασταν σε κελιά, ήμασταν ακόμα πιο ελεύθερες από αυτούς. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, αυτό εξακολουθεί να ισχύει[…] το να αρνείσαι να κρατήσεις το στόμα σου κλειστό είναι εξτρεμισμός, τότε ας είναι, θα είμαστε εξτρεμιστές».

Ο δικηγόρος της ομάδας, Leonid Solovyov, μιλώντας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας Tass για την απόφαση, ανέφερε ότι θα ασκήσουν έφεση.

Οι Pussy Riot έγιναν γνωστές σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά την καταδίκη δύο μελών τους, της Tolokonnikova και της Masha Alekhina, σε σχεδόν δύο χρόνια φυλάκισης για το έργο «Punk Prayer», μια περφόρμανς κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Πατριάρχη Κύριλλου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η έκθεση που έφερε οργισμένες αντιδράσεις

Νωρίτερα φέτος, οι Pussy Riot πυροδότησαν αντιδράσεις, καθώς ένα έργο τους συμπεριλήφθηκε σε έκθεση σε μουσείο του Ισραήλ.

Περισσότερες από πενήντα καλλιτέχνιδες και άνθρωποι του πολιτισμού απηύθυναν δημόσια έκκληση τόσο στην καλλιτέχνιδα Τζούντι Σικάγο όσο και στην συνιδρύτρια των Pussy Riot, Nadya Tolokonnikova, ζητώντας να αποσύρουν το έργα τους από την περιοδεύουσα έκθεση «What if women ruled the world?» που παρουσιάστηκε στο Μουσείο Τέχνης του Τελ Αβίβ.

Οι υπογράφουσες υποστήριξαν τότε, ότι η συμμετοχή των Pussy Riot, συμβάλλει σε «καλλιτεχνικό ξέπλυμα» εν μέσω της γενοκτονίας που διαπράττει το Ισταήλ στη Γάζα.

«Σας γράφουμε ως καλλιτέχνιδες με έργο βαθιά προσηλωμένο στη κοινωνική δικαιοσύνη και τον φεμινισμό, που επιδιώκουν να αντιπαλεύουν την εξουσία και να κριτικάρουν μορφές καταπίεσης. Πιστεύουμε ότι οι πράξεις του Ισραήλ παραβιάζουν το όραμα για τον κόσμο που προβάλλετε μέσα από την τέχνη σας και σας ζητούμε να μην χρησιμοποιήσετε τα ονόματα και τη φήμη σας για να στηρίξετε αυτές τις πράξεις», ανέφεραν.

Από την πλευρά της, η Tolokonnikova δήλωσε στην The Art Newspaper ότι βοήθησε παλαιότερα στην έναρξη του πρότζεκτ «What if women ruled the world?», αλλά δεν συμμετείχε στο έργο που παρουσιάστηκε, τονίζοντας πως δεν έχει καμία εμπλοκή σε αποφάσεις σχετικά με την έκθεση.

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper