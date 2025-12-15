Δύσκολες ώρες για τη Roomba – Ο κατασκευαστής της διάσημης σκούπας κήρυξε πτώχευση

Η iRobot, η εταιρεία που έκανε γνωστές τις ρομποτικές ηλεκτρικές στους καταναλωτές με τη σειρά Roomba, υπέβαλε αίτημα για καθεστώς προστασίας από πιστωτές καθώς ο ανταγωνισμός από την Κίνα και οι δασμοί του Τραμπ μείωσαν τα έσοδα.

Η εταιρεία, η οποία είχε εκφράσει ανησυχίες από τον Μάρτιο για το εάν θα μπορούσε να παραμείνει σε λειτουργία, υπέβαλε αίτηση πρώχευσης βάσει του Κεφαλαίου 11 στο πτωχευτικό δικαστήριο του Ντέλαγουερ.

Όπως ανέφερε, πρόκειται να βγει από το χρηματιστήριο και να πωληθεί στην Picea Robotics, κύριο κατασκευαστή προϊόντων για λογαριασμό της iRοbοt.

Η iRobot είχε συνολικά έσοδα περίπου 692 εκατ. δολαρίων το 2024, όμως τα κέρδη της έχουν πληγεί από τον ανταγωνισμό κινεζικών εταιρειών όπως η Ecovacs Robotics.

Παραμένει μεν πρώτη σε πωλήσεις σε μεγάλες αγορές όπως η ΗΠΑ και η Ιαπωνία, αναγκάστηκε όμως να μειώσει τις τιμές της και να επενδύσει μεγάλα ποσά σε τεχνολογικές αναβαθμίσεις.

Οι δασμοί έχουν επίσης επηρεάσει την εταιρεία, ειδικά ο φόρος 46% που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ στις εισαγωγές από Βιετνάμ, όπου παράγονται οι Roomba για την αμερικανική αγορά.

Η αύξηση των δασμών αύξησε τα κόστη κατά 24 εκατ. δολάρια το 2025 και συρρίκνωσε τις προοπτικές της εταιρείας, σύμφωνα με τα έγγραφα της πτώχευσης.

Η Amazon είχε προσπαθήσει το 2022 να εξαγοράσει την iRobot για 1,4 δισ. δολάρια, όμως οι επιφυλάξεις των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών και η ανησυχία των καταναλωτών για τη συλλογή δεδομένων οδήγησαν τη συμφωνία σε ναυάγιο.

Σήμερα, η iRobot έχει χρέη 190 εκατ. δολαρίων, ποσό δανείστηκε η iRobot για να αναχρηματοδοτήσει τη λειτουργία της.

Ένα μεγάλο ποσό οφείλεται στην Picea, η οποία θα αποκτήσει το 100% της εταιρείας και θα εξοφλήσει τους υπόλοιπους πιστωτές.

Το 2021 η αξία της iRobot εκτιμάτο στα 3,56 δισ. δολάρια, πλέον όμως το νούμερο έχει πέσει στα 140 εκατ. σύμφωνα με δεδομλενα της LSEG.

Η iRobot ιδρύθηκε το 1990 από τρεις ειδικούς της ρομποτικής στο ΜΙΤ. Αρχικά δραστηριοποιήθηκε στις διαστημικές επιχειρήσεις και την άμυνα πριν λανσάρει την πρώτη Roomba το 2002.

Η σκούπα έγινε αμέσως επιτυχία και σήμερα έχει μερίδιο 42% στην αγορά των ΗΠΑ και 65% στην Ιαπωνία.

Η iRobot έχει έδρα στο Μπέντφορντ της Μασαχουσέτης και απασχολεί 274 άτομα, σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο.