«Ακόμα προσπαθώ να χορεύω»: Ο Ντικ Βαν Ντάικ έγινε 100 χρονών

Ο Ντικ Βαν Ντάικ είχε χθες 13 Δεκεμβρίου τα γενέθλιά του συμπληρώνοντας έναν αιώνα ζωής. O ηθοποιός παραμένει κάτι πολύ περισσότερο από ένα σύμβολο νοσταλγίας: είναι ένας ζωντανός κρίκος ανάμεσα στη χρυσή εποχή της αμερικανικής ψυχαγωγίας και το σήμερα.

Με καριέρα που απλώνεται σε σχεδόν 80 χρόνια, ο άνθρωπος που έδωσε ρυθμό στην κωμωδία και έκανε το τραγούδι μέρος της καθημερινής αφήγησης, γιορτάζει τα 100 του με έναν τρόπο αντάξιο της πορείας του.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, κινηματογράφοι στις ΗΠΑ προβάλλουν το ντοκιμαντέρ «Dick Van Dyke: 100th Celebration», αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του.

O θρυλικός Ντικ Βαν Ντάικ

Ο Ντικ Βαν Ντάικ σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά μέσα από το «The Dick Van Dyke Show», τη σειρά που τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο αγαπητούς ηθοποιούς της τηλεόρασης τη δεκαετία του ’60. Από νωρίς είχε θέσει έναν προσωπικό στόχο: να συμμετέχει σε έργα που θα μπορούσαν να βλέπουν τα παιδιά του. Αυτό τον οδήγησε στη συνεργασία με τον Γουόλτ Ντίσνεϊ και στον εμβληματικό ρόλο του Μπερτ στη «Μαίρη Πόπινς», δίπλα στην Τζούλι Άντριους, αλλά και στο «Chitty Chitty Bang Bang».

Με το γνωστό του χιούμορ, έχει αποκαλύψει πως κάποτε του προτάθηκε ακόμη και ο ρόλος του Τζέιμς Μποντ, αλλά τον απέρριψε θεωρώντας την αγγλική του προφορά… ακατάλληλη.

Στη μακρά διαδρομή του o Ντικ Βαν Ντάικ έχει αποσπάσει τέσσερα Primetime Emmy, ένα Tony και ένα Grammy, ενώ το 1995 εντάχθηκε στο Television Hall of Fame. Το 2024, σε ηλικία 98 ετών, έγινε ο γηραιότερος νικητής Daytime Emmy για guest εμφάνιση στη σειρά «Days of Our Lives».

Ο ίδιος δεν κρύβει ότι έχει περάσει δύσκολες φάσεις, όπως τη μάχη με τον αλκοολισμό τη δεκαετία του ’70, αλλά μιλά συχνά για τη δεύτερη και τρίτη «ζωή» που του χάρισε η οικογένεια και το κοινό του. Όπως λέει, σήμερα λαμβάνει περισσότερα γράμματα από παιδιά απ’ ό,τι στην ακμή της καριέρας του.

Παρά το γεγονός ότι απέχει μόνο ένα Όσκαρ από τον τίτλο EGOT, συνεχίζει να αστειεύεται πως θα ήθελε να το κερδίσει — αρκεί να μην είναι μετά θάνατον. Με τη σύζυγό του, Άρλιν Σίλβερ , να τον ενθαρρύνει να παραμένει δραστήριος και να γυμνάζεται, ο Βαν Ντάικ παραδέχεται ότι το πιο δύσκολο στα 100 είναι η κίνηση. Παρ’ όλα αυτά, όπως λέει γελώντας, «ακόμα προσπαθώ να χορεύω».

Έναν αιώνα μετά τη γέννησή του στο Μισούρι, ο Ντικ Βαν Ντάικ παραμένει το ίδιο: ένας άνθρωπος που απέδειξε ότι το ταλέντο, το χιούμορ και η χαρά της κίνησης δεν έχουν ηλικία.

*Με πληροφορίες από: CBS News