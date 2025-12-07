magazin
Ο Ντικ Βαν Ντάικ πλησιάζει τα 100 και πιστεύει ότι βρίσκεται εν ζωή επειδή «έκοψε το αλκοόλ και τα τσιγάρα»
Fizz 07 Δεκεμβρίου 2025 | 19:14

Ο Ντικ Βαν Ντάικ πλησιάζει τα 100 και πιστεύει ότι βρίσκεται εν ζωή επειδή «έκοψε το αλκοόλ και τα τσιγάρα»

«Νομίζω ότι ήμουν περίπου 50 ετών όταν συνειδητοποίησα ότι λόγω της προσωπικότητας μου εθίζομαι εύκολα», δήλωσε πρόσφατα ο θρυλικός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ.

Ο Ντικ Βαν Ντάικ είναι γνωστός για τον ρόλο του στην ταινία «Μαίρη Πόπινς» του 1964, αλλά αυτό που πολλοί θαυμαστές δεν γνωρίζουν είναι ότι είναι «πιθανώς ο τελευταίος εν ζωή άνθρωπος» που είχε την ευκαιρία να γνωρίσει και να συνεργαστεί με τον ίδιο τον Γουόλτ Ντίσνεϊ.

Σε μια πρόσφατη εκδήλωση Vandy High Tea που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια, ο 99χρονος ηθοποιός θυμήθηκε τη συνάντησή του με τον animator στις αρχές της δεκαετίας του ’60, λίγα μόνο χρόνια πριν ο Ντίσνεϊ πεθάνει από καρκίνο το 1966.

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Απλά κάπνιζε πάρα πολύ!», είπε ο ηθοποιός.

Όταν ο 74χρονος γιος του Βαν Ντάικ, Μπάρι,παρενέβη για να επισημάνει ότι ο πατέρας «ποτέ δεν κάπνιζε πολύ», ο ηθοποιός αντέκρουσε τον ισχυρισμό.

View this post on Instagram

A post shared by Dick Van Dyke by Alaura Imagery & Design (@alauravandyke)

«Κάπνιζα πολύ!» παραδέχτηκε ο Ντικ.

«Νομίζω ότι ήμουν περίπου 50 ετών όταν συνειδητοποίησα ότι λόγω της προσωπικότητας μου εθίζομαι εύκολα», συνέχισε. «Αν μου άρεσε κάτι, το παρακάνα».

«Μάλλον γι’ αυτό είμαι ακόμα εδώ»

Ο Ντικ Βαν Ντάικ, ο οποίος θα γιορτάσει τα 100α γενέθλιά του στις 13 Δεκεμβρίου, σημείωσε ότι η αλλαγή του τρόπου ζωής του πριν από τόσες δεκαετίες είναι πιθανώς ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται εν ζωή.

«Έκοψα το ποτό, τα τσιγάρα και όλα αυτά τα πράγματα, και μάλλον γι’ αυτό είμαι ακόμα εδώ», μοιράστηκε.

Το 1972, ο ηθοποιός εισήχθη σε κέντρο απεξάρτησης λόγω αλκοολισμού και παράλληλα προσπάθησε να κόψει και το κάπνισμα, το οποίο, όπως παραδέχτηκε το 2023 ήταν «δυο φορές πιο δύσκολο».

«Ήταν πολύ χειρότερο από το αλκοόλ», είπε στο podcast Real No Really, σημειώνοντας ότι του πήρε μια «αιωνιότητα» για να το κόψει τελείως.

Ο θυμός και το μίσος

Με τα γενέθλια του να πλησιάζουν, ο Ντικ Βαν Ντάικ πρόσφατα δήλωσε στο περιοδικό People ότι αισθάνεται «πολύ καλά» και ότι «μερικές φορές έχω περισσότερη ενέργεια από άλλες, αλλά ποτέ δεν ξυπνάω με κακή διάθεση».

Εκτός από το ότι έκοψε το κάπνισμα και το αλκοόλ, ο Βαν Ντικ θεωρεί ότι θετικότητα που τον διακατέχει ως άνθρωπο, έχει επιδράσει επίσης θετικά στην υγεία του.

«Πάντα πίστευα ότι ο θυμός είναι ένα από τα πράγματα που τρώνε τα σωθικά ενός ανθρώπου — και το μίσος. Και ποτέ δεν κατάφερα να νιώσω μίσος. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα κύρια πράγματα που με κράτησαν ζωντανό».

Τον περασμένο μήνα, ο Ντικ Βαν Ντάικ γιόρτασε την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου, 100 Rules for Living to 100, στο οποίο αναπολεί τα πρώτα του χρόνια και μοιράζεται ιστορίες από την εποχή που πρωταγωνίστησε σε εμβληματικές ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, όπως το Chitty Chitty Bang Bang και το The Dick Van Dyke Show.

«Σκέφτομαι πόσο σπάνιο είναι να μπορείς να ζεις από αυτό που αγαπάς», μοιράστηκε. «Οι περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να κάθονται σε ένα γραφείο. Από την άλλη, εγώ πάντοτε ανυπομονούσα να ξυπνάω κάθε πρωί και να πηγαίνω στη δουλειά, γιατί πρόκειται για κάτι που θα έκανα και χωρίς αμοιβή».

*Με πληροφορίες από: People

Πηγή Δεβετζή: «Ο Χριστός ήταν δίπλα μου» λέει η Ολυμπιονίκης για το τροχαίο ατύχημα που είχε
Καβάλα 07.12.25

Πηγή Δεβετζή: «Ο Χριστός ήταν δίπλα μου» λέει η Ολυμπιονίκης για το τροχαίο ατύχημα που είχε

Η Πηγή Δεβετζή τοποθετήθηκε για το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, λέγοντας ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καβάλας για προληπτικούς λόγους.

Σύνταξη
«Kαταστροφική συμφωνία» η εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix για την Τζέιν Φόντα
Ελευθερία έκφρασης 07.12.25

«Kαταστροφική συμφωνία» η εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix για την Τζέιν Φόντα

Η Τζέιν Φόντα χαρακτηρίζει την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από το Netflix ως «καταστροφική», προειδοποιώντας ότι απειλεί τη δημιουργική βιομηχανία, τη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Κέιτι Πέρι επισημοποιεί τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τρυντώ – Το ταξίδι στην Ιαπωνία
Το κοινό γεύμα  06.12.25

Η Κέιτι Πέρι επισημοποιεί τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τρυντώ – Το ταξίδι στην Ιαπωνία

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της Κέιτι Πέρι στην Ιαπωνία, η τραγουδίστρια συνόδευσε τον Τζάστιν Τρυντώ σε ένα δείπνο με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Φούμιο Κισίντα.

Σύνταξη
«Ζήτημα ζωής ή θανάτου» – Ακρωτηριασμός για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ – Η θυελλώδης σχέση τους
«Προσπάθησε» 06.12.25

«Ζήτημα ζωής ή θανάτου» – Ακρωτηριασμός για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ – Η θυελλώδης σχέση τους

Σε σοβαρή κατάσταση φέρεται να νοσηλεύεται στις Φιλιππίνες ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ, έπειτα από ακρωτηριασμό του ποδιού του με τη Δούκισσα να μιλάει μέσω εκπροσώπου γαι το περιστατικό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι έκαναν οι Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι με τον Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο;
Φωτογραφίες 06.12.25

Τι έκαναν οι Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι με τον Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο;

«Χαίρομαι που η φιλία μας συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο», σχολίασε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας για την συνάντησή του με τον Τζάστιν Τριντό

Σύνταξη
Γιατί το ότι έχω δουλέψει σε πανηγύρι θεωρείται κάτι κακό; Η Κόνι Μεταξά απαντά στον Τάσο Ξιαρχό
«Ψοφάτε να πάτε» 05.12.25

Γιατί το ότι έχω δουλέψει σε πανηγύρι θεωρείται κάτι κακό; Η Κόνι Μεταξά απαντά στον Τάσο Ξιαρχό

«Εσείς όλοι δεν τρέχετε το καλοκαίρι να βρείτε πανηγύρι όπου πάτε; Και κάποιοι από σας πηγαίνετε αλλά δεν ανεβάζετε στόρι γιατί ντρέπεστε. Στην πραγματικότητα όμως, ψοφάτε να πάτε στα πανηγύρια», είπε μεταξύ άλλων η Κόνι Μεταξά

Σύνταξη
Η Κιμ Καρντάσιαν αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια
Fizz 05.12.25

Η Κιμ Καρντάσιαν αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια

«Πάντα χρησιμοποιούσα το όνομα Κίμπερλι, μέχρι που υπογράψαμε για να συμμετάσχουμε στο ριάλιτι σόου 'Keeping Up with the Kardashians'», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Time η Κιμ Καρντάσιαν.

Σύνταξη
Ο Τζέρεμι Ο. Χάρις του Emily in Paris συνελήφθη στην Ιαπωνία ως ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών
MDMA 05.12.25

Ο Τζέρεμι Ο. Χάρις του Emily in Paris συνελήφθη στην Ιαπωνία ως ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών

Ο θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός Τζέρεμι Ο. Χάρις συνελήφθη στην Οκινάουα, όπου οι ιαπωνικές αρχές τον θεωρούν ύποπτο για απόπειρα εισαγωγής παράνομων ναρκωτικών, μετά τον εντοπισμό MDMA στη χειραποσκευή του κατά την άφιξή του από την Ταϊβάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Μάικλ Λάντον ήταν ένας πολύ αστείος τύπος, αλλά είχε «απαίσια παιδική ηλικία»
«Εργασιομανής και τρελός» 05.12.25

Ο Μάικλ Λάντον ήταν ένας πολύ αστείος τύπος, αλλά είχε «απαίσια παιδική ηλικία»

Οι ηθοποιοί της σειράς «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι» μίλησαν για την συνεργασία τους με τον εκλιπόντα Μάικλ Λάντον, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1991.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Με έκαψε σήμερα» – Ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποκαλύπτει το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο
Τι εννοούσε; 05.12.25

«Με έκαψε σήμερα» - Ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποκαλύπτει το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ λέει ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο του έστειλε μήνυμα για την πρόσφατη αλλαγή στο χτένισμά του, ενώ στο παρελθόν του είχε δώσει τη συμβουλή «όχι σκληρά ναρκωτικά και όχι ταινίες με υπερήρωες».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
