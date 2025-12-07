Ο Ντικ Βαν Ντάικ πλησιάζει τα 100 και πιστεύει ότι βρίσκεται εν ζωή επειδή «έκοψε το αλκοόλ και τα τσιγάρα»

Ο Ντικ Βαν Ντάικ είναι γνωστός για τον ρόλο του στην ταινία «Μαίρη Πόπινς» του 1964, αλλά αυτό που πολλοί θαυμαστές δεν γνωρίζουν είναι ότι είναι «πιθανώς ο τελευταίος εν ζωή άνθρωπος» που είχε την ευκαιρία να γνωρίσει και να συνεργαστεί με τον ίδιο τον Γουόλτ Ντίσνεϊ.

Σε μια πρόσφατη εκδήλωση Vandy High Tea που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια, ο 99χρονος ηθοποιός θυμήθηκε τη συνάντησή του με τον animator στις αρχές της δεκαετίας του ’60, λίγα μόνο χρόνια πριν ο Ντίσνεϊ πεθάνει από καρκίνο το 1966.

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Απλά κάπνιζε πάρα πολύ!», είπε ο ηθοποιός.

Όταν ο 74χρονος γιος του Βαν Ντάικ, Μπάρι,παρενέβη για να επισημάνει ότι ο πατέρας «ποτέ δεν κάπνιζε πολύ», ο ηθοποιός αντέκρουσε τον ισχυρισμό.

«Κάπνιζα πολύ!» παραδέχτηκε ο Ντικ.

«Νομίζω ότι ήμουν περίπου 50 ετών όταν συνειδητοποίησα ότι λόγω της προσωπικότητας μου εθίζομαι εύκολα», συνέχισε. «Αν μου άρεσε κάτι, το παρακάνα».

«Μάλλον γι’ αυτό είμαι ακόμα εδώ»

Ο Ντικ Βαν Ντάικ, ο οποίος θα γιορτάσει τα 100α γενέθλιά του στις 13 Δεκεμβρίου, σημείωσε ότι η αλλαγή του τρόπου ζωής του πριν από τόσες δεκαετίες είναι πιθανώς ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται εν ζωή.

«Έκοψα το ποτό, τα τσιγάρα και όλα αυτά τα πράγματα, και μάλλον γι’ αυτό είμαι ακόμα εδώ», μοιράστηκε.

Το 1972, ο ηθοποιός εισήχθη σε κέντρο απεξάρτησης λόγω αλκοολισμού και παράλληλα προσπάθησε να κόψει και το κάπνισμα, το οποίο, όπως παραδέχτηκε το 2023 ήταν «δυο φορές πιο δύσκολο».

«Ήταν πολύ χειρότερο από το αλκοόλ», είπε στο podcast Real No Really, σημειώνοντας ότι του πήρε μια «αιωνιότητα» για να το κόψει τελείως.

Ο θυμός και το μίσος

Με τα γενέθλια του να πλησιάζουν, ο Ντικ Βαν Ντάικ πρόσφατα δήλωσε στο περιοδικό People ότι αισθάνεται «πολύ καλά» και ότι «μερικές φορές έχω περισσότερη ενέργεια από άλλες, αλλά ποτέ δεν ξυπνάω με κακή διάθεση».

Εκτός από το ότι έκοψε το κάπνισμα και το αλκοόλ, ο Βαν Ντικ θεωρεί ότι θετικότητα που τον διακατέχει ως άνθρωπο, έχει επιδράσει επίσης θετικά στην υγεία του.

«Πάντα πίστευα ότι ο θυμός είναι ένα από τα πράγματα που τρώνε τα σωθικά ενός ανθρώπου — και το μίσος. Και ποτέ δεν κατάφερα να νιώσω μίσος. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα κύρια πράγματα που με κράτησαν ζωντανό».

Τον περασμένο μήνα, ο Ντικ Βαν Ντάικ γιόρτασε την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου, 100 Rules for Living to 100, στο οποίο αναπολεί τα πρώτα του χρόνια και μοιράζεται ιστορίες από την εποχή που πρωταγωνίστησε σε εμβληματικές ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, όπως το Chitty Chitty Bang Bang και το The Dick Van Dyke Show.

«Σκέφτομαι πόσο σπάνιο είναι να μπορείς να ζεις από αυτό που αγαπάς», μοιράστηκε. «Οι περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να κάθονται σε ένα γραφείο. Από την άλλη, εγώ πάντοτε ανυπομονούσα να ξυπνάω κάθε πρωί και να πηγαίνω στη δουλειά, γιατί πρόκειται για κάτι που θα έκανα και χωρίς αμοιβή».

*Με πληροφορίες από: People