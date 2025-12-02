Ο Ντικ Βαν Ντάικ παραμέλησε την οικογένειά του για χάρη της καριέρας του – «Πάλευα να ξεφύγουμε από τη φτώχεια»

Ηθοποιός, κωμικός, τραγουδιστής, performer – χωρίς αμφιβολία από τα μέσα της δεκαετίας του ’50 και μετά αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της βιομηχανίας του θεάματος. Ο Ντικ Βαν Ντάικ έχει πρωταγωνιστήσει σε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Χόλιγουντ, έχει παίξει στη μικρή οθόνη και το θέατρο και έχει κάνει live εμφανίσεις σε διάφορες σκηνές.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο γνωστός ηθοποιός έχει κερδίσει διάφορα μεγάλα βραβεία, όπως έξι Emmy, ένα Tony κι ένα Grammy, όπως ότι έχει αποκτήσει το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας και έχει μπει στο Television Hall of Fame.

Και φέτος, στις 13 Δεκεμβρίου, ετοιμάζεται να κλείσει έναν αιώνα ζωής. Με αφορμή αυτό, ο Ντικ Βαν Ντάικ κυκλοφόρησε το βιβλίο 100 Rules for Living to 100, ενώ σε διάφορες συνεντεύξεις του αποκαλύπτει μερικές στιγμές από τη ζωή και την καριέρα του.

Σε μια από τις πιο πρόσφατες, μίλησε για το πως η δουλειά και η επιτυχία του στον χώρο του θεάματος, επηρέασαν την προσωπική του ζωή. Και δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι παραμέλησε τη σύζυγο και τα παιδιά για χάρη της καριέρας του.

«Η οικογένειά μου σίγουρα ένιωσα παραμελημένη, επειδή δούλευα αρκετές ώρες και σκληρά, προκειμένου να ξεφύγουμε από τη φτώχεια, αν μπορώ να το πω έτσι» δήλωσε στο περιοδικό People.

Ο Ντικ Βαν Ντάικ ήταν παντρεμένος με την Μάργκι Γουίλετ από το 1948 έως το 1984 και απέκτησαν τέσσερα παιδιά.

«Στην αρχή προσπαθούσα να μαζέψω μερικά χρήματα γα να αγοράσουμε ένα σπίτι. Αλλά νομίζω ότι η πιο δύσκολη περίοδος ήταν όταν άρχισα να δουλεύω τα βράδια σε κλαμπ» θα πει. «Έκανα γυρίσματα, είχα το θέατρο, μετά εμφανιζόμουν σε νυχτερινά κέντρα κανοντας τον DJ. Ήταν μέρες που απλά πήγαινα σπίτι για να κοιμηθώ 4 ώρες».

Ωστόσο, όπως δήλωσε «ποτέ δεν μου παραπονέθηκε κανείς τους», ενώ ο ίδιος τόνισε πως απόλαυσε κάθε στιγμή από εκείνη την περίοδο της καριέρας του.

// Κεντρική φωτογραφία: Wikimedia Commons